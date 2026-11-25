Die MARA Aktie (Nasdaq: MARA, ISIN US5657881067), die Riot Aktie (RIOT, ISIN US7672921050) und die CleanSpark Aktie (CLSK) stehen im Zentrum eines Trends, der den Kryptomarkt belastet: Bitcoin-Miner verkaufen mehr Bitcoin, als sie fördern. Nach Angaben von The Crypto Desk (25.11.2026) hat MARA seit dem 30. September 13.597 Bitcoin verkauft und zusätzlich 750 Millionen Dollar an Krediten aufgenommen, die durch Bitcoin besichert sind. Riot verkaufte in den ersten neun Monaten 2026 rund 20.264 Bitcoin und förderte im selben Zeitraum nur 4.697.
MARA Aktie: 13.597 Bitcoin seit September verkauft, Riot mit Förderkosten von 78.805 Dollar über dem Bitcoin Kurs – wer verkauft den Miner-Bestand?
Bitcoin-Miner wie MARA, Riot und CleanSpark verkaufen mehr Bitcoin, als sie fördern. Bei einem Bitcoin Kurs um 58.900 Dollar liegen die Förderkosten teils deutlich darüber. Was das für Krypto-Aktien bedeutet.
Der Bitcoin Kurs lag am Mittwoch um 58.900 Dollar (Stand 25.11.2026, 17:22 Uhr MEZ, Binance, laut Cryptonews). Das ist für Miner unangenehm, weil die Produktionskosten oft darüber liegen.
Bitcoin-Miner Aktien
Warum verkaufen Miner mehr Bitcoin, als sie fördern?
Ein Miner verdient Bitcoin als Belohnung für das Absichern des Netzwerks und braucht Dollar für Strom, Hardware und Schulden. Fällt der Bitcoin Kurs unter die Förderkosten, wird jeder neu geförderte Coin zum Verlustgeschäft. Riot beziffert seine Produktionskosten laut The Crypto Desk auf 78.805 Dollar je Bitcoin. Bei einem Kurs von rund 58.900 Dollar sind das Redaktionsrechnung rund 25 Prozent mehr, als ein Coin am Markt erlöst.
Dass Riot mehr als viermal so viel Bitcoin verkauft wie gefördert hat (20.264 gegenüber 4.697), heißt: Das Unternehmen löst Bestände auf. Bei CleanSpark liegt das Verhältnis näher an 1:1: Im dritten Quartal verkaufte oder lieferte das Unternehmen 2.102 Bitcoin und förderte 1.708. Ein CFO-Kommentar dazu fiel im Earnings Call am 24.11. Mehr Details dazu lagen der Redaktion nicht vor.
|Unternehmen
|Bitcoin verkauft
|Bitcoin gefördert
|Besonderheit
|MARA
|13.597 (seit 30.9.)
|–
|750 Mio. USD Kredite, besichert mit Bitcoin
|Riot
|20.264 (9 Monate)
|4.697
|Produktionskosten 78.805 USD je Bitcoin
|CleanSpark
|2.102 (Q3)
|1.708
|CFO-Kommentar im Earnings Call am 24.11.
Zeiträume unterschiedlich: MARA seit 30.9.2026, Riot erste neun Monate 2026, CleanSpark drittes Quartal 2026. Zahlen laut Unternehmensangaben, zitiert von The Crypto Desk.
Quelle: The Crypto Desk, 25.11.2026
Das große Bild
Was heißt das für den Bitcoin Kurs?
Miner sind traditionell eine Quelle von Verkaufsdruck, weil sie ihre Kosten in Dollar zahlen. Wenn zusätzlich Bestände verkauft werden, fehlt eine stabilisierende Gruppe von Haltern. Auf der anderen Seite zeigt der Trend auch Selbstreinigung: Wenn ineffiziente Miner ihre Maschinen abschalten, sinkt die Rechenleistung, und das Netzwerk passt die Schwierigkeit an. Genau das ist zuletzt passiert; die Redaktion berichtete über die erstmals seit 2021 unter dem Vorjahr liegende Hashrate.
Dazu kommt der allgemeine Marktdruck. Sechs Abflusstage in Folge bei den US-Spot-Bitcoin-ETFs mit rund 2,6 Milliarden Dollar, der Fear-&-Greed-Index bei 13 und der Tech-Ausverkauf zeigen ein Umfeld, in dem neue Käufer zögern. Strategy kaufte zuletzt weiter zu, ist aber selbst mit einem Buchverlust belastet.
Wie reagieren Coinbase und Strategy auf den Bitcoin-Abverkauf?
Coinbase leidet unter geringerem Handelsvolumen: Die Coinbase Aktie schloss am 24.11. bei 102,35 Dollar, nur knapp über dem Ein-Jahres-Tief. Strategy hält 850.849 Bitcoin im Schnitt zu 75.452 Dollar und kauft weiter zu. Beide Aktien reagieren auf denselben Treiber wie die Miner: den Bitcoin Kurs.
Was sollten Anleger bei Miner-Aktien jetzt beobachten?
Wichtig sind die Monatsberichte der Miner zu Produktion und Verkäufen, die Entwicklung der Hashrate, das Verhältnis von Förderkosten zu Bitcoin Kurs und die Finanzierungsmaßnahmen. Am Donnerstag, 26. November, ist Thanksgiving; die US-Börsen sind geschlossen, Bitcoin handelt weiter.
Häufige Fragen zur MARA Aktie und zu Bitcoin-Minern
Wie viel Bitcoin hat MARA verkauft? Laut The Crypto Desk (25.11.2026) 13.597 Bitcoin seit dem 30. September; zudem nahm MARA 750 Millionen Dollar bitcoin-besicherte Kredite auf.
Wie hoch sind die Förderkosten bei Riot? Rund 78.805 Dollar je Bitcoin; der Bitcoin Kurs lag am 25.11.2026 bei etwa 58.900 Dollar.
Warum verkaufen Miner Bitcoin? Sie zahlen Strom, Hardware und Zinsen in Dollar und finanzieren sich teils durch Verkäufe.
Wirkt sich das auf den Bitcoin Kurs aus? Verkäufe aus Beständen erhöhen das Angebot am Markt; in einem schwachen Umfeld kann das den Druck verstärken.
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