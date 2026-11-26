Dem Scheitern gingen drei Schlichtungsrunden und 18 Mediationsrunden voraus. Als Mediatoren arbeiteten Bodo Ramelow, Roland Koch und Günther Heckelmann. Ihr Kompromissvorschlag sah Nullrunden, eine geringere Vergütung für zusätzliche Flugstunden und Kürzungen bei der variablen Vergütung vor. Im Gegenzug sollten die Gehälter 2029 bis 2031 stufenweise um 4%, 2% und 3% steigen. Für VC-Mitglieder waren ab 2029 zusätzliche 2% sowie eine Jobsicherung vorgesehen.

Die Positionen blieben dennoch unvereinbar. Lufthansa legte nach dem Ende der Gespräche ein neues Angebot auf Basis der Schlichterempfehlungen vor und will zurück in die Schlichtung. Die VC lehnt das ab. VC-Präsident Andreas Pinheiro sagte: "Offenbar will der Arbeitgeber keine Einigung mit uns." Die Gewerkschaft hatte dem Konzern eine Frist bis zum 23. November gesetzt. Andernfalls sehe sie sich nicht mehr an die Friedenspflicht gebunden.