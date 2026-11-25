Der AEX verliert 1,3 Prozent, ein Wert steigt gegen den Strom: Die Magnum Ice Cream-Aktie (The Magnum Ice Cream Company; ISIN: NL0015002MS2, WKN: A41NML, Handelssymbol: MICC, US-Handelssymbol: MICC an der NYSE) ist am Mittwoch der größte AEX Gewinner. Die Magnum Ice Cream-Aktie schloss in Amsterdam 3,21 Prozent höher bei 17,706 Euro. Am Morgen hatte das Plus noch 1,66 Prozent betragen. Rückenwind kam von einer Analystenstimme und von der Flucht der Anleger aus Technologiewerten.
Magnum Ice Cream-Aktie größter AEX Gewinner: Plus 3,2 Prozent – Eis schlägt Chips am Tag des Ausverkaufs
Die Magnum Ice Cream-Aktie ist größter AEX Gewinner des Tages: plus 3,21 Prozent auf 17,706 Euro. JPMorgan hebt das Kursziel an und Anleger flüchten in Konsumwerte.
Die Gründe für den Kursgewinn
Magnum Ice Cream-Aktie: Analystenlob und Flucht in Konsumwerte
Für den Kursgewinn der Magnum Ice Cream-Aktie gibt es am Mittwoch einen konkreten Anlass und ein günstiges Umfeld.
Die US-Bank JPMorgan hob in einer Branchenstudie ihr Kursziel für Magnum Ice Cream an und beließ die Einstufung auf Neutral. Die niederländischen Marktberichte führen den Kursgewinn ausdrücklich darauf zurück. Dazu kam das Marktumfeld: Chipwerte und Banken zogen den AEX nach unten, Konsumwerte waren schon am Morgen der stärkste Sektor in Europa. Auch die frühere Muttergesellschaft Unilever legte mehr als 2 Prozent zu.
Höheres Kursziel
JPMorgan schrieb seine Schätzungen bis Ende 2028 fort und setzte das Kursziel herauf. Die Bewertung der Aktie bremst nach Ansicht der Bank eine bessere Einstufung.
Defensive Rotation
Nach dem Einbruch der Chipwerte suchen Anleger Geschäfte, die nicht an der KI-Stimmung hängen.
Starkes Quartal im Rücken
Ende Oktober hatte Magnum nach einem starken Sommergeschäft die Jahresprognose angehoben.
Zahlen und Ausblick
Nahe am Jahreshoch, wenig Raum für Fehler
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz von Magnum aus eigener Kraft um 9,6 Prozent, getragen von 7,3 Prozent mehr Absatz. Für 2026 erwartet der Konzern rund 5,5 Prozent Wachstum. Mit 17,706 Euro notiert die Aktie nur noch gut 3 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 18,34 Euro. Seit dem Börsenstart zu 12,80 Euro im Dezember 2025 hat sie rund 38 Prozent gewonnen.
Häufige Fragen zur Magnum Ice Cream-Aktie
Warum ist die Magnum Ice Cream-Aktie heute größter AEX Gewinner?
JPMorgan hob das Kursziel an, und Anleger schichteten aus Chip- und Bankwerten in Konsumtitel um.
Wie stark stieg die Magnum Ice Cream-Aktie?
Um 3,21 Prozent auf 17,706 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Magnum Ice Cream-Aktie?
ISIN NL0015002MS2, WKN A41NML, Handelssymbol MICC, US-Handelssymbol MICC.
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz wuchs aus eigener Kraft um 9,6 Prozent, der Absatz um 7,3 Prozent.
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