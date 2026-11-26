Die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, FSE: LHA) hängt zwischen Rekordzahlen und Streikdrohung: Im dritten Quartal erzielte die Lufthansa Group mit 12,24 Milliarden Euro einen Rekordumsatz. Doch die Kernmarke Lufthansa Airlines steht nach neun Monaten mit rund 180 Millionen Euro im operativen Minus, die Prognose für 2026 wurde gekappt, und am 23. November ist die Frist der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) verstrichen, ohne dass Lufthansa laut Bayerischem Rundfunk dem Mediatorvorschlag als Verhandlungsgrundlage zugestimmt hat. Eine Streikankündigung gibt es bislang nicht, die Friedenspflicht aber ist beendet. Diese Lufthansa Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt und was die Lufthansa-Aktie Prognose für die kommenden Monate offenlässt: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Gesamtbild.
Lufthansa Aktienanalyse: Rekordumsatz 12,2 Mrd. €, Kernmarke 180 Mio. € im Minus, Piloten-Frist verstrichen - Droht der Streik vor Weihnachten?
Die Lufthansa-Aktie zwischen Rekordumsatz und Pilotenstreit: Die Kernmarke steht nach neun Monaten 180 Mio. € im Minus, die Prognose wurde gekappt und die Cockpit-Frist ist abgelaufen. Die Lufthansa Aktienanalyse mit Prognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Lufthansa AG
- ISIN
- DE0008232125
- WKN
- 823212
- Ticker
- LHA (Xetra)
- Index
- MDAX
- Geschäftsfelder
- Netzwerk-Airlines, Eurowings, Cargo, Technik
- Letzte Zahlen
- Q3 2026 am 3. November 2026
- Nächster Termin
- Geschäftsbericht 2026 am 5. März 2027
Stand: 25.11.2026, Kurs 25.11.2026, 9:18 Uhr
Die aktuelle Nachricht
Das Piloten-Pulverfass: Frist verstrichen, Friedenspflicht vorbei
Nach sieben Monaten ist die Mediation mit der Vereinigung Cockpit gescheitert. Seitdem wächst bei der Lufthansa-Aktie das Risiko neuer Streiks.
Die VC hat die Friedenspflicht für beendet erklärt und Lufthansa eine Frist bis zum 23. November gesetzt, auf Grundlage des Mediatorvorschlags zu verhandeln. Lufthansa hatte zuvor ein eigenes Angebot mit bis zu 1.000 Neueinstellungen im Cockpit bis 2033 vorgelegt. Die VC verzichtete nach Ablauf der Frist zunächst auf eine neue Streikdrohung, berät aber über neue Vergütungsforderungen. Den Vergütungstarifvertrag für rund 5.000 Piloten hat sie gekündigt. Ungelöst ist zudem die weitere Verwendung von rund 350 Pilotinnen und Piloten der eingestellten Regionaltochter Cityline.
Die Börse reagierte bislang gelassen: Am Dienstag, dem 24. November, startete die Lufthansa-Aktie mit einem Plus von rund 2% auf gut 9 Euro und schloss bei 8,81 Euro. Am Mittwochmorgen stieg sie um 1,65% auf 8,89 Euro und zählte ohne Unternehmensnachricht zu den MDAX-Gewinnern, im Windschatten von Reisewerten wie Fraport und TUI.
Zusätzlichen Druck erzeugt ein Bericht über einen geplanten Abbau von rund 1.000 Vollzeitstellen an den Drehkreuzen Frankfurt und München. Zeitpunkt und Details sind offen, die VC kritisiert die Pläne. Eine offizielle Bestätigung lag in den geprüften Quellen nicht vor.
Die Quartalszahlen
Rekordumsatz, gekappte Prognose: Wie stark ist die Lufthansa wirklich?
Am 3. November hat die Lufthansa Group Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt: Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen, aber ein vorsichtigerer Ausblick.
Der Umsatz stieg um 9% auf 12,24 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 6% auf 1,41 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 12,08 Milliarden Euro Umsatz und 1,37 Milliarden Euro bereinigtem EBIT gerechnet. Der Nettogewinn stieg um 30% auf 1,26 Milliarden Euro. Dennoch senkte der Konzern die Prognose: Das bereinigte EBIT 2026 soll nun 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro erreichen, zuvor lag die Obergrenze bei 2,2 Milliarden Euro. Hauptgrund sind höhere Kerosinkosten.
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|11,20 Mrd. €
|12,24 Mrd. €
|+9%
|Bereinigtes EBIT
|1,33 Mrd. €
|1,41 Mrd. €
|+6%
|Konzernergebnis
|966 Mio. €
|1.257 Mio. €
|+30%
Bereinigtes EBIT: Kennzahl des Konzerns vor Sondereffekten. Veränderungen laut Unternehmens- und Agenturangaben.
Quelle: Lufthansa Group, Quartalszahlen vom 3.11.2026, Angaben laut ms-aktuell und stock3
Das Bild im Konzern ist gespalten. Die Kernmarke Lufthansa Airlines verdiente im Sommerquartal zwar rund 300 Millionen Euro, kommt nach neun Monaten aber auf ein bereinigtes EBIT von minus 180 Millionen Euro. Eurowings steuerte im dritten Quartal 214 Millionen Euro bei, Lufthansa Cargo kam nach neun Monaten auf 361 Millionen Euro. Die erwartete Kerosinrechnung für 2026 beträgt rund 9,3 Milliarden Euro. Zusätzlich hat sich Lufthansa den Kauf von 44,9% an TAP Air Portugal vereinbart. Das Management nennt Synergien von 450 Millionen Euro, die Genehmigung aus Brüssel steht noch aus.
Das Chartbild
Die Lufthansa-Aktie: Kräftige Erholung, aber unter Druck
Die Lufthansa-Aktie hat sich seit Anfang November deutlich erholt: Am 4. November lag sie bei rund 7,98 Euro, nach den Zahlen und Analystenvoten stieg sie auf über 8,80 Euro. Auf Monatssicht beträgt das Plus rund 28%. Über zwölf Monate bewegte sich die Lufthansa-Aktie zwischen rund 7 und gut 10 Euro. Beschreibend liegt der Kurs von rund 8,9 Euro im oberen Teil dieser Spanne und leicht über dem durchschnittlichen Analystenziel von 8,55 Euro. Nach Einschätzung der Redaktion bleibt die Aktie damit anfällig für Rückschläge, sollte die Streikgefahr konkret werden. Weitere technische Marken haben wir nicht eigenständig geprüft.
Die Analysten
Lufthansa-Aktie Prognose der Profis: Skeptisch bis neutral
Der Konsens ist zurückhaltend: Im Schnitt liegt das Kursziel bei 8,55 Euro, und die Häuser unterscheiden sich stark in ihrem Urteil. Zwischen den einzelnen Zielen liegen rund 2 Euro.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Zuvor
|Bernstein
|Market-Perform
|9,50 €
|9,00 €
|Barclays
|Equal Weight
|8,40 €
|7,50 €
|AlphaValue
|Sell
|7,53 €
|7,53 €
|Goldman Sachs
|Sell
|7,50 €
|7,10 €
|JPMorgan
|Neutral
|7,50 €
|-
Stand: 4. bis 9. November 2026. Barclays stufte am 6. November von Underweight auf Equal Weight hoch. AlphaValue nennt ein sechsmonatiges Ziel.
Quelle: Analystenmitteilungen laut Goldesel, finanztrends.de und boerse-global.de
Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Die Einstufungen stammen von Dritten und werden unverändert weitergegeben, aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Die Prognose
Lufthansa-Aktie Prognose: Drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei dieser Lage nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Streik oder Einigung
Kurzfristig bewegen Streikankündigung oder Einigung mit der VC die Lufthansa-Aktie. Eine Annäherung bei der Verhandlungsgrundlage könnte die Aktie stützen. Kommt es kurz vor Weihnachten zu Streiks, drohen Flugausfälle und ein Test der jüngsten Kursgewinne.
Mittelfristig (2027): Kernmarke und Kerosin
Mittelfristig zählt, ob die Kernmarke Lufthansa Airlines aus den Verlusten kommt und ob das Sparprogramm greift. Steigende Ticketpreise in Europa, wie sie Ryanair erwartet, könnten auch Netzwerk-Airlines helfen (Einschätzung der Redaktion). Hohe Kerosinpreise und ein Streik würden die Prognose belasten.
Langfristig (ab 2028): TAP und Effizienz
Langfristig entscheiden die Umsetzung des Turnaround-Programms, die Integration von TAP und der Stellenabbau. Gelingt es, die Kosten der Kernmarke zu senken, kann sich die Lufthansa-Aktie Prognose aufhellen. Scheitert die Umsetzung, bleibt sie ein anfälliger Zykluswert.
Termine
Was Anleger der Lufthansa-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Streikankündigung oder neue Gespräche mit der Vereinigung Cockpit.
Laufend: Konkretisierung des geplanten Stellenabbaus in Frankfurt und München.
Laufend: Genehmigung der TAP-Beteiligung durch die Kartellbehörden in Brüssel.
5. März 2027: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2026.
FAQ
Häufige Fragen zur Lufthansa-Aktie
Warum bewegt sich die Lufthansa-Aktie aktuell? Die Lufthansa-Aktie reagiert auf den ungelösten Pilotenstreit, den geplanten Stellenabbau und die Erholung der Reisewerte. Am 25. November stieg sie ohne Unternehmensnachricht um rund 1,7% auf 8,89 Euro.
Droht ein Pilotenstreik bei Lufthansa? Die Frist der Vereinigung Cockpit ist am 23. November abgelaufen, die Friedenspflicht beendet. Eine Streikankündigung liegt bislang nicht vor, weitere Streiks sind aber nicht ausgeschlossen.
Wie hat sich die Lufthansa Group im dritten Quartal entwickelt? Der Umsatz stieg um 9% auf 12,24 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 6% auf 1,41 Milliarden Euro. Die Prognose für 2026 wurde auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro bereinigtes EBIT gekappt.
Wie lautet die Lufthansa Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,55 Euro, die Einstufungen reichen von Sell bis Market-Perform. Es sind Einschätzungen Dritter.
Ist die Lufthansa-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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