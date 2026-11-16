Ein Kursziel-Schnitt von mehr als einem Drittel – und doch eine Kaufempfehlung: Guggenheim-Analyst Joseph Osha senkt das Kursziel für die MasTec-Aktie von 518 auf 335 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 182,78 US-Dollar vom Freitag errechnet sich weiterhin ein Potenzial von rund 83 Prozent. Der Infrastrukturdienstleister baut Stromleitungen, Pipelines, Telekomnetze und Anlagen für erneuerbare Energien.
MasTec-Aktie: Guggenheim-Analyst Joseph Osha streicht das Kursziel von 518 auf 335 Dollar – bleibt aber bei „Buy“
Guggenheim-Analyst Joseph Osha senkt das Kursziel für die MasTec-Aktie drastisch von 518 auf 335 US-Dollar, hält aber an „Buy“ fest. Zum Schlusskurs von 182,78 US-Dollar sind das noch immer rund 83 Prozent Potenzial. Der Infrastrukturdienstleister hatte nach gesenkten Zielen im Telekomgeschäft einen Kurseinbruch erlitten.
Steckbrief
- Unternehmen
- MasTec, Inc.
- Handelssymbol
- MTZ (NYSE)
- Analyst
- Joseph Osha
- Bank
- Guggenheim
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 335 US-Dollar (zuvor 518 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Guggenheim zur MasTec-Aktie
Der Absturz nach den Zahlen – Osha zieht nach
Joseph Osha zählte zu den größten Optimisten für die MasTec-Aktie. Im Juli hatte er das Kursziel noch von 480 auf 518 US-Dollar angehoben.
Dann kamen die Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober: Die Aktie verlor am Tag der Veröffentlichung rund 19 Prozent, binnen drei Monaten sind es rund 36 Prozent.
Die Aktienanalyse von Guggenheim nimmt das Kursziel deutlich zurück, sieht aber weiterhin erhebliches Aufholpotenzial. Der Kern der Kaufthese – der Ausbau der Stromnetze in den USA – bleibt aus Sicht von Osha intakt.
Die Argumente von Joseph Osha
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Guggenheim-Analyst Joseph Osha stützt:
Kräftiges Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 30 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,96 US-Dollar.
Rekord-Auftragsbestand
MasTec meldete einen Auftragsbestand auf Rekordhöhe und einen operativen Cashflow von mehr als 1 Milliarde US-Dollar.
Schwäche im Telekomgeschäft
Die Prognose für die Sparte Kommunikation wurde auf rund 3,25 Milliarden US-Dollar gesenkt. Das hat die Anleger besonders verschreckt.
Verzögerte Pipelines
Bei Pipelineprojekten verzögern sich Genehmigungen, was Umsätze in spätere Perioden verschiebt.
Stromnetze als Wachstumstreiber
Der Bedarf an neuen Leitungen und Umspannwerken in den USA steigt mit dem Ausbau von Rechenzentren und der Elektrifizierung stark. MasTec gehört zu den Unternehmen, die davon direkt profitieren.
Die Bilanz ist solide: Die Verschuldung liegt pro forma beim 2,2-Fachen des bereinigten EBITDA, das im dritten Quartal 486 Millionen US-Dollar erreichte.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Guggenheim Securities, LLC, Analyst Joseph Osha. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 335 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.guggenheimsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
MasTec, Inc. (MTZ): Kaufen, Kursziel 335,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Guggenheim (Analyst Joseph Osha). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Guggenheim (Analyst Joseph Osha).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.