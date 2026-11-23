Ganz stillgehalten hat Son allerdings nicht. Aus den Quartalszahlen von SoftBank geht hervor, dass der Konzern 7,4 Milliarden Dollar über sogenannte vorausbezahlte Termingeschäfte auf seine Intel-Aktien aufgenommen hat. Das entspricht rund 70 Prozent des Werts von Ende September. Bei solchen Geschäften bekommt der Aktionär sofort Geld und liefert die Aktien oder ihren Gegenwert später. Wie viel vom Kursrückgang SoftBank noch selbst trägt, ist offen, denn die Bedingungen sind nicht bekannt. Den Rest des Depots bilden der Lagerroboter-Hersteller Symbotic und T-Mobile US mit je rund 10 Prozent sowie kleinere Positionen wie Tempus AI und Klarna.