Zwei Tage, zweimal rund 10 Prozent Verlust. Die Lumentum Aktie (ISIN: US55024U1097, WKN: A14WK0, US-Handelssymbol: LITE) fällt am Mittwoch zum Handelsstart um 9,67 Prozent auf 440,01 Dollar und gehört damit zu den fünf größten Nasdaq100 Verlierern. Das Hoch der vergangenen zwölf Monate lag bei 1.143 Dollar. Davon ist nicht einmal mehr die Hälfte übrig.
Lumentum Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 10 Prozent – gefesselt an den Kurs des Käufers
Die Lumentum Aktie zählt zum Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Der Laserspezialist fällt um 9,67 Prozent auf 440,01 Dollar. Der Grund liegt in der geplanten Übernahme durch Marvell, die in Aktien bezahlt wird. Die Analyse zeigt, warum jeder Kursverlust bei Marvell Lumentum doppelt trifft.
Die Gründe für den Kursverlust
Ein Tauschverhältnis ohne Sicherheitsnetz
Lumentum hat am Mittwoch nichts gemeldet. Der Kurs folgt einer Mechanik, die seit Anfang November gilt. Damals vereinbarte der Chipkonzern Marvell, Lumentum für 115 Milliarden Dollar zu übernehmen. Bezahlt wird ausschließlich in eigenen Aktien: Für jede Lumentum-Aktie gibt es 4,5 Marvell-Aktien. Eine Untergrenze für den Wert gibt es nicht.
Das hat eine einfache Folge. Fällt Marvell, fällt der Wert des Angebots im selben Maß. Am Mittwoch verliert die Marvell-Aktie zum Handelsstart knapp 9 Prozent auf rund 120 Dollar. Rechnerisch sind 4,5 Marvell-Aktien damit noch etwa 540 Dollar wert. Bei Bekanntgabe waren es mehr als 880 Dollar.
Kopplung an Marvell
Der Wert des Übernahmeangebots schwankt mit jedem Kursausschlag des Käufers.
Ausverkauf bei KI-Hardware
Höhere Inflation, neue Zollpläne und die Abkehr von KI-Aktien drücken den gesamten Sektor.
Abschlag auf das Angebot
Lumentum notiert deutlich unter dem rechnerischen Angebotswert. Der Markt verlangt einen Risikoabschlag, weil der Abschluss erst 2028 erwartet wird.
Einordnung
Rekordgeschäft, fremdbestimmter Kurs
Das eigene Geschäft läuft so gut wie nie. Lumentum baut Laser und optische Bauteile, mit denen Daten in KI-Rechenzentren per Licht statt über Kupfer übertragen werden. Zuletzt stieg der Umsatz um mehr als 136 Prozent auf 1,26 Milliarden Dollar. Für den Kurs des Nasdaq100 Verlierers spielt das derzeit kaum eine Rolle.
Der Zusammenschluss soll erst im ersten Halbjahr 2028 vollzogen werden. Bis dahin hängt die Lumentum Aktie am Kurs von Marvell, und zusätzlich an der Frage, ob Kartellbehörden und Aktionäre zustimmen. Den nächsten Impuls liefert der Käufer: Marvell legt am 1. Dezember Quartalszahlen vor.
Häufige Fragen zur Lumentum Aktie
Warum ist die Lumentum Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Marvell will Lumentum im Tausch gegen eigene Aktien übernehmen. Weil die Marvell-Aktie am 25. November 2026 stark fällt, sinkt der Wert des Angebots. Die Lumentum Aktie verliert zum Handelsstart 9,67 Prozent.
Wie viel erhalten Lumentum-Aktionäre bei der Übernahme?
4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie. Beim aktuellen Marvell-Kurs von rund 120 Dollar entspricht das etwa 540 Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der Lumentum Aktie?
Die ISIN lautet US55024U1097, die WKN A14WK0. An der Nasdaq wird die Aktie unter LITE gehandelt.
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