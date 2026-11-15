Faltenbehandlung in der Mittagspause, Lippen-Unterspritzung zum Festpreis: Mit diesem Konzept hat M1 Kliniken die ästhetische Medizin in Deutschland für den Massenmarkt geöffnet. Seit dem Verkauf des Pharmahandels Anfang 2026 ist der Berliner Konzern ganz auf dieses Geschäft fokussiert, und die Zahlen zeigen, warum: Das Beauty-Segment erzielt eine operative Marge von über 30 Prozent. Die M1-Kliniken-Aktie notierte nach den Halbjahreszahlen bei rund 20 Euro. Voraussichtlich am Mittwoch, 18. November, folgen die M1 Kliniken Quartalszahlen für Q3.
M1-Kliniken-Aktie: Quartalszahlen Q3 – Beauty-Boom ohne Pharma-Ballast
M1 Kliniken legt voraussichtlich am Mittwoch, 18. November 2026, die Quartalszahlen für Q3 vor. Nach dem Verkauf des Pharmahandels ist der Konzern ein reiner Anbieter ästhetischer Medizin, mit Margen über 30 Prozent. Die große Vorschau auf die M1 Kliniken Zahlen: Erwartungen, Erfolgsbilanz, Flüsterschätzungen und unsere Einschätzung, ob die M1-Kliniken-Aktie die Erwartungen erfüllt.
Handelssymbol: M12 (Xetra) · ISIN: DE000A0STSQ8 · WKN: A0STSQ
M1 Kliniken Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: Ein neuer Konzern, neue Maßstäbe
Die Vergleichbarkeit ist das erste Problem bei den M1 Kliniken Zahlen. Durch die Entkonsolidierung des Pharmahandels fiel der Konzernumsatz im ersten Halbjahr von 183,5 auf 76,6 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie sank von 0,63 auf 0,52 Euro. Aussagekräftig ist deshalb vor allem das Kerngeschäft: Der Beauty-Umsatz stieg um 11,0 Prozent auf 56,9 Millionen Euro, das Beauty-EBIT um 23,8 Prozent auf 18,6 Millionen Euro. Das Konzern-EBIT legte trotz der kleineren Umsatzbasis um 9,5 Prozent auf 19,7 Millionen Euro zu.
Analysten erwarten laut aktien.guide für 2026 einen Gewinn je Aktie von 1,07 Euro. Nach 0,52 Euro im ersten Halbjahr müsste die zweite Jahreshälfte rechnerisch rund 0,55 Euro beisteuern, also leicht mehr. Das ist ambitioniert, aber erreichbar, wenn das Beauty-Wachstum anhält und neue Fachzentren profitabel werden.
Die Erfolgsbilanz
Wie die M1 Kliniken Zahlen zuletzt ankamen
Q3 2025 (18. November 2025): Wachstum bestätigt
Nach neun Monaten stieg das EBIT um 11 Prozent, das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 Euro. M1 sprach von einer nachhaltig positiven Entwicklung.
Geschäftsjahr 2025 (20. Mai 2026): stark
Das EBIT wuchs um 29 Prozent, das Ergebnis je Aktie um 40 Prozent. Die Dividende stieg deutlich auf 1,20 Euro je Aktie.
Q1 2026 (3. Juni 2026): Neuausrichtung abgeschlossen
Das Beauty-EBIT stieg um 37,6 Prozent auf 9,2 Millionen Euro. Mit dem Verkauf des Pharmahandels an die PHOENIX group war die Fokussierung abgeschlossen.
H1 2026 (9. September 2026): Beauty überzeugt – Aktie plus 1,6 Prozent
Das Kerngeschäft wuchs zweistellig, die Marge stieg auf 32,7 Prozent. Die Aktie reagierte mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 20,30 Euro.
Die Erfolgsbilanz ist solide: M1 hat seine Ziele in den vergangenen Berichten erreicht und das Wachstum im Kerngeschäft beschleunigt. Die Börse reagiert dennoch verhalten, die Aktie bewegt sich seit Monaten um 20 Euro. Der Grund liegt auch in der Aktionärsstruktur: Mehrheitsaktionär ist die Beteiligungsgesellschaft MPH Health Care, der Streubesitz ist entsprechend begrenzt.
Flüsterschätzungen
Was der Markt vom Kerngeschäft erwartet
Öffentlich zugängliche Flüsterschätzungen gibt es für die M1-Kliniken-Aktie nicht, die Analystenabdeckung ist dünn. Laut aktien.guide raten fünf von sechs Analysten zum Kauf, ein Kursziel von 26,50 Euro ist veröffentlicht. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser. Die stille Erwartung am Markt: ein Beauty-Wachstum im zweistelligen Prozentbereich und eine Marge von deutlich über 25 Prozent. Ein Rückgang der Marge in Richtung des langfristigen Mindestziels von 20 Prozent würde dagegen enttäuschen.
M1 Kliniken Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Mittwoch ankommt
Das Beauty-Wachstum
Elf Prozent im ersten Halbjahr sind die Messlatte. Eine Beschleunigung wäre ein starkes Signal für das Ziel von 200 bis 300 Millionen Euro Umsatz bis 2029.
Die Marge
32,7 Prozent im ersten Halbjahr sind außergewöhnlich hoch. Investoren wollen sehen, dass die Expansion nicht auf Kosten der Profitabilität geht.
Die Expansion
M1 betreibt 59 Fachzentren in zehn Ländern. Neueröffnungen belasten anfangs die Marge.
Die Mittelverwendung
Nach dem Verkauf des Pharmahandels verfügt M1 über zusätzliche Mittel. Wie sie eingesetzt werden, ob für Expansion oder Ausschüttungen, ist offen.
Der Termin
Das Datum der Veröffentlichung sollten Anleger vorab prüfen: Manche Kalender nennen den 18. November, andere einen späteren Termin im Dezember.
Das große Bild
Ästhetik als Wachstumsmarkt
Minimalinvasive Schönheitsbehandlungen sind längst kein Luxus mehr. Die Nachfrage wächst stetig, die Behandlungen sind standardisiert und wiederkehrend. M1 Kliniken hat sich mit festen Preisen und einem dichten Netz an Fachzentren eine starke Marktposition aufgebaut. Mit dem Ziel, den Beauty-Umsatz bis 2029 auf 200 bis 300 Millionen Euro bei mindestens 20 Prozent EBIT-Marge zu steigern, verspricht das Management eine Vervielfachung. Die M1-Kliniken-Aktie ist damit eine Wette darauf, dass dieses Konzept international skaliert.
Häufige Fragen zu den M1 Kliniken Quartalszahlen
Wann veröffentlicht M1 Kliniken die Quartalszahlen für Q3?
Voraussichtlich am Mittwoch, 18. November 2026. Einige Finanzkalender nennen einen späteren Termin, Anleger sollten das Datum beim Unternehmen prüfen.
Was erwarten Analysten von den M1 Kliniken Zahlen?
Für 2026 rechnet der Konsens mit einem Gewinn je Aktie von rund 1,07 Euro.
Wie lauten Handelssymbol und ISIN der M1-Kliniken-Aktie?
Das Handelssymbol ist M12, die ISIN lautet DE000A0STSQ8.
Gibt es Flüsterschätzungen zu den M1 Kliniken Zahlen?
Öffentlich zugängliche Whisper Numbers gibt es nicht. Entscheidend sind Wachstum und Marge im Beauty-Segment.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.