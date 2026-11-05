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Mayr-Melnhof Q3 Zahlen: Packaging hält dagegen

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 17:39 3 Min. Raiffeisen Bank International AG

Während sich der Umsatz bei Food & Premium Packaging um 3,2% auf EUR 362,4 Mio.

Bild: JJ Ying / Unsplash

Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Mayr-Melnhof-Aktie (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker: MYM) unter die Lupe. Zwei Geschwindigkeiten bei Mayr-Melnhof: Packaging habe operativ zugelegt, Board & Paper sei ins Minus gerutscht. Das Q3-Ergebnis habe deshalb die Erwartungen verfehlt. Preiserhöhungen und Effizienzmaßnahmen sollten entlasten. Die Aktie lege vorbörslich dennoch zu. Die Umsatzerlöse (exkl. TANN) von Mayr-Melnhof seien im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,5% auf EUR 925,4 Mio. gesunken, wobei die Erwartungen jedoch erfüllt worden seien. Während sich der Umsatz bei Food & Premium Packaging um 3,2% auf EUR 362,4 Mio. verringert habe, habe Pharma & Healthcare Packaging einen Anstieg um 5,7% auf EUR 156,9 Mio. verzeichnet. Bei Board & Paper habe sich das schwierige Marktumfeld dagegen fortgesetzt: Trotz einer höheren Produktionsmenge sei der Umsatz um 5,7% auf EUR 452,0 Mio. gesunken. Auf vergleichbarer Basis (exkl. TANN) sei das bereinigte EBITDA um 34,6% auf EUR 58,9 Mio. zurückgegangen, die Marge sei von 9,5% auf 6,4% gesunken. Damit bleibe das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück. Ausschlaggebend hierfür sei die Sparte Board & Paper gewesen, in der das bereinigte EBITDA von EUR 16,6 Mio. auf EUR -18,1 Mio. abgerutscht sei. Neben dem hohen Preisdruck hätten gestiegene Energie-, Chemie- und Transportkosten sowie Wartungsstillstände in Kwidzyn und Kotkamills das Ergebnis mit rund EUR 36 Mio. belastet. Dagegen hätten die Segmente Food & Premium Packaging und Pharma & Healthcare Packaging ihr bereinigtes EBITDA auf vergleichbarer Basis um 2,5% bzw. 10,8% gesteigert. Fit-for-Future und die Portfoliooptimierung im Pharmageschäft hätten die Profitabilität gestützt. Ausblick: MM sehe im Packaging-Geschäft eine Belebung der Nachfrage. Insbesondere im Bereich Pharma & Healthcare Packaging verzeichne GLP-1 weiteres Wachstum. Bei Board & Paper würden die bestehenden Überkapazitäten (trotz des Ausscheidens eines Wettbewerbers) eine vollständige Weitergabe der stark gestiegenen Energiekosten verhindern. Seit Oktober setze MM Preiserhöhungen um. Das Effizienzprogramm "Fit-for-Future" sorge zusätzlich für Entlastung. Der Konsens erwarte für das Gesamtjahr aktuell einen Umsatz von EUR 3,69 Mrd. (Vorjahr: EUR 3,89 Mrd.) sowie ein EBITDA von EUR 365 Mio. (Vorjahr: EUR 517 Mio.). Vorbörslich habe die MM-Aktie knapp 2,6% im Plus gelegen. Die letzte Empfehlung zur Mayr-Melnhof Aktie lautete KAUF, so Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: 3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten. 5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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