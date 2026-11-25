Der Luxus ist zurück auf den Kauflisten: Die LVMH-Aktie (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Handelssymbol Euronext Paris: MC, US-Handelssymbol: LVMUY im OTC-Handel) gehört am Mittwochmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der weltgrößte Luxusgüterkonzern mit plus 2,67 Prozent bei 405,25 Euro. Die LVMH-Aktie steht damit wieder über der Marke von 400 Euro. Eine Meldung aus dem Konzern gab es nicht, die Bewegung erfasst die ganze Branche.
LVMH-Aktie CAC40 Gewinner: Plus 2,67 Prozent – Luxus statt KI, Anleger schichten um
Die LVMH-Aktie steigt am Mittwochmorgen um 2,67 Prozent auf 405,25 Euro und gehört zu den CAC40 Gewinnern. Der gesamte Luxussektor legt zu, auch Hermès und EssilorLuxottica sind gefragt. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Analyse zeigt, was hinter der Bewegung steckt.
Die Gründe für das Kursplus
Ein Sektor im Aufwind
Die ganze Branche steigt
Neben der LVMH-Aktie legen am Mittwochmorgen auch Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Handelssymbol: RMS, US-Handelssymbol: HESAY) und EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Handelssymbol: EL, US-Handelssymbol: ESLOY) um jeweils rund 2 Prozent zu. Auch Kering ist im Plus.
Umschichtung aus KI-Aktien
Seit Wochen ziehen Anleger Geld aus dem KI-Thema ab und entdecken Luxuswerte wieder, die lange unter Druck standen. Der erneute Rückschlag bei Nvidia am Dienstag hat diese Bewegung verstärkt.
US-Verbraucher zuversichtlicher
Das Verbrauchervertrauen in den USA ist am Dienstag deutlich stärker gestiegen als erwartet, auf den höchsten Stand seit Januar 2025. Die USA sind ein Schlüsselmarkt für Luxusgüter.
Gute Zahlen aus dem Spirituosengeschäft
Der Cognac-Hersteller Rémy Cointreau hat am Mittwoch seine Margenziele angehoben. LVMH ist mit Hennessy selbst der größte Cognac-Anbieter.
Einordnung
Erholung nach einem schwierigen Jahr
Die Branche hat schwierige Monate hinter sich. LVMH meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 18,5 Milliarden Euro, vergleichbar nur 1 Prozent mehr als im Vorjahr. In der wichtigsten Sparte Mode und Lederwaren gingen die Erlöse zurück. Höhere Preise lassen sich nicht mehr so leicht durchsetzen wie früher. Umso stärker reagieren die Aktien, wenn sich die Stimmung dreht. Am Nachmittag steht mit dem US-Preisindex PCE ein wichtiger Inflationswert an, zudem drohen neue US-Zölle.
Häufige Fragen zur LVMH-Aktie
Warum ist die LVMH-Aktie heute CAC40 Gewinner?
Der gesamte Luxussektor steigt. Anleger schichten aus KI-Aktien um, und das US-Verbrauchervertrauen hat sich verbessert. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wo steht die LVMH-Aktie?
Um 09:31 Uhr bei 405,25 Euro, einem Plus von 2,67 Prozent.
Welche Luxusaktien steigen noch?
Hermès mit plus 2,20 Prozent und EssilorLuxottica mit plus 2,00 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der LVMH-Aktie?
ISIN FR0000121014, WKN 853292.
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