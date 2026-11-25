Wie viele Stellen will Lufthansa streichen?

Nach einem internen Schreiben sollen an den Drehkreuzen Frankfurt und München 1.000 Vollzeitstellen wegfallen.

Droht ein Pilotenstreik?

Die Frist der Vereinigung Cockpit ist am 23. November abgelaufen. Eine Streikankündigung ist bislang nicht veröffentlicht.

Wie steht es um die Kernmarke Lufthansa Airlines?

Sie verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 einen operativen Verlust von rund 180 Millionen Euro.