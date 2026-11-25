Gelinge es, das Tageshoch bei 648,66 USD zu überwinden, rücke der Bereich um 667 USD in den Blick, darüber das Rekordhoch bei 681,99 USD. Unterstützung biete zunächst der 10er-EMA, darunter die Zone um 625 USD und der 50er-EMA bei 618,44 USD. Die Ichimoku-Wolke liege mit ihrer Oberkante um 592 USD ebenso wie der 200er-EMA bei 568,66 USD deutlich darunter und unterstreiche den intakten Aufwärtstrend. Saisonal stünden die kommenden Monate gut da, denn vom 25. November bis Ende Februar habe die Aktie in neun der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um knapp 7%. (Analyse vom 25.11.2026)