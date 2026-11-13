LVMH Aktienanalyse: Mode minus 5 Prozent, Aktie minus 38 Prozent – wann endet der Luxus-Absturz?

Wie waren die Quartalszahlen von LVMH?

Im dritten Quartal 2026 setzte LVMH 18,5 Milliarden Euro um, organisch ein Plus von 1 Prozent. Die Sparte Mode und Lederwaren schrumpfte organisch um 5 Prozent.

Warum ist die LVMH-Aktie 2026 so stark gefallen?

Die Nachfrage nach Luxusgütern in China ist schwach, viele Kunden aus der Mittelschicht kaufen nach Jahren starker Preiserhöhungen weniger, und die Gewinne sind gesunken. Die Aktie notiert rund 38 Prozent unter ihrem Jahreshoch.

Welche Sparten von LVMH wachsen?

Selective Retailing mit Sephora wuchs im dritten Quartal organisch um 8 Prozent, Wein und Spirituosen sowie Uhren und Schmuck um je 6 Prozent.

Wie hoch ist die Dividende?

Auf Basis der Schätzungen liegt die erwartete Dividendenrendite bei rund 3,2 Prozent.

Welche Kursziele haben Analysten?

Die Spanne der hier genannten Häuser reicht von 415 Euro (Jefferies, Morgan Stanley) bis 590 Euro (Deutsche Bank), der Durchschnitt liegt bei rund 491 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.