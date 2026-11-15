M1-Kliniken-Aktie: Quartalszahlen Q3 – Beauty-Boom ohne Pharma-Ballast

Die Vergleichbarkeit ist das erste Problem bei den M1 Kliniken Zahlen. Durch die Entkonsolidierung des Pharmahandels fiel der Konzernumsatz im ersten Halbjahr von 183,5 auf 76,6 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie sank von 0,63 auf 0,52 Euro. Aussagekräftig ist deshalb vor allem das Kerngeschäft: Der Beauty-Umsatz stieg um 11,0 Prozent auf 56,9 Millionen Euro, das Beauty-EBIT um 23,8 Prozent auf 18,6 Millionen Euro. Das Konzern-EBIT legte trotz der kleineren Umsatzbasis um 9,5 Prozent auf 19,7 Millionen Euro zu.