Die Lufthansa Aktie steht unter Druck von mehreren Seiten. Am Dienstag startete das Papier zunächst mit einem Plus von rund 2 Prozent auf gut 9 Euro, rutschte im Verlauf aber ins Minus und notierte am Abend bei 8,81 Euro. Hinter der Nervosität stehen ein Sparprogramm mit Stellenabbau, ein ungelöster Tarifkonflikt mit den Piloten und eine Branche im Umbruch.
Lufthansa Aktie: 1.000 Jobs weg, Piloten-Ultimatum abgelaufen – steuert die Kranich-Airline in den Sturm?
Die Kernmarke schreibt 180 Millionen Euro Verlust, an Frankfurt und München sollen 1.000 Vollzeitstellen wegfallen, und die Frist der Pilotengewerkschaft ist abgelaufen. Gleichzeitig stellt eine Konkurrenz-Airline den Betrieb ein. Die Lufthansa Aktie zwischen Sparprogramm und Streikgefahr – die große Analyse.
Das Sparprogramm
Die Kernmarke verliert Geld
Nach einem internen Schreiben des Airline-Vorstands sollen an den Drehkreuzen Frankfurt und München insgesamt 1.000 Vollzeitstellen eingespart werden. Begründet wird das mit den Zahlen der Kernmarke Lufthansa Airlines: In den ersten neun Monaten 2026 fiel ein operativer Verlust von rund 180 Millionen Euro an. Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität seien nicht wettbewerbsfähig, heißt es. Wann und wie die Stellen wegfallen sollen, ist noch offen. Für die Lufthansa Aktie ist das ein Warnsignal, denn die Kernmarke ist das Herzstück des Konzerns.
Der Tarifkonflikt
Die Piloten machen Druck
Parallel schwelt der Konflikt mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Nach monatelangen Vermittlungsgesprächen ohne Einigung hatte die Gewerkschaft dem Konzern eine Frist bis zum 23. November gesetzt, um auf Basis des Schlichtervorschlags konkrete Verhandlungen aufzunehmen. Lufthansa legte am 17. November ein eigenes Angebot vor. Eine Streikankündigung ist bislang nicht veröffentlicht. Für die Lufthansa Aktie bleibt das Risiko von Arbeitskämpfen dennoch ein Belastungsfaktor.
Ein Lichtblick kommt aus der Konkurrenz: Die spanische Langstrecken-Airline Plus Ultra hat am 23. November ihren gesamten Flugbetrieb eingestellt. Große, kapitalstarke Fluggesellschaften gelten als mögliche Gewinner, wenn kleinere Wettbewerber vom Markt verschwinden.
Lufthansa muss sparen, während die Piloten mehr fordern – ein klassischer Zielkonflikt, der an der Börse teuer werden kann.
Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie
Wie viele Stellen will Lufthansa streichen?
Nach einem internen Schreiben sollen an den Drehkreuzen Frankfurt und München 1.000 Vollzeitstellen wegfallen.
Droht ein Pilotenstreik?
Die Frist der Vereinigung Cockpit ist am 23. November abgelaufen. Eine Streikankündigung ist bislang nicht veröffentlicht.
Wie steht es um die Kernmarke Lufthansa Airlines?
Sie verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 einen operativen Verlust von rund 180 Millionen Euro.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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