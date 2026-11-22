Mastercard wächst zweistellig und profitabel, doch die Mastercard Aktie steht mit 625,59 Dollar unter dem Niveau von rund 643 Dollar Ende Oktober. Diese Mastercard Aktienanalyse zeigt, was in den Zahlen steckt und wo die Mastercard Aktie auf Gegenwind trifft.
Mastercard Aktienanalyse: Umsatz +14 Prozent, Gewinn +21 Prozent – warum steht die Aktie unter dem Niveau von Ende Oktober?
Mastercard übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen und bestätigt die Prognose, doch die Mastercard Aktie liegt mit 625,59 Dollar unter dem Kurs von Ende Oktober. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Ausblick und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Mastercard Incorporated
- ISIN
- US57636Q1040
- WKN
- A0F602
- Handelssymbol
- M4I (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- MA (NYSE)
- Branche
- Zahlungsverkehr
- Sitz
- Purchase, New York
- Tagesspanne 20.11.2026
- 624,11 $ bis 637,03 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Mastercard Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Mastercard erzielte im dritten Quartal 2026 einen Nettoumsatz von 9,8 Milliarden Dollar, 14 Prozent mehr als im Vorjahr (8,6 Milliarden Dollar). Der Nettogewinn stieg um 18 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 5,28 Dollar, bereinigt auf 5,31 Dollar (plus 21 Prozent) und damit über den Erwartungen.
Zahlungsnetzwerk
Das Netzwerkgeschäft wuchs um 11 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar. Das Bruttovolumen stieg um 7 Prozent auf 3,0 Billionen Dollar, das Kaufvolumen um 9 Prozent.
Grenzüberschreitend
Das grenzüberschreitende Volumen stieg um 11 Prozent, die vermittelten Transaktionen um 9 Prozent.
Zusatzdienste
Mehrwertdienste legten um 19 Prozent auf 4,06 Milliarden Dollar zu und machen über 41 Prozent des Umsatzes aus.
Rückkäufe
Mastercard kaufte im Quartal eigene Aktien für 3 Milliarden Dollar, 4,9 Milliarden Dollar bleiben genehmigt.
Mastercard: Umsatz und Nettogewinn im dritten Quartal
Mrd. $
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026.
Quelle: Mastercard, Mitteilung vom 29.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Nettoumsatz
|8,60
|9,81
|Nettogewinn
|3,9
|4,6
Mastercard bestätigte für 2026 ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Das Management verwies auf Druck im grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb Europas wegen neuer Zollgebühren, Aktionszeitpunkten und schwächerer Kryptokäufe. Zudem verschob sich Umsatz aus dem vierten ins dritte Quartal, was im Schlussquartal einen Gegeneffekt hat.
Bewertung
Was der Kurs von 625,59 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 32,31 und einer Dividendenrendite von 0,56 Prozent wird die Mastercard Aktie mit einem Aufschlag gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 496,7 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 18,5 Prozent.
Laut aktiencheck.de hob Morgan Stanley am 3. November das Kursziel für die Mastercard Aktie auf 712 Dollar an, Clear Street bestätigte am 2. November die Kaufempfehlung.
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