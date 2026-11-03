Lufthansa Aktie: Gewinn besser als erwartet - Warum die Prognose trotzdem unter Druck gerät

Für Anleger dürfte nun besonders wichtig werden, ob Lufthansa die gestiegenen Treibstoffkosten durch operative Verbesserungen und eine stabile Geschäftsentwicklung ausgleichen kann. Gelingt dies, könnte sich die Ertragsperspektive verbessern. Bleibt der Kostendruck dagegen hoch, dürfte das Gewinnpotenzial begrenzt bleiben. Mit dem unveränderten Kursziel von 9 EUR macht Bernstein Research deutlich, dass die positive Ergebnisüberraschung allein noch keinen Anlass für mehr Optimismus liefert.