Im festgefahrenen Tarifkonflikt mit ihren Piloten geht die Lufthansa in die Offensive: Nach der gescheiterten Mediation hat der Konzern der Vereinigung Cockpit (VC) ein neues Angebot vorgelegt, wie Dow Jones Newswires am Dienstagmorgen berichtete. Kern sind bis zu 1.000 Neueinstellungen im Cockpit bis Ende 2033 und jährlich bis zu 150 zusätzliche Beförderungen zum Kapitän – verknüpft mit Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung bei der Kernmarke Lufthansa Classic. Für die Lufthansa Aktie (Ticker LHA, ISIN DE0008232125) ist das ein wichtiges Signal: Seit Jahresbeginn hat die VC bereits an sieben Tagen gestreikt.

Eine Reaktion der Gewerkschaft auf das neue Angebot lag am Morgen noch nicht vor. Klar ist: Mit dem Ende der Mediation ist auch das letzte formelle Verfahren ohne Ergebnis ausgelaufen. Bleibt eine Einigung aus, gibt es keinen Schlichterspruch mehr, auf den sich beide Seiten zurückziehen könnten.