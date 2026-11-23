Kein anderer Starinvestor setzt so viel auf eine Karte wie Masayoshi Son. Das gemeldete US-Depot von SoftBank umfasst 29 Positionen im Wert von 16,3 Milliarden Dollar. Davon entfielen Ende September 10,45 Milliarden Dollar auf die Intel Aktie, das sind 64 Prozent. Son hält 86.956.522 Aktien des Chipkonzerns und hat diese Zahl seit dem Einstieg nicht um ein einziges Stück verändert. Verändert hat sich nur der Kurs, und zwar dramatisch.
Masayoshi Son Depot: 64 Prozent in einer einzigen Aktie - und die hat sich seit September halbiert
Masayoshi Son ist für riesige Wetten bekannt. Das US-Depot seines Konzerns SoftBank bestand Ende September zu fast zwei Dritteln aus der Intel Aktie, einer Position im Wert von 10,5 Milliarden Dollar. Sieben Wochen später war sie nur noch die Hälfte wert. Trotzdem liegt Son weit im Plus, und einen großen Teil des Geldes hat er sich schon geholt.
Die Achterbahn
Von 2 auf 12 auf 5 Milliarden
SoftBank stieg im August 2025 mit 2 Milliarden Dollar bei Intel ein. Ende Juni 2026 war das Paket gut 12 Milliarden Dollar wert, Ende September noch 10,45 Milliarden. Dann kam der Ausverkauf der Chipwerte. Intel schloss am 13. November bei 59,66 Dollar, rund 50 Prozent unter dem Kurs vom Quartalsende. Sons Position war damit noch etwa 5,2 Milliarden Dollar wert. Das ist immer noch das 2,4-Fache des Einsatzes. Auffällig: Nvidia, das zeitgleich mit SoftBank bei Intel eingestiegen war, hat seine Beteiligung im dritten Quartal um ein Viertel verkleinert. SoftBank verkaufte nichts.
Der Kniff
Son hat sich das Geld schon geholt
Ganz stillgehalten hat Son allerdings nicht. Aus den Quartalszahlen von SoftBank geht hervor, dass der Konzern 7,4 Milliarden Dollar über sogenannte vorausbezahlte Termingeschäfte auf seine Intel-Aktien aufgenommen hat. Das entspricht rund 70 Prozent des Werts von Ende September. Bei solchen Geschäften bekommt der Aktionär sofort Geld und liefert die Aktien oder ihren Gegenwert später. Wie viel vom Kursrückgang SoftBank noch selbst trägt, ist offen, denn die Bedingungen sind nicht bekannt. Den Rest des Depots bilden der Lagerroboter-Hersteller Symbotic und T-Mobile US mit je rund 10 Prozent sowie kleinere Positionen wie Tempus AI und Klarna.
Einordnung der Redaktion: Sons Depot ist ein Lehrstück über die Grenzen einer 13F-Meldung. Die Zahl 64 Prozent klingt nach einem halsbrecherischen Risiko. Tatsächlich hat SoftBank einen großen Teil des Werts bereits zu Geld gemacht, ohne eine Aktie zu verkaufen, und die Meldung zeigt davon nichts. Für Aktionäre der Intel Aktie ist das eine zweischneidige Nachricht. Ein Großaktionär, der an Bord bleibt, ist ein gutes Zeichen. Gleichzeitig hängen knapp 87 Millionen Aktien an Verträgen, deren Ausgang niemand außerhalb von SoftBank kennt.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Masayoshi Son
Wie viele Intel-Aktien hält SoftBank?
86.956.522 Stück. Zum 30. September 2026 waren sie 10,45 Milliarden Dollar wert und machten 64,3 Prozent des gemeldeten US-Depots aus.
Hat SoftBank Intel-Aktien verkauft?
Nein, die Stückzahl ist unverändert. SoftBank hat aber 7,4 Milliarden Dollar über Termingeschäfte auf die Aktien aufgenommen.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Intel Aktie: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL (Deutschland), US-Handelssymbol INTC (Nasdaq).
SoftBank Aktie: ISIN JP3436100006, WKN 891624, Handelssymbol SFT (Deutschland), Handelssymbol 9984 (Tokio).
T-Mobile US Aktie: ISIN US8725901040, WKN A1T7LU, Handelssymbol TM5 (Deutschland), US-Handelssymbol TMUS (Nasdaq).
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