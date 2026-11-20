Die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) steht vor einem entscheidenden Härtetest. Während sinkende Ölpreise und eine Erholung der europäischen Luftfahrtaktien eigentlich für Rückenwind sorgen sollten, bleibt die US-Investmentbank Jefferies auffallend zurückhaltend. In seiner aktuellen Lufthansa-Aktienanalyse vom 18. November 2026 bestätigt Jefferies-Analyst Graham Hunt das Rating "hold" und das Kursziel von 9 Euro. Die Botschaft ist eindeutig: Trotz verbesserter Rahmenbedingungen könnte das kommende Jahr für Europas Fluggesellschaften deutlich schwieriger werden, als es die jüngste Erholung an den Aktienmärkten vermuten lässt. Besonders bemerkenswert: Graham Hunt bevorzugt innerhalb der Branche andere Fluggesellschaften. Für Lufthansa-Aktionäre stellt sich damit eine entscheidende Frage: Reicht der Rückenwind sinkender Treibstoffpreise aus, um steigende Kosten und zunehmenden Wettbewerb auszugleichen?
Lufthansa Aktie: Jefferies warnt vor schwierigem Jahr 2027
Ölpreise fallen, doch Jefferies bleibt skeptisch
Lufthansa-Aktienanalyse: Jefferies sieht mit Kursziel 9 Euro kaum Luft nach oben
Die jüngste Lufthansa-Aktienanalyse von Jefferies dürfte bei Anlegern für Ernüchterung sorgen. Analyst Graham Hunt hält an seinem Rating "hold" fest und bestätigt das Kursziel von 9 Euro. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 8,75 Euro, der einem Tagesverlust von rund 1 Prozent entspricht, ergibt sich daraus lediglich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von etwa 2,9 Prozent. Für eine Aktie aus einer konjunkturabhängigen Branche, die erheblichen Schwankungen bei Energiepreisen, Nachfrage und Betriebskosten ausgesetzt ist, erscheint dieser Spielraum überschaubar. Das Kursziel von 9 Euro signalisiert damit weder einen unmittelbar bevorstehenden Höhenflug noch einen dramatischen Absturz. Vielmehr deutet die Einschätzung von Jefferies darauf hin, dass Chancen und Risiken gegenwärtig relativ ausgewogen erscheinen. Graham Hunt sieht offenbar keinen ausreichenden Grund, die Lufthansa-Aktie angesichts der aktuellen Herausforderungen offensiver zu empfehlen. Das unveränderte Rating "hold" unterstreicht diese vorsichtige Haltung.
Sinkende Ölpreise: Warum Jefferies trotzdem auf die Bremse tritt
Auf den ersten Blick könnten die Voraussetzungen für Lufthansa kaum günstiger erscheinen. Seit den US-Zwischenwahlen hätten sich die Aktienkurse europäischer Fluggesellschaften erholt, während die Ölpreise deutlich gefallen seien, erläutert Graham Hunt in seiner Aktienanalyse für Jefferies. Beide Entwicklungen könnten der Luftfahrtbranche grundsätzlich zugutekommen. Niedrigere Ölpreise können die Treibstoffkosten reduzieren und damit die operativen Margen verbessern. Gerade für Fluggesellschaften, deren Geschäft durch hohe Fixkosten und beträchtliche Ausgaben für Kerosin geprägt ist, stellt die Entwicklung der Energiepreise einen wichtigen Ergebnisfaktor dar. Allerdings ist die Rechnung komplizierter, als es zunächst scheint. Fluggesellschaften sichern einen Teil ihres Treibstoffbedarfs über längerfristige Verträge und Finanzinstrumente ab. Deshalb schlagen Veränderungen der Ölpreise nicht zwangsläufig sofort und vollständig auf die Gewinnrechnung durch. Hinzu kommen mögliche Wechselkurseffekte, da Kerosin international überwiegend in US-Dollar gehandelt wird. Für Graham Hunt reicht der Rückgang der Ölpreise jedenfalls nicht aus, um seine grundsätzliche Zurückhaltung gegenüber Lufthansa aufzugeben. Jefferies bestätigt das Rating "hold" und das Kursziel von 9 Euro.
Das große Risiko für 2027: Steigende Kosten könnten die Erholung ausbremsen
Der zentrale Warnhinweis der Jefferies-Aktienanalyse betrifft das kommende Geschäftsjahr. Obwohl sich die Rahmenbedingungen für europäische Fluggesellschaften etwas entspannt hätten, dürfte 2027 wegen höherer Input- und Kapitalkosten weiterhin schwierig werden, so Graham Hunt. Damit rückt Jefferies ein Problem in den Mittelpunkt, das Anleger keinesfalls unterschätzen sollten: Sinkende Treibstoffpreise allein garantieren noch keine steigenden Gewinne. Fluggesellschaften müssen zahlreiche weitere Kostenpositionen finanzieren. Dazu gehören Personal, Wartung, Flughafengebühren, Flugzeugleasing und Investitionen in die Flotte. Steigen diese Ausgaben schneller als die erzielbaren Ticketpreise, geraten die Gewinnmargen unter Druck. Besonders problematisch wird eine solche Entwicklung, wenn gleichzeitig der Wettbewerb um Passagiere zunimmt. Lufthansa muss dann entscheiden, ob höhere Kosten über steigende Ticketpreise weitergegeben werden können oder ob das Unternehmen zugunsten seiner Wettbewerbsposition niedrigere Margen akzeptieren muss. Genau hier liegt eine der entscheidenden Herausforderungen für 2027. Graham Hunt macht in seiner Lufthansa-Aktienanalyse deutlich, dass die Entspannung bei den Ölpreisen nicht mit einer umfassenden Entwarnung für die Branche gleichgesetzt werden sollte.
Lufthansa gegen Ryanair und IAG: Graham Hunt setzt auf andere Favoriten
Besonders interessant ist die Einschätzung von Jefferies zum Wettbewerb innerhalb der europäischen Luftfahrtbranche. Graham Hunt bevorzugt etablierte Marktführer mit ausgeprägten Wettbewerbsvorteilen. Solche Unternehmen seien besser aufgestellt, um ihre Preisgestaltung zu steuern und unerwartete Marktschocks zu bewältigen. Als bevorzugte Aktien nennt der Jefferies-Analyst ausdrücklich IAG und Ryanair. Für Lufthansa ist das eine bemerkenswerte Botschaft. Denn obwohl der deutsche Luftfahrtkonzern mit seinen internationalen Verbindungen, seinem Premiumangebot und seinem breiten Streckennetz über bedeutende Marktpositionen verfügt, gehört die Aktie nicht zu den Favoriten von Graham Hunt. Ryanair profitiert von einem konsequent auf niedrige Kosten ausgerichteten Geschäftsmodell. IAG verfügt mit Fluggesellschaften wie British Airways und Iberia über starke Positionen auf wichtigen internationalen Flugstrecken. Lufthansa wiederum muss die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer unterschiedlichen Geschäftsbereiche kontinuierlich verbessern. Der Wettbewerb findet dabei nicht nur über Ticketpreise statt, sondern ebenso über Kostenstrukturen, Netzwerke, Servicequalität und operative Zuverlässigkeit. Die Präferenz von Jefferies für IAG und Ryanair bedeutet nicht automatisch, dass Graham Hunt einen Kurseinbruch bei Lufthansa erwartet. Sie zeigt jedoch, dass der Analyst anderen Unternehmen der Branche derzeit bessere Voraussetzungen zutraut, um das schwierige Marktumfeld zu bewältigen.
Preissetzungsmacht wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor
Ein wesentlicher Gedanke der Jefferies-Aktienanalyse betrifft die Fähigkeit von Fluggesellschaften, ihre Preise auch unter schwierigen Marktbedingungen durchzusetzen. Graham Hunt bevorzugt Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen, weil diese besser aufgestellt seien, ihre Preisgestaltung zu kontrollieren. Für Lufthansa ist das von besonderer Bedeutung. Im internationalen Luftverkehr hängt die Profitabilität nicht allein davon ab, wie viele Passagiere transportiert werden. Entscheidend ist vielmehr, welcher Ertrag pro Passagier nach Abzug der Kosten übrig bleibt. Eine hohe Auslastung kann wirtschaftlich wenig wert sein, wenn die Flugtickets zu niedrigen Preisen verkauft werden müssen. Umgekehrt können attraktive Strecken, eine starke Kundenbindung und hochwertige Angebote die Möglichkeit eröffnen, höhere Preise durchzusetzen. Lufthansa verfügt insbesondere im internationalen Netzwerkverkehr über entsprechende Stärken. Allerdings konkurriert der Konzern auf zahlreichen Verbindungen mit anderen europäischen Fluggesellschaften und internationalen Anbietern. Für Anleger dürfte deshalb entscheidend sein, ob Lufthansa ihre Preissetzungsmacht verbessern und gleichzeitig die Kostenentwicklung kontrollieren kann. Jefferies bleibt mit dem Rating "hold" und dem Kursziel von 9 Euro zunächst vorsichtig.
Die Chancen: Was die Lufthansa-Aktie dennoch beflügeln könnte
Trotz der zurückhaltenden Jefferies-Aktienanalyse ist die Lufthansa-Aktie keineswegs frei von positiven Perspektiven. Eine wichtige Chance liegt in einer anhaltenden Entspannung der Energiepreise. Sollten die Ölpreise dauerhaft niedriger bleiben, könnte dies mittelfristig die Kostenbasis des Konzerns entlasten. Auch eine robuste Nachfrage nach internationalen Flugreisen könnte die Geschäftsentwicklung unterstützen. Besonders attraktiv wäre eine Kombination aus stabiler Passagiernachfrage, höheren Durchschnittserlösen und sinkenden operativen Kosten. Zusätzliche Chancen ergeben sich aus möglichen Effizienzsteigerungen und einer Verbesserung der operativen Abläufe. Gelingt es Lufthansa, ihre Kostenstruktur nachhaltig zu optimieren, könnte der Konzern einen größeren Teil seiner Umsätze in operative Gewinne umwandeln. Auch eine verbesserte Auslastung der Flugzeuge und ein effizienterer Flotteneinsatz könnten sich positiv auswirken. Allerdings handelt es sich hierbei um mögliche Kurstreiber und nicht um konkrete Gewinnprognosen von Graham Hunt. Der Jefferies-Analyst bleibt trotz der grundsätzlich vorhandenen Chancen bei seiner neutralen Einschätzung. Das Kursziel von 9 Euro zeigt, dass Jefferies zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen besonders großen Bewertungsaufschlag für diese Möglichkeiten ansetzt.
Die Risiken: Warum Lufthansa-Anleger wachsam bleiben sollten
Auf der Risikoseite stehen vor allem steigende Kosten, intensiver Wettbewerb und die Unsicherheit über die künftige Nachfrageentwicklung. Graham Hunt hebt in seiner Jefferies-Aktienanalyse insbesondere die höheren Input- und Kapitalkosten hervor. Darüber hinaus bleibt die Luftfahrtbranche empfindlich gegenüber geopolitischen Entwicklungen und konjunkturellen Veränderungen. Eine schwächere Weltwirtschaft könnte die Nachfrage nach Geschäfts- und Privatreisen belasten. Steigende Energiepreise könnten wiederum die Kostenbasis verschlechtern. Auch mögliche Arbeitskämpfe, operative Störungen oder Verzögerungen bei der Flottenmodernisierung stellen Risiken dar, die Anleger bei einer Fluggesellschaft grundsätzlich berücksichtigen sollten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Kapitalintensität des Geschäftsmodells. Fluggesellschaften benötigen erhebliche finanzielle Mittel, um ihre Flotten zu erneuern, Flugzeuge zu warten und ihre Infrastruktur zu modernisieren. Höhere Finanzierungskosten können deshalb die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich belasten. Die zentrale Frage lautet, ob Lufthansa diese Belastungen durch Effizienzsteigerungen und höhere Erlöse ausgleichen kann. Solange diese Entwicklung nicht klar erkennbar ist, erscheint die vorsichtige Haltung von Jefferies nachvollziehbar.
Lufthansa-Aktie bei 8,75 Euro: Wie attraktiv ist das Chance-Risiko-Verhältnis?
Mit einem aktuellen Xetra-Kurs von 8,75 Euro und einem Tagesminus von rund 1 Prozent notiert die Lufthansa-Aktie nur knapp unter dem von Jefferies genannten Kursziel von 9 Euro. Der rechnerische Abstand beträgt lediglich 0,25 Euro beziehungsweise rund 2,9 Prozent. Für Anleger bedeutet dies, dass das von Graham Hunt erwartete Kurspotenzial auf Basis dieser Bewertung begrenzt erscheint. Allerdings ist ein Analystenkursziel keine Garantie für die künftige Kursentwicklung. Es handelt sich um eine Einschätzung, die von Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung, die Profitabilität und die Bewertung des Unternehmens abhängt. Sollten sich die Rahmenbedingungen deutlich verbessern, könnte auch eine Neubewertung der Lufthansa-Aktie möglich werden. Umgekehrt könnten steigende Kosten oder schwächere Geschäftsergebnisse zusätzlichen Druck auslösen. Die aktuelle Lufthansa-Aktienanalyse von Jefferies spricht deshalb eher für eine abwartende Haltung als für ausgeprägten Optimismus. Graham Hunt bestätigt das Rating "hold" und das Kursziel von 9 Euro, während er innerhalb der Branche IAG und Ryanair bevorzugt.
Fazit: Lufthansa-Aktie – Jefferies sieht 2027 als Bewährungsprobe
Die Lufthansa-Aktienanalyse von Jefferies vom 18. November 2026 liefert eine klare Botschaft: Die Erholung der europäischen Luftfahrtbranche ist noch kein Freifahrtschein für steigende Aktienkurse. Zwar könnten niedrigere Ölpreise die Geschäftsentwicklung unterstützen, doch höhere Input- und Kapitalkosten dürften das Jahr 2027 weiterhin anspruchsvoll machen. Graham Hunt sieht bei Lufthansa derzeit keinen ausreichenden Grund für eine optimistischere Einstufung und bestätigt das Rating "hold" mit einem Kursziel von 9 Euro. Besonders aufschlussreich ist seine Präferenz für IAG und Ryanair, denen Jefferies aufgrund ihrer Wettbewerbsvorteile bessere Möglichkeiten zutraut, schwierige Marktbedingungen zu meistern. Für Lufthansa-Aktionäre wird damit entscheidend, ob der Konzern seine Kosten kontrollieren, die Profitabilität steigern und seine Marktposition erfolgreich verteidigen kann. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 8,75 Euro beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial zum Jefferies-Kursziel lediglich rund 2,9 Prozent. Die Lufthansa-Aktie bietet damit aus Sicht der vorliegenden Bewertung nur begrenzten Spielraum nach oben. Ob aus dem gegenwärtigen Rating "hold" irgendwann eine optimistischere Empfehlung werden könnte, dürfte vor allem davon abhängen, wie überzeugend Lufthansa ihre wirtschaftlichen Herausforderungen bewältigt. Bis dahin bleibt die Botschaft von Graham Hunt eindeutig: Der Himmel über der europäischen Luftfahrt hat sich zwar etwas aufgeklart, doch die nächsten Turbulenzen könnten bereits warten.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 20. November 2026
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