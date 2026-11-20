Die Lufthansa-Aktienanalyse von Jefferies vom 18. November 2026 liefert eine klare Botschaft: Die Erholung der europäischen Luftfahrtbranche ist noch kein Freifahrtschein für steigende Aktienkurse. Zwar könnten niedrigere Ölpreise die Geschäftsentwicklung unterstützen, doch höhere Input- und Kapitalkosten dürften das Jahr 2027 weiterhin anspruchsvoll machen. Graham Hunt sieht bei Lufthansa derzeit keinen ausreichenden Grund für eine optimistischere Einstufung und bestätigt das Rating "hold" mit einem Kursziel von 9 Euro. Besonders aufschlussreich ist seine Präferenz für IAG und Ryanair, denen Jefferies aufgrund ihrer Wettbewerbsvorteile bessere Möglichkeiten zutraut, schwierige Marktbedingungen zu meistern. Für Lufthansa-Aktionäre wird damit entscheidend, ob der Konzern seine Kosten kontrollieren, die Profitabilität steigern und seine Marktposition erfolgreich verteidigen kann. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 8,75 Euro beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial zum Jefferies-Kursziel lediglich rund 2,9 Prozent. Die Lufthansa-Aktie bietet damit aus Sicht der vorliegenden Bewertung nur begrenzten Spielraum nach oben. Ob aus dem gegenwärtigen Rating "hold" irgendwann eine optimistischere Empfehlung werden könnte, dürfte vor allem davon abhängen, wie überzeugend Lufthansa ihre wirtschaftlichen Herausforderungen bewältigt. Bis dahin bleibt die Botschaft von Graham Hunt eindeutig: Der Himmel über der europäischen Luftfahrt hat sich zwar etwas aufgeklart, doch die nächsten Turbulenzen könnten bereits warten.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.