Rückblick: Nach den Quartalszahlen Ende Oktober zog die MasterCard-Aktie (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) kräftig an und erreichte Anfang November ein Rekordhoch bei 681,99 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
MasterCard Aktie: Intakter Aufwärtstrend - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Danach habe das Papier zunächst unterhalb des Hochs seitwärts gependelt, bevor es in der Vorwoche im allgemeinen Ausverkauf bis auf rund 625 USD zurückgefallen sei. Das habe einem Rückgang von gut 8% entsprochen. Den 50er-EMA bei 618,44 USD habe der Rücksetzer dabei nicht erreicht. Am Dienstag habe der Titel seine Erholung mit einer langen weißen Kerze fortgesetzt, sei um 1,88% auf 647,44 USD gestiegen und habe damit wieder über dem 10er-EMA bei 642,56 USD geschlossen.
Ausblick
Gelinge es, das Tageshoch bei 648,66 USD zu überwinden, rücke der Bereich um 667 USD in den Blick, darüber das Rekordhoch bei 681,99 USD. Unterstützung biete zunächst der 10er-EMA, darunter die Zone um 625 USD und der 50er-EMA bei 618,44 USD. Die Ichimoku-Wolke liege mit ihrer Oberkante um 592 USD ebenso wie der 200er-EMA bei 568,66 USD deutlich darunter und unterstreiche den intakten Aufwärtstrend. Saisonal stünden die kommenden Monate gut da, denn vom 25. November bis Ende Februar habe die Aktie in neun der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um knapp 7%. (Analyse vom 25.11.2026)
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