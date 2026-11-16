MasTec-Aktie: Guggenheim-Analyst Joseph Osha streicht das Kursziel von 518 auf 335 Dollar – bleibt aber bei „Buy“

Dann kamen die Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober: Die Aktie verlor am Tag der Veröffentlichung rund 19 Prozent, binnen drei Monaten sind es rund 36 Prozent.

Die Aktienanalyse von Guggenheim nimmt das Kursziel deutlich zurück, sieht aber weiterhin erhebliches Aufholpotenzial. Der Kern der Kaufthese – der Ausbau der Stromnetze in den USA – bleibt aus Sicht von Osha intakt.