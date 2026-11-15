Die Lufthansa fliegt an der Börse wieder. Binnen eines Monats hat die Lufthansa-Aktie fast ein Viertel zugelegt, in dieser Woche kamen 4,83 Prozent hinzu, am Freitag schloss sie bei 8,85 Euro. Rückenwind kommt von einem Rekordquartal, dem Einstieg bei TAP Air Portugal und einem zeitweise gesunkenen Ölpreis. Doch die Prognose wurde erneut gekappt. Diese Lufthansa Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig der Aufschwung ist und was die Lufthansa Aktienprognose bestimmt.
Lufthansa Aktienanalyse: Rekordumsatz, TAP-Deal und plus 23 Prozent in einem Monat – hebt der Kranich jetzt richtig ab?
Lufthansa hat im dritten Quartal so viel umgesetzt wie nie, kauft sich bei TAP Air Portugal ein und hat an der Börse in einem Monat fast ein Viertel zugelegt. Doch teures Kerosin hat die Gewinnprognose erneut gedrückt, und die Kernmarke schwächelt. Unsere Lufthansa Aktienanalyse zeigt, was den Kursaufschwung trägt und was die Lufthansa Aktienprognose bestimmt.
LHALHA
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Lufthansa AG
- Sitz
- Köln
- Ticker
- LHA (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 8,85 Euro
- Börsenwert
- rund 10,6 Milliarden Euro
- KGV
- rund 9
- Dividendenrendite
- rund 3,5 Prozent
- Vorstandschef
- Carsten Spohr
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Volle Flieger, teurer Sprit
Die Lufthansa Aktie steht zwischen starker Nachfrage und hohen Kosten.
Die Nachfrage nach Flugreisen ist hoch, vor allem in den Premiumklassen. Gleichzeitig belasten teures Kerosin und die Kosten der Kernmarke Lufthansa Airlines, die ein Sanierungsprogramm durchläuft. Im dritten Quartal war sie das einzige Geschäftsfeld ohne Ergebnisverbesserung. Die Konzernführung um Carsten Spohr setzt auf Kostendisziplin und höhere Ticketpreise: Mit dem Auslaufen von Treibstoffabsicherungen dürfte Fliegen 2027 deutlich teurer werden.
Die Zahlen
Rekordumsatz im Sommerquartal
Für die Lufthansa Aktienanalyse zählt: Das Quartal war besser als erwartet.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9 Prozent auf den Rekordwert von 12,24 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 6 Prozent auf 1,407 Milliarden Euro und übertraf die Erwartungen. Unter dem Strich blieben 1,257 Milliarden Euro, 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Getragen wurde das Quartal von der Frachtsparte, der Technik und Eurowings, die 214 Millionen Euro beisteuerte.
Lufthansa: Bereinigtes EBIT im dritten Quartal
Milliarden Euro
Quelle: Lufthansa Group, Zwischenmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|EBIT
|Q3 2025
|1,33
|Q3 2026
|1,41
Der Ausblick
Prognose gekappt, TAP-Deal unterschrieben
Wegen höherer Treibstoffkosten nahm Lufthansa die Prognose zurück: Für 2026 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBIT von 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro statt bis zu 2,2 Milliarden. Strategisch setzte Lufthansa ein Zeichen: Mit der portugiesischen Regierung wurde der Kauf von 44,9 Prozent an TAP Air Portugal vereinbart. Der Vollzug braucht noch die Zustimmung der EU-Kommission.
Die Bewertung
KGV um 9: günstig für einen Marktführer
Mit einem KGV von rund 9 und einer Dividendenrendite von rund 3,5 Prozent ist die Lufthansa Aktie günstig bewertet. Der Abschlag spiegelt die hohe Zyklik der Luftfahrt, die Abhängigkeit vom Ölpreis und die wiederholten Prognosekürzungen wider. Gelingt die Sanierung der Kernmarke, hätte die Aktie Spielraum für eine höhere Bewertung.
Die Analysten
Höhere Kursziele nach den Zahlen
Nach den Quartalszahlen hoben Barclays und Bernstein ihre Kursziele an. Analysten verweisen auf die bessere Ertragslage im Sommergeschäft und die Aussicht auf steigende Ticketpreise im kommenden Jahr. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Lufthansa Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Sanierung und Preise greifen
Die Kernmarke verbessert sich, Kerosin wird billiger, die Ticketpreise steigen. Dann könnte die Aktie über 10 Euro steigen.
Szenario 2: Seitwärts mit Schwankungen
Gute Nachfrage, aber hohe Kosten. Die Aktie pendelt zwischen 7,50 und 10 Euro.
Szenario 3: Ölpreisschock
Neue Krisen treiben den Ölpreis, weitere Prognosesenkungen folgen. Dann droht ein Rückfall unter 7,50 Euro.
Häufige Fragen zur Lufthansa Aktienanalyse
Was erwartet Lufthansa für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro.
Warum hat Lufthansa die Prognose gesenkt?
Wegen höherer Treibstoffkosten.
Was bedeutet der TAP-Deal?
Lufthansa will 44,9 Prozent an TAP Air Portugal übernehmen. Die EU-Kommission muss noch zustimmen.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Lufthansa Aktie?
Rund 3,5 Prozent beim aktuellen Kurs.
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