Eis geht immer, auch im November: Die Magnum Ice Cream-Aktie (The Magnum Ice Cream Company; ISIN: NL0015002MS2, WKN: A41NML, Handelssymbol: MICC, US-Handelssymbol: MICC an der NYSE) ist am Mittwochmorgen der größte AEX Gewinner. Im frühen Amsterdamer Handel steigt die Magnum Ice Cream-Aktie 1,66 Prozent auf 17,44 Euro (Stand 09:29 Uhr). Damit holt der Eiscreme-Weltmarktführer den Großteil des Dienstagsverlusts von 1,77 Prozent wieder auf. Eine Unternehmensmeldung zum Geschäft gibt es nicht. Rückenwind kommt vom gesamten Konsumsektor.
Magnum Ice Cream-Aktie größter AEX Gewinner: Plus 1,7 Prozent – der Eis-Riese lässt die Tech-Werte kalt stehen
Die Magnum Ice Cream-Aktie ist größter AEX Gewinner: plus 1,66 Prozent auf 17,44 Euro. Warum Anleger am Tag des Prosus-Rückschlags zum Eiscreme-Weltmarktführer greifen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Magnum Ice Cream-Aktie: Konsumwerte ziehen Europa nach oben
Die Magnum Ice Cream-Aktie führt den AEX an einem Morgen an, an dem Konsumtitel europaweit gesucht sind.
Der AEX eröffnete am Mittwoch 0,1 Prozent schwächer, belastet von Prosus nach Zahlen und den Chipwerten. Auf der Gewinnerseite fiel den Marktberichten vor allem Magnum Ice Cream auf, mit einem Plus von zeitweise 2,0 Prozent. Europaweit stieg der STOXX 600 um 0,5 Prozent. Stärkster Sektor waren Körperpflege- und Haushaltswaren mit plus 1,9 Prozent, auch Einzelhandelswerte legten zu. Der Technologiesektor verlor 1,1 Prozent.
Konsum statt Technologie
Nach dem erneuten Ausverkauf der Chipwerte in New York und Asien schichten Anleger weiter in konsumnahe Titel um.
Erholung vom Dienstag
Am Dienstag hatte die Aktie 1,77 Prozent verloren. Der Rücksetzer wird nun weitgehend aufgeholt.
Starkes Quartal im Rücken
Ende Oktober hatte Magnum nach einem unerwartet starken Sommergeschäft die Jahresprognose angehoben.
Zahlen und Ausblick
Heißer Sommer, höhere Prognose
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz von Magnum aus eigener Kraft um 9,6 Prozent, weit über der mittelfristigen Zielspanne von 3 bis 5 Prozent. Getragen wurde das Plus von 7,3 Prozent mehr Absatz, auch dank des warmen Sommers in Europa. Der Quartalsumsatz erreichte 2,5 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet der Konzern nun rund 5,5 Prozent Wachstum aus eigener Kraft. Seit dem Börsenstart zu 12,80 Euro im Dezember 2025 hat die Aktie deutlich zugelegt. Das 52-Wochen-Hoch von 18,34 Euro stammt vom 16. November.
Häufige Fragen zur Magnum Ice Cream-Aktie
Warum ist die Magnum Ice Cream-Aktie heute größter AEX Gewinner?
Konsumwerte sind am Mittwoch europaweit gesucht, während Technologiewerte fallen. Die Aktie holt zudem den Verlust vom Dienstag auf. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die Magnum Ice Cream-Aktie?
Um 1,66 Prozent auf 17,44 Euro (Stand 09:29 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Magnum Ice Cream-Aktie?
ISIN NL0015002MS2, WKN A41NML, Handelssymbol MICC, US-Handelssymbol MICC.
Woher kommt Magnum Ice Cream?
Das Unternehmen ist das frühere Eiscremegeschäft von Unilever. Es wurde im Dezember 2025 abgespalten und an die Börse gebracht.
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