Im dritten Quartal wuchs der Umsatz von Magnum aus eigener Kraft um 9,6 Prozent, weit über der mittelfristigen Zielspanne von 3 bis 5 Prozent. Getragen wurde das Plus von 7,3 Prozent mehr Absatz, auch dank des warmen Sommers in Europa. Der Quartalsumsatz erreichte 2,5 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet der Konzern nun rund 5,5 Prozent Wachstum aus eigener Kraft. Seit dem Börsenstart zu 12,80 Euro im Dezember 2025 hat die Aktie deutlich zugelegt. Das 52-Wochen-Hoch von 18,34 Euro stammt vom 16. November.