Die MARA Aktie (Ticker MARA, ISIN US5657881067, Nasdaq) hat am Freitag, 20. November 2026, rund 19 Prozent verloren und mit 5,04 bis 5,09 Dollar so tief geschlossen wie nie in diesem Jahr (24/7 Wall St., 20.11.2026, Schlusskurs 16:00 bis 17:00 Uhr New Yorker Zeit, entspricht 22:00 bis 23:00 Uhr MEZ). Auslöser war der Rutsch des Bitcoin Kurses unter 60.000 Dollar, den der Miner mit einem Technologie-Ausverkauf an der Wall Street teilte. Aktuell notiert Bitcoin bei rund 61.400 Dollar (finanzen.net, 23.11.2026, 09:41 Uhr MEZ). Wie viel davon in den Büchern des Bitcoin-Miners noch steckt, ist die Kernfrage für Anleger.
MARA Aktie: Minus 19 Prozent auf rund 5 Dollar, 54 Prozent der Bitcoin verpfändet – Wie viel Bitcoin hält der Miner noch?
Die MARA Aktie ist am Freitag um rund 19 Prozent auf etwa 5 Dollar abgestürzt und hat das Novembertief klar unterschritten. Zwischen Bitcoin Kurs, Bitcoin-Verkäufen und KI-Umbau stehen Anleger vor offenen Fragen. Was bekannt ist und was nicht.
Der Absturz
Warum fällt die MARA Aktie stärker als der Bitcoin Kurs?
Die Zahlen vom Freitag zeigen den Hebel, den Miner auf den Bitcoin Kurs haben. Laut Startup Fortune verlor MARA 18,6 Prozent, Hut 8 etwa 18 Prozent, Core Scientific, CleanSpark und Bitdeer jeweils mehr als 13 Prozent (Marktbericht, 22.11.2026). Applied Digital fiel um 17,8 Prozent. Der Kurs von 5,09 Dollar liegt 13,45 Prozent unter dem bisherigen 52-Wochen-Tief vom 5. November (24/7 Wall St.). Die Marktkapitalisierung beträgt damit nur noch rund 2,0 Milliarden Dollar.
Hinzu kommt der Umfeldwechsel. Seit der Fed-Sitzung im Oktober rechnet der Markt mit einer Zinserhöhung am 9. Dezember, die Inflationsdaten fielen zuletzt höher aus als erwartet. Steigende Zinsen verteuern Kredite, und Miner finanzieren Maschinen und Rechenzentren über Fremdkapital. Der Nasdaq Composite verlor am Freitag 5,3 Prozent (finanzen.net, 23.11.2026).
Die Bitcoin-Bilanz
Wie viel Bitcoin besitzt MARA noch?
Ende 2025 hielt MARA 53.822 Bitcoin, am 30. Juni 2026 waren es noch 35.577 Bitcoin (CoinCentral, 5.11.2026). Im ersten Halbjahr 2026 verkaufte das Unternehmen 23.093 Bitcoin für rund 1,6 Milliarden Dollar, im Schnitt zu rund 70.600 Dollar je Coin. Rund 9.270 Bitcoin waren Mitte 2026 in Verwaltungsstrategien für digitale Werte gebunden. Aktuellere Bestandszahlen liegen den Quellen dieses Artikels nicht vor.
Dazu kommen Bewegungen in der Blockchain. Laut Lookonchain wanderten um den 5. November rund 1.650 Bitcoin, etwa 132,8 Millionen Dollar, an Galaxy Digital, Copper und andere Plattformen, im Oktober waren es bereits knapp 1.000 Bitcoin. CoinCentral weist darauf hin: Ein Transfer ist kein bestätigter Verkauf. Rund 54 Prozent der Bitcoin sind nach Angaben von BeInCrypto als Sicherheit für Kredite verpfändet (Yahoo Finance, 13.11.2026). Sinkt der Bitcoin Kurs weiter, kann das den Spielraum bei Kreditgebern einengen. Auch das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Meldung des Unternehmens.
|Aktie
|Veränderung
|Anmerkung
|MARA
|-18,6 %
|Schluss 5,04 bis 5,09 $
|Hut 8
|-17,7 %
|26,6 Mrd. $ KI-Mietverträge unterzeichnet
|Applied Digital
|-17,8 %
|KI-Rechenzentren
|Core Scientific, CleanSpark, Bitdeer
|über -13 %
|je Aktie
Veränderungen laut Marktbericht von Ted Pillows (Startup Fortune); die Quelle weist auf abweichende Auswertungen hin, etwa bei Hut 8 rund 15 Prozent.
Quelle: Startup Fortune, 22.11.2026; 24/7 Wall St., 20.11.2026
Der Umbau
Kann der KI-Umbau die MARA Aktie tragen?
MARA nennt als Strategie einen Schwenk in Richtung künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen, während das Mining weiterläuft (CoinCentral). Konkurrent Hut 8 ist weiter: 26,6 Milliarden Dollar an KI-Mietverträgen, 949 Megawatt IT-Last und ein 15-jähriger Vertrag über 352 Megawatt in Texas, allerdings mit ersten Datenhallen erst ab dem zweiten Quartal 2027 (Startup Fortune). Einen vergleichbaren KI-Auftragsbestand hat MARA nach diesem Bericht nicht offengelegt. Hinzu kommt politisches Risiko: Die in Texas gewählte Gouverneurin Gina Hinojosa fordert ein Moratorium für neue Genehmigungen von Rechenzentren, das bereits genehmigte Projekte laut Unchained nicht erfassen würde.
Das operative Bild ist laut BeInCrypto gemischt: Im zuletzt berichteten Quartal stand ein Mining-Ergebnis nach direkten Kosten von 30,1 Millionen Dollar Gemeinkosten von 43,9 Millionen Dollar gegenüber (Yahoo Finance, 13.11.2026; das Quartal ist dort nicht benannt). Anleger, die Krypto-Aktien beobachten, sollten das neben dem Bitcoin Kurs und der Strategy Aktie sowie der Coinbase Aktie im Blick behalten.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
24.11. bis 26.11.: Fed-Redner, PCE-Inflation am 25.11., Thanksgiving-Pause an den US-Börsen am 26.11.
27.11.: Optionsverfall bei Deribit über rund 6,8 Milliarden Dollar.
9.12.: Zinsentscheid der Fed.
Neue Bestandsmeldungen von MARA zum Bitcoin-Besitz.
FAQ
Häufige Fragen zur MARA Aktie
Warum ist die MARA Aktie am 20. November so stark gefallen?
Der Bitcoin Kurs fiel unter 60.000 Dollar, und Tech-Werte gaben nach. Die MARA Aktie verlor rund 19 Prozent.
Wie viele Bitcoin hat MARA?
Zuletzt gemeldet waren 35.577 Bitcoin zum 30. Juni 2026, Ende 2025 waren es 53.822. Neuere Zahlen liegen nicht vor.
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Miner-Aktien?
Der Umsatz hängt vom Bitcoin Kurs ab. Fällt er, schrumpft die Marge, und das trifft Miner wie MARA meist stärker als Bitcoin selbst.
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