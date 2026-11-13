Es ist der tiefste Fall eines Börsen-Aristokraten seit Jahren. LVMH, der Konzern hinter Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Moët und Sephora, galt lange als unverwundbar. Doch 2026 hat die Aktie rund 38 Prozent ihres Wertes vom Jahreshoch verloren – mehr als 160 Milliarden Dollar an Börsenwert sind verdampft. Am 12. Oktober legte der Konzern Umsatzzahlen vor, die das Dilemma zeigen: Fast alle Sparten wachsen, doch ausgerechnet das Herzstück, Mode und Lederwaren, schrumpft. Die LVMH-Aktie notiert bei 403,45 Euro. Diese LVMH Aktienanalyse erklärt, warum China den Luxusriesen bremst, welche Lichtblicke es gibt und was das für die LVMH Aktienprognose bedeutet.
LVMH Aktienanalyse: Mode minus 5 Prozent, Aktie minus 38 Prozent – wann endet der Luxus-Absturz?
Schmuck, Sephora und Cognac wachsen, Dior begeistert mit Jonathan Anderson – doch Louis Vuitton und Co. verlieren in China, und die Aktie des größten Luxuskonzerns der Welt notiert fast 40 Prozent unter ihrem Jahreshoch. Unsere große LVMH Aktienanalyse zerlegt die Umsatzzahlen zum dritten Quartal vom 12. Oktober: Sparten, Regionen, Margen, Bewertung, Dividende und Analystenziele – und zeigt, was die LVMH Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
- Sitz
- Paris
- Index
- CAC 40, Euro Stoxx 50
- WKN / ISIN
- 853292 / FR0000121014
- Kurs
- 403,45 Euro
- 12-Monats-Spanne
- rund 371 bis 653 Euro
- Börsenwert
- rund 200 Milliarden Euro
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 18,6
- Dividendenrendite (Schätzung)
- rund 3,2 Prozent
- Vorstandschef
- Bernard Arnault
Stand: 13.11.2026, Kurs Euronext-Paris-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite auf Basis von Schätzungen; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Jahreshoch zum Sechs-Jahres-Tief: die LVMH-Aktie im Sinkflug
Wer die LVMH-Aktie verstehen will, muss den Absturz seit Jahresbeginn kennen.
Anfang Januar notierte die LVMH-Aktie noch bei gut 650 Euro. Dann setzte ein Ausverkauf ein, der den Konzern im Lauf des Jahres mehr als 167 Milliarden Dollar an Börsenwert kostete. LVMH rutschte sogar aus den Top 10 der wertvollsten Unternehmen Europas. Treiber waren die schwache Nachfrage in China, eine vorsichtigere Mittelschicht, die nach Jahren kräftiger Preiserhöhungen weniger kauft, und geopolitische Spannungen. Nach den Quartalszahlen fiel die Aktie Mitte Oktober auf rund 371 Euro, den tiefsten Stand seit etwa sechs Jahren. Seitdem hat sie sich leicht erholt, notiert aber weiter fast 40 Prozent unter dem Jahreshoch.
Die Quartalszahlen
Plus 1 Prozent: Stabilität mit einem großen Loch
Für jede seriöse LVMH Aktienanalyse gilt: Der Konzern wächst noch – aber nur dank der Nebensparten.
Im dritten Quartal setzte LVMH 18,5 Milliarden Euro um, organisch – also bereinigt um Wechselkurse und Zu- und Verkäufe – ein Plus von 1 Prozent. Das lag im Rahmen der Erwartungen. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von 57,1 Milliarden Euro zu Buche, berichtet 2 Prozent weniger als im Vorjahr, organisch 2 Prozent mehr. Damit hat sich das Wachstum nach einem stärkeren zweiten Quartal mit plus 3 Prozent wieder abgeschwächt. Laut LVMH entwickelten sich die USA, Europa und Japan gut, während China als deutlich weniger dynamisch beschrieben wird. Zahlen zum Gewinn legt LVMH zum dritten Quartal traditionell nicht vor. Im ersten Halbjahr war das operative Ergebnis um 4 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro gesunken, die Marge lag bei 22,5 Prozent.
LVMH: Umsatz je Quartal 2026
Mrd. Euro
Organisches Wachstum: Q1 +1 %, Q2 +3 %, Q3 +1 %.
Quelle: LVMH, Mitteilung vom 12. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q1 2026
|19,12
|Q2 2026
|19,52
|Q3 2026
|18,50
Die Sparten
Louis Vuitton und Dior unter Druck: die Kernsparte schrumpft
Die wichtigste Zahl für die LVMH Aktienprognose kommt aus der Mode- und Lederwarensparte.
Die Sparte Mode und Lederwaren mit Louis Vuitton und Dior ist das Herz von LVMH: Sie steht für fast die Hälfte des Umsatzes und für den größten Teil des Gewinns. Im dritten Quartal sank ihr Umsatz organisch um 5 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro. Analysten hatten nur mit einem Minus von 2 bis 2,5 Prozent gerechnet. Nach einem kleinen Plus im zweiten Quartal ist die Sparte damit zurück im Minus. Der Grund ist die schwächere Nachfrage in China, während der US-Markt weiter kräftig lief. Es gibt aber auch Lichtblicke: Die Kollektionen von Jonathan Anderson bei Dior kommen bei Kunden sehr gut an, besonders Prêt-à-porter und Lederwaren. Bei Louis Vuitton laufen die Kollektionen von Nicolas Ghesquière und Pharrell Williams gut.
LVMH: Organisches Wachstum nach Sparten im dritten Quartal
Prozent
Organische Veränderung zum Vorjahresquartal, bereinigt um Wechselkurse und Konsolidierungseffekte.
Quelle: LVMH, Mitteilung vom 12. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|Wachstum
|Selective Retailing (Sephora)
|8
|Wein und Spirituosen
|6
|Uhren und Schmuck
|6
|Parfüm und Kosmetik
|1
|Konzern
|1
|Mode und Lederwaren
|-5
Die übrigen Sparten zeigen, wie breit LVMH aufgestellt ist. Am stärksten wuchs Selective Retailing mit plus 8 Prozent: Sephora gewinnt weiter Marktanteile und expandiert in neue Länder. Das Reisehandelsgeschäft DFS hat LVMH größtenteils verkauft. Wein und Spirituosen legten um 6 Prozent zu – Champagner erholt sich vor allem in Europa, Hennessy-Cognac läuft in Asien gut. Auch Uhren und Schmuck mit Tiffany und Bulgari wuchsen um 6 Prozent. Parfüm und Kosmetik kamen auf ein Plus von 1 Prozent. Das Problem: Diese Sparten sind deutlich weniger profitabel als Louis Vuitton und Dior. Ihr Wachstum kann den Rückgang im Kerngeschäft beim Umsatz ausgleichen, beim Gewinn aber nur teilweise.
Trotz eines weiterhin unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds bleibt der Konzern zuversichtlich.
Die Bewertung
KGV unter 19, Dividende über 3 Prozent: Luxus zum Ausverkaufspreis?
Der Kurssturz hat die Bewertung der LVMH-Aktie auf ein für den Konzern ungewöhnlich niedriges Niveau gedrückt. Auf Basis der erwarteten Gewinne für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 18,6. Die erwartete Dividendenrendite beträgt rund 3,2 Prozent. Der Börsenwert liegt bei rund 200 Milliarden Euro. Finanziell steht LVMH weiter solide da: Im ersten Halbjahr erzielte der Konzern einen Nettogewinn von 5,7 Milliarden Euro und einen freien Cashflow von rund 4,1 Milliarden Euro, die Nettoverschuldung sank auf 8,2 Milliarden Euro. Ob die Aktie damit günstig ist, hängt allerdings davon ab, ob die Gewinne wieder wachsen – und genau das ist offen.
Die Analysten
Kursziele von 415 bis 590 Euro: Experten senken die Erwartungen
Nach den Zahlen senkten mehrere Analysten ihre Kursziele. UBS reduzierte das Ziel von 525 auf 510 Euro, bleibt aber bei Kaufen. Die Analystin rechnet damit, dass sich die Margen bis 2030 nur auf das Niveau vor der Corona-Krise erholen. JPMorgan senkte auf 500 Euro und bleibt neutral. Die Deutsche Bank hält mit 590 Euro am höchsten Ziel unter den hier genannten Häusern fest. Goldman Sachs nahm die Aktie Anfang Oktober mit Kaufen und 500 Euro auf. Bernstein sieht 520 Euro, RBC nach einer Abstufung 475 Euro. Am vorsichtigsten sind Berenberg mit 420 Euro sowie Jefferies und Morgan Stanley mit jeweils 415 Euro. Im Schnitt der rund 27 Analysten liegt das Kursziel bei etwa 491 Euro.
LVMH-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 13. November 2026: 403,45 Euro (Euronext Paris). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, MarketScreener, Medienberichte; Stand September bis 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Deutsche Bank
|590
|Bernstein
|520
|UBS
|510
|Goldman Sachs
|500
|JPMorgan
|500
|Durchschnitt (27)
|491
|RBC Capital
|475
|DZ Bank
|470
|Berenberg
|420
|Jefferies
|415
|Morgan Stanley
|415
Die Szenarien
LVMH Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Wende
China stabilisiert sich, die neuen Kollektionen von Dior und Louis Vuitton bringen die Kernsparte zurück ins Wachstum, und das Weihnachtsgeschäft fällt solide aus. Dann könnte die LVMH-Aktie in Richtung des durchschnittlichen Analystenziels um 490 Euro laufen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Nebensparten wachsen weiter, Mode und Lederwaren bleiben schwach. Die Aktie pendelt zwischen dem Oktobertief um 370 Euro und der Zone um 450 Euro, bis die Jahreszahlen Ende Januar mehr Klarheit bringen.
Szenario 3: Längere Durststrecke
Verschärft sich die Schwäche in China oder lässt auch die Nachfrage in den USA nach, sinken Umsatz und Marge weiter. Dann droht ein erneuter Test des Oktobertiefs und ein Rückfall darunter.
Häufige Fragen zur LVMH Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von LVMH?
Im dritten Quartal 2026 setzte LVMH 18,5 Milliarden Euro um, organisch ein Plus von 1 Prozent. Die Sparte Mode und Lederwaren schrumpfte organisch um 5 Prozent.
Warum ist die LVMH-Aktie 2026 so stark gefallen?
Die Nachfrage nach Luxusgütern in China ist schwach, viele Kunden aus der Mittelschicht kaufen nach Jahren starker Preiserhöhungen weniger, und die Gewinne sind gesunken. Die Aktie notiert rund 38 Prozent unter ihrem Jahreshoch.
Welche Sparten von LVMH wachsen?
Selective Retailing mit Sephora wuchs im dritten Quartal organisch um 8 Prozent, Wein und Spirituosen sowie Uhren und Schmuck um je 6 Prozent.
Wie hoch ist die Dividende?
Auf Basis der Schätzungen liegt die erwartete Dividendenrendite bei rund 3,2 Prozent.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne der hier genannten Häuser reicht von 415 Euro (Jefferies, Morgan Stanley) bis 590 Euro (Deutsche Bank), der Durchschnitt liegt bei rund 491 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
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