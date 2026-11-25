Warum ist die Magnum Ice Cream-Aktie heute größter AEX Gewinner?

JPMorgan hob das Kursziel an, und Anleger schichteten aus Chip- und Bankwerten in Konsumtitel um.

Wie stark stieg die Magnum Ice Cream-Aktie?

Um 3,21 Prozent auf 17,706 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Magnum Ice Cream-Aktie?

ISIN NL0015002MS2, WKN A41NML, Handelssymbol MICC, US-Handelssymbol MICC.

Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz wuchs aus eigener Kraft um 9,6 Prozent, der Absatz um 7,3 Prozent.