Ein Miner verdient Bitcoin als Belohnung für das Absichern des Netzwerks und braucht Dollar für Strom, Hardware und Schulden. Fällt der Bitcoin Kurs unter die Förderkosten, wird jeder neu geförderte Coin zum Verlustgeschäft. Riot beziffert seine Produktionskosten laut The Crypto Desk auf 78.805 Dollar je Bitcoin. Bei einem Kurs von rund 58.900 Dollar sind das Redaktionsrechnung rund 25 Prozent mehr, als ein Coin am Markt erlöst.

Dass Riot mehr als viermal so viel Bitcoin verkauft wie gefördert hat (20.264 gegenüber 4.697), heißt: Das Unternehmen löst Bestände auf. Bei CleanSpark liegt das Verhältnis näher an 1:1: Im dritten Quartal verkaufte oder lieferte das Unternehmen 2.102 Bitcoin und förderte 1.708. Ein CFO-Kommentar dazu fiel im Earnings Call am 24.11. Mehr Details dazu lagen der Redaktion nicht vor.