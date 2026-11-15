Lufthansa Aktienanalyse: Rekordumsatz, TAP-Deal und plus 23 Prozent in einem Monat – hebt der Kranich jetzt richtig ab?

Die Lufthansa fliegt an der Börse wieder. Binnen eines Monats hat die Lufthansa-Aktie fast ein Viertel zugelegt, in dieser Woche kamen 4,83 Prozent hinzu, am Freitag schloss sie bei 8,85 Euro. Rückenwind kommt von einem Rekordquartal, dem Einstieg bei TAP Air Portugal und einem zeitweise gesunkenen Ölpreis. Doch die Prognose wurde erneut gekappt. Diese Lufthansa Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig der Aufschwung ist und was die Lufthansa Aktienprognose bestimmt.