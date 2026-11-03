Stärker als erwartet beim operativen Gewinn, aber steigende Kosten trüben die Aussichten: Die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) steht nach den jüngsten Quartalszahlen im Spannungsfeld zwischen erfreulicher Geschäftsentwicklung und wachsendem Kostendruck.
Lufthansa Aktie: Gewinn besser als erwartet - Warum die Prognose trotzdem unter Druck gerät
Die Lufthansa Aktie überzeugt mit einem operativen Ergebnis über den Erwartungen, doch steigende Treibstoffkosten trüben den Ausblick
Das US-Analysehaus Bernstein Research hält trotz der positiven Ergebnisüberraschung an seinem Kursziel von 9 EUR und dem Rating "market perform" fest. Analyst Alex Irving sieht insbesondere die gestiegenen Treibstoffkosten als entscheidenden Belastungsfaktor für die Gewinnprognose 2026. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Kann Lufthansa ihre operative Stärke behaupten, wenn gleichzeitig die Kosten für Kerosin steigen?
Bernstein Research bestätigt Kursziel von 9 EUR: Warum die Analysten vorsichtig bleiben
In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 03. November 2026 hat Bernstein Research die Lufthansa Aktie erneut bewertet und das Kursziel unverändert bei 9 EUR belassen. Auch das Rating "market perform" wurde bestätigt. Damit erwartet das US-Analysehaus weiterhin eine Entwicklung der Aktie, die in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht.
Analyst Alex Irving verweist in seiner ersten Reaktion auf die Quartalszahlen auf zwei gegenläufige Entwicklungen. Einerseits konnte Lufthansa beim operativen Ergebnis die Erwartungen übertreffen. Andererseits wurde die Zielspanne für das operative Ergebnis im Gesamtjahr 2026 nach unten hin eingeengt. Bernstein Research vermutet dahinter vor allem höhere Treibstoffkosten, die den finanziellen Spielraum des Luftfahrtkonzerns begrenzen.
Operativer Gewinn überrascht: Lufthansa schlägt die Erwartungen
Die jüngsten Quartalszahlen liefern zunächst einen erfreulichen Impuls für die Lufthansa Aktie. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel höher aus als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Damit konnte der Luftfahrtkonzern auf einer wichtigen Ergebnisebene positiv überraschen.
Für Bernstein Research ist diese Entwicklung ein klares Signal, dass Lufthansa im Berichtsquartal operativ besser abgeschnitten hat als prognostiziert. Allerdings nennt die vorliegende Aktienanalyse keine konkreten Ebit-Zahlen oder Angaben zur Höhe der positiven Abweichung. Entsprechend lässt sich nicht beziffern, wie deutlich der Konzern die Konsensschätzungen übertroffen hat.
Dennoch ist die Ergebnisüberraschung für Anleger von Bedeutung. Sie zeigt, dass Lufthansa trotz eines anspruchsvollen Kostenumfelds in der Lage war, die Markterwartungen beim operativen Gewinn zu übertreffen. Für Analyst Alex Irving reicht dieser Erfolg allerdings nicht aus, um das Kursziel von 9 EUR anzuheben oder das Rating "market perform" zu verbessern.
Steigende Treibstoffkosten: Der größte Belastungsfaktor für Lufthansa
Der entscheidende Gegenwind kommt nach Einschätzung von Bernstein Research von den Treibstoffkosten. Analyst Alex Irving geht davon aus, dass der Anstieg dieser Kosten maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Lufthansa ihre Ebit-Zielspanne für 2026 nach unten hin eingeengt hat.
Für Fluggesellschaften gehören Treibstoffausgaben zu den wichtigsten Kostenpositionen. Steigende Kerosinpreise können die Profitabilität erheblich belasten, insbesondere wenn sich zusätzliche Aufwendungen nicht vollständig über höhere Ticketpreise ausgleichen lassen. Selbst eine starke operative Entwicklung kann dadurch teilweise aufgezehrt werden.
Genau dieses Spannungsverhältnis prägt die aktuelle Aktienanalyse von Bernstein Research. Während Lufthansa beim Quartalsergebnis positiv überrascht, erschweren höhere Treibstoffkosten den Ausblick auf das Gesamtjahr. Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, wie erfolgreich der Konzern diesen Kostendruck in den kommenden Monaten begrenzen kann.
Ebit-Prognose 2026: Warum die eingeengte Zielspanne Fragen aufwirft
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Anpassung der Ebit-Zielspanne für 2026. Nach Einschätzung von Bernstein Research dürfte die nach unten hin eingeengte Spanne hauptsächlich auf die gestiegenen Treibstoffkosten zurückzuführen sein. Damit rückt die Kostenentwicklung stärker in den Mittelpunkt der weiteren Ergebnisprognosen.
Eine eingeengte Prognosespanne kann grundsätzlich für mehr Planungssicherheit sorgen, wenn das Unternehmen die Bandbreite seiner Erwartungen präzisiert. Wird jedoch die untere Grenze angehoben oder die obere Grenze gesenkt, ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen für die Einschätzung der Geschäftsentwicklung. Die vorliegende Aktienanalyse nennt keine konkreten Werte der bisherigen und der neuen Zielspanne.
Fest steht jedoch, dass Bernstein Research die Anpassung im Zusammenhang mit höheren Treibstoffkosten sieht. Analyst Alex Irving hält deshalb an seiner zurückhaltenden Einschätzung fest und bestätigt für Lufthansa das Kursziel von 9 EUR sowie das Rating "market perform".
Lufthansa Aktie: Welche Chancen und Risiken sehen die Analysten?
Die aktuelle Aktienanalyse von Bernstein Research zeichnet ein gemischtes Bild. Positiv fällt auf, dass Lufthansa mit ihrem operativen Quartalsergebnis die Konsensschätzungen übertreffen konnte. Dies spricht dafür, dass die operative Entwicklung zumindest im Berichtszeitraum stärker war als vom Markt erwartet.
Demgegenüber stehen die gestiegenen Treibstoffkosten und ihre möglichen Auswirkungen auf die Profitabilität. Gerade bei Fluggesellschaften können höhere Energiepreise einen erheblichen Teil operativer Verbesserungen aufzehren. Hinzu kommt die Unsicherheit darüber, wie sich die Kostenentwicklung auf das Ergebnis im weiteren Jahresverlauf auswirken wird.
Mit dem Rating "market perform" signalisiert Bernstein Research weder ausgeprägten Optimismus noch eine ausdrücklich negative Einschätzung. Das unveränderte Kursziel von 9 EUR zeigt, dass Analyst Alex Irving derzeit keinen Anlass für eine Neubewertung sieht. Ob sich daraus gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ein Aufwärts- oder Abwärtspotenzial ergibt, hängt von der jeweiligen Notierung der Lufthansa Aktie ab.
Fazit: Lufthansa überzeugt operativ, doch die Treibstoffkosten bremsen die Fantasie
Die neue Aktienanalyse von Bernstein Research verdeutlicht das zentrale Dilemma der Lufthansa Aktie: Der Luftfahrtkonzern übertrifft beim operativen Ergebnis die Erwartungen, muss gleichzeitig aber mit steigenden Treibstoffkosten umgehen. Analyst Alex Irving sieht darin einen wesentlichen Grund für die nach unten hin eingeengte Ebit-Zielspanne 2026.
Trotz der positiven Quartalsüberraschung bestätigt Bernstein Research das Kursziel von 9 EUR und das Rating "market perform". Die Investmentbank bleibt damit bei ihrer ausgewogenen Einschätzung und wartet offenbar auf überzeugendere Signale für eine nachhaltige Verbesserung der Ertragsaussichten.
Für Anleger dürfte nun besonders wichtig werden, ob Lufthansa die gestiegenen Treibstoffkosten durch operative Verbesserungen und eine stabile Geschäftsentwicklung ausgleichen kann. Gelingt dies, könnte sich die Ertragsperspektive verbessern. Bleibt der Kostendruck dagegen hoch, dürfte das Gewinnpotenzial begrenzt bleiben. Mit dem unveränderten Kursziel von 9 EUR macht Bernstein Research deutlich, dass die positive Ergebnisüberraschung allein noch keinen Anlass für mehr Optimismus liefert.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 03. November 2026
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