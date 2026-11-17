Neutraler Start trotz Potenzial: Morgan-Stanley-Analyst Stefan Diaz nimmt die MasTec-Aktie mit „Equal Weight“ und einem Kursziel von 220 US-Dollar in die Bewertung auf. Zum Schlusskurs von 176,85 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von rund 24 Prozent.
MasTec-Aktie: Morgan Stanley startet neutral – Kursziel 220 Dollar
Morgan-Stanley-Analyst Stefan Diaz nimmt die MasTec-Aktie mit „Equal Weight“ und einem Kursziel von 220 US-Dollar in die Bewertung auf.
Steckbrief
- Unternehmen
- MasTec, Inc.
- Handelssymbol
- MTZ (NYSE)
- Analyst
- Stefan Diaz
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Equal Weight (Erstbewertung)
- Kursziel
- 220 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Morgan Stanley zur MasTec-Aktie
Infrastruktur-Spezialist – Diaz startet abwartend
Stefan Diaz hat mehrere Bau- und Ingenieurdienstleister neu in die Bewertung aufgenommen.
MasTec baut Infrastruktur für Strom- und Telekommunikationsnetze, Pipelines sowie Energieanlagen in Nordamerika.
Morgan Stanley zählt MasTec zu den Unternehmen, die von Investitionen in KI-Infrastruktur und Stromnetze profitieren könnten.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Stefan Diaz zu lesen ist:
Erstbewertung
Morgan Stanley startet mit „Equal Weight“.
Infrastrukturbedarf
Stromnetze, Pipelines und Rechenzentren benötigen hohe Investitionen.
Abstand zum Ziel
Das Kursziel liegt rund 24 Prozent über dem Schlusskurs.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Andere Favoriten im Sektor
Positiver sieht Diaz EMCOR und Comfort Systems, die er mit „Overweight“ einstuft.
Quanta Services bewertet er ebenfalls mit „Equal Weight“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Stefan Diaz. Die Erstbewertung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 220 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
MasTec, Inc. (MTZ): Halten, Kursziel 220,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Stefan Diaz, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:50 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:50 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stefan Diaz, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.