Marvell Technology Aktie: Downgrade-Schock! BofA streicht 175 USD vom Kursziel

In ihrer aktuellen Aktienanalyse vom 02. November 2026 senkt BofA das Kursziel für die Marvell Technology Aktie von 400 auf 225 USD und stuft das Papier gleichzeitig von "buy" auf "neutral" herab. Analyst Vivek Arya sieht insbesondere in der geplanten Übernahme von Lumentum erhebliche Unsicherheiten. Obwohl die Transaktion strategisch sinnvoll erscheint, könnten langwierige Genehmigungsverfahren, begrenzte Gewinnbeiträge und mögliche Interessenkonflikte mit Kunden die Aktie belasten. Hinzu kommt ein schwierigeres Bewertungsumfeld für Halbleiterunternehmen. Für Anleger stellt sich damit eine brisante Frage: Wird die Lumentum-Übernahme zum langfristigen Wachstumstreiber oder zunächst zur Belastungsprobe für Marvell Technology?