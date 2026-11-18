Die Lufthansa-Aktie steigt um 1,07 Prozent auf 8,88 Euro und zeigt damit eine freundliche Tagesentwicklung. Gleichzeitig reduziert BlackRock Financial Management, Inc. seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,71 Prozent auf 0,69 Prozent. Diese Veränderung könnte auf eine etwas vorsichtigere Positionierung gegenüber weiteren Kursverlusten hindeuten, ist für sich genommen jedoch noch kein eindeutiges Zeichen eines Stimmungsumschwungs. Denn mit Citadel Advisors Europe Limited, Citadel Advisors LLC und JPMorgan Asset Management bleiben weitere institutionelle Investoren mit gemeldeten Short-Positionen engagiert. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht allein, ob BlackRock seine Short-Wette reduziert, sondern ob sich daraus ein breiterer Rückzug institutioneller Leerverkäufer entwickelt. Sollte Lufthansa gleichzeitig ihre operative Ertragskraft stärken, könnte die Aktie von einer verbesserten fundamentalen Einschätzung und möglichen Short-Eindeckungen profitieren. Bis dahin bleibt das Bild differenziert: Der Aktienkurs steigt, BlackRock reduziert sein Engagement leicht, doch die Hedgefonds haben ihre Wetten gegen Lufthansa noch längst nicht aufgegeben.