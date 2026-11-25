Lumentum hat am Mittwoch nichts gemeldet. Der Kurs folgt einer Mechanik, die seit Anfang November gilt. Damals vereinbarte der Chipkonzern Marvell, Lumentum für 115 Milliarden Dollar zu übernehmen. Bezahlt wird ausschließlich in eigenen Aktien: Für jede Lumentum-Aktie gibt es 4,5 Marvell-Aktien. Eine Untergrenze für den Wert gibt es nicht.

Das hat eine einfache Folge. Fällt Marvell, fällt der Wert des Angebots im selben Maß. Am Mittwoch verliert die Marvell-Aktie zum Handelsstart knapp 9 Prozent auf rund 120 Dollar. Rechnerisch sind 4,5 Marvell-Aktien damit noch etwa 540 Dollar wert. Bei Bekanntgabe waren es mehr als 880 Dollar.