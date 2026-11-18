Die Lufthansa-Aktienanalyse von RBC vom 17. November 2026 liefert ein interessantes Spannungsfeld zwischen operativer Zuversicht und zurückhaltender Aktienbewertung. Analyst Ruairi Cullinane bestätigt das Kursziel 8,50 Euro und hält unverändert am Rating "sector perform" fest. Die Aussagen des Lufthansa-Managements auf einer hauseigenen RBC-Konferenz seien weiterhin optimistisch ausgefallen und hätten sich mit der bisherigen Unternehmenskommunikation gedeckt. Gleichzeitig sieht Ruairi Cullinane seine Ergebnisschätzungen oberhalb der durchschnittlichen Markterwartungen und hält die Lufthansa-Aktie im Branchenvergleich für attraktiv bewertet. Dennoch liegt das Kursziel 8,50 Euro beim aktuellen Xetra-Kurs von 8,86 Euro rund 4,1 Prozent unter dem Börsenkurs. Hinzu kommen Risiken durch höhere Treibstoffkosten, konjunkturelle Unsicherheiten und die anspruchsvolle Kostenstruktur der Fluggesellschaft. Für Anleger ergibt sich daraus eine klare Botschaft: Lufthansa besitzt durchaus Chancen auf eine Verbesserung der Profitabilität, doch ein erheblicher Teil dieser Perspektiven könnte bereits im Aktienkurs enthalten sein. RBC bleibt deshalb bei einer neutralen Brancheneinschätzung. Ob die Lufthansa-Aktie dennoch zu einem neuen Höhenflug ansetzen kann, dürfte vor allem davon abhängen, ob das Management die optimistischen Erwartungen mit nachhaltig steigenden Gewinnen untermauert.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.