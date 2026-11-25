Die Branche hat schwierige Monate hinter sich. LVMH meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 18,5 Milliarden Euro, vergleichbar nur 1 Prozent mehr als im Vorjahr. In der wichtigsten Sparte Mode und Lederwaren gingen die Erlöse zurück. Höhere Preise lassen sich nicht mehr so leicht durchsetzen wie früher. Umso stärker reagieren die Aktien, wenn sich die Stimmung dreht. Am Nachmittag steht mit dem US-Preisindex PCE ein wichtiger Inflationswert an, zudem drohen neue US-Zölle.