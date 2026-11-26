Die Lufthansa Aktie zählt am Donnerstagmittag zu den MDAX Verlierern: Das Papier notiert bei 8,69 Euro und damit 0,05% im Minus. Der Kursrückgang ist minimal, doch die Nachrichtenlage ist es nicht. Der Tarifkonflikt mit den Piloten hat sich zugespitzt, und der Konzern will in Verwaltung und Betrieb weitere Stellen streichen.
Lufthansa Aktie als MDAX Verlierer: Mediation gescheitert, Streikgefahr wächst
Die Lufthansa Aktie gibt am Donnerstagmittag mit 8,69 Euro leicht nach (-0,05%) und zählt zu den MDAX Verlierern. Dahinter steht ein großer Konflikt: Die Mediation mit der Vereinigung Cockpit ist gescheitert, zugleich kündigt der Konzern weiteren Stellenabbau an.
Tarifstreit
Mediation ohne Ergebnis, Frist verstrichen
Nach sieben Monaten haben Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) die Mediation ohne Einigung beendet. Für die Lufthansa Aktie bedeutet das: Das Risiko neuer Streiks ist zurück.
Dem Scheitern gingen drei Schlichtungsrunden und 18 Mediationsrunden voraus. Als Mediatoren arbeiteten Bodo Ramelow, Roland Koch und Günther Heckelmann. Ihr Kompromissvorschlag sah Nullrunden, eine geringere Vergütung für zusätzliche Flugstunden und Kürzungen bei der variablen Vergütung vor. Im Gegenzug sollten die Gehälter 2029 bis 2031 stufenweise um 4%, 2% und 3% steigen. Für VC-Mitglieder waren ab 2029 zusätzliche 2% sowie eine Jobsicherung vorgesehen.
Die Positionen blieben dennoch unvereinbar. Lufthansa legte nach dem Ende der Gespräche ein neues Angebot auf Basis der Schlichterempfehlungen vor und will zurück in die Schlichtung. Die VC lehnt das ab. VC-Präsident Andreas Pinheiro sagte: "Offenbar will der Arbeitgeber keine Einigung mit uns." Die Gewerkschaft hatte dem Konzern eine Frist bis zum 23. November gesetzt. Andernfalls sehe sie sich nicht mehr an die Friedenspflicht gebunden.
Kostendruck
Neuer Stellenabbau on top
Lufthansa will in Verwaltung und Betrieb in Frankfurt und München 1.000 Vollzeitstellen einsparen. Im Commercial-Bereich steht rund jede fünfte Stelle zur Disposition. Laut aero.de kommt der Abbau zusätzlich zum bisherigen Kürzungsziel. Der Hintergrund ist die Lage der Kernmarke: Lufthansa Airlines verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 ein operatives Minus von 180 Mio. Euro, während der Konzernumsatz im dritten Quartal stieg.
Schon im August hatte teures Kerosin die Halbjahreszahlen belastet. Das Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal fiel von 0,84 auf 0,27 Euro, die Lufthansa Aktie gab damals deutlich nach.
Streikrisiko
Ein neuer Pilotenstreik würde den Flugbetrieb treffen und wäre ein Kostenrisiko mitten im Sparprogramm.
Margendruck
Die Kernmarke schreibt operativ Verluste, der Spielraum für Zugeständnisse bei Löhnen ist begrenzt.
Geopolitik
Lufthansa und Swiss verschärfen laut aeroTELEGRAPH wieder ihre Vorsichtsmaßnahmen bei Israel-Flügen und verzichten auf Crew-Übernachtungen.
Gegenseite
Was die Lufthansa Aktie stützt
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