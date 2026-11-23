Die Zahlen vom Freitag zeigen den Hebel, den Miner auf den Bitcoin Kurs haben. Laut Startup Fortune verlor MARA 18,6 Prozent, Hut 8 etwa 18 Prozent, Core Scientific, CleanSpark und Bitdeer jeweils mehr als 13 Prozent (Marktbericht, 22.11.2026). Applied Digital fiel um 17,8 Prozent. Der Kurs von 5,09 Dollar liegt 13,45 Prozent unter dem bisherigen 52-Wochen-Tief vom 5. November (24/7 Wall St.). Die Marktkapitalisierung beträgt damit nur noch rund 2,0 Milliarden Dollar.

Hinzu kommt der Umfeldwechsel. Seit der Fed-Sitzung im Oktober rechnet der Markt mit einer Zinserhöhung am 9. Dezember, die Inflationsdaten fielen zuletzt höher aus als erwartet. Steigende Zinsen verteuern Kredite, und Miner finanzieren Maschinen und Rechenzentren über Fremdkapital. Der Nasdaq Composite verlor am Freitag 5,3 Prozent (finanzen.net, 23.11.2026).