Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM) unter die Lupe.
Mayr-Melnhof Aktie: Wertminderungen bei Board & Paper
Mayr-Melnhof erwartet für 2026 bis zu 340 Mio. Euro Nettoverlust, die Aktie verliert nachbörslich rund 7%.
Nach der Ankündigung des Verkaufs einer Mehrheitsbeteiligung am Packaging-Geschäft rücke bei Mayr-Melnhof die verbleibende Division Board & Paper in den Fokus. In einer nachbörslichen Ad-hoc-Meldung vom 19. November habe das Unternehmen einen erheblichen Wertminderungsbedarf sowie den Ergebnisausblick für das Jahr 2026 bekannt gegeben.
Die erwartete Wertminderung von EUR 250 bis 300 Mio., die sowohl Sachanlagen als auch Firmenwerte von Board & Paper betreffe, sei primär auf schwächere Cashflow-Prognosen zurückzuführen. Sie sei nicht zahlungswirksam und habe keinen Einfluss auf das bereinigte EBITDA. Das berichtete Jahresergebnis werde dadurch allerdings erheblich belastet. MM erwarte für 2026 nun einen Nettoverlust von EUR 270 bis 340 Mio., nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von EUR 77 Mio. erzielt worden sei. Der Konsens wäre dieses Jahr von einem Nettogewinn von rund EUR 95 Mio. ausgegangen.
Das Umfeld bleibe auch operativ herausfordernd. Insbesondere die stark gestiegenen Energiekosten bei Board & Paper würden die Profitabilität belasten. Für die gesamte MM-Gruppe werde im Jahr 2026 ein bereinigtes EBITDA von EUR 300 bis 320 Mio. erwartet. Dies entspreche einem Rückgang von rund 19 bis 24% gegenüber dem um TANN bereinigten Vorjahreswert von EUR 395 Mio. Der aktuelle Konsens weise für 2026 ein EBITDA von EUR 391 Mio. aus.
Aus Sicht der Analysten sei diese Meldung negativ einzuordnen. Zwar führe die Wertminderung selbst zu keinem Mittelabfluss, sie spiegele jedoch schwächere Ertragserwartungen für die Sparte Board & Paper wider. Damit werde die Turnaround- und Stabilisierungsstory unwahrscheinlicher. Gleichzeitig werde das bereits beim Verkauf der Packaging-Sparte angesprochene Risiko unterstrichen: MM trenne sich mehrheitlich vom zuletzt margenstärkeren Geschäft und konzentriere sich operativ künftig weitgehend auf das stärker volumen- und zyklusabhängige Board & Paper-Geschäft. Der erwarteten Bilanzstärkung durch die Transaktion stehe somit eine weiterhin angespannte operative Entwicklung gegenüber.
Nachbörslich habe die Mayr-Melnhof-Aktie rund 7% im Minus gelegen.
Die letzte Empfehlung für die Aktien von Mayr-Melnhof lautete KAUF, so Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 19.11.2026)
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