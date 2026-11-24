Mehr Umsatz, bessere Marge, tieferer Kurs: Bei keinem Unternehmen klafft diese Schere so weit wie hier. Nach Daten von Fiscal.ai hat Lucid den Umsatz in drei Jahren um 124 Prozent gesteigert und die operative Marge um 264,8 Prozentpunkte verbessert. Die Lucid Aktie hat im selben Zeitraum 94 Prozent verloren. Sie steht damit auf Platz eins von 40 Unternehmen, bei denen Geschäft und Kurs in entgegengesetzte Richtungen laufen.
Lucid Aktie: Umsatz mehr als verdoppelt, Kurs minus 94 Prozent – das größte Missverhältnis der Wall Street
Die Lucid Aktie führt eine Auswertung von Fiscal.ai an, die 40 Unternehmen mit besseren Zahlen und tieferen Kursen zeigt. In drei Jahren stieg der Umsatz des Elektroautobauers um 124 Prozent, die Aktie verlor 94 Prozent. Der Grund steht in der Verlustzeile.
Die Erklärung
Besser heißt noch lange nicht gut
Die Margenzahl klingt gewaltig, verrät aber vor allem, wie tief das Unternehmen im Minus war. Eine Marge, die sich um 265 Prozentpunkte verbessert und immer noch negativ ist, beschreibt keinen Gewinn, sondern einen kleineren Verlust. Im dritten Quartal 2026 setzte Lucid 350,3 Millionen Dollar um, vier Prozent mehr als im Vorjahr und weniger als die erwarteten knapp 400 Millionen. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 830,9 Millionen Dollar. Auf jeden Dollar Umsatz kamen also mehr als zwei Dollar Verlust (eigene Rechnung).
Die Lage
Geld bis Ende 2027, Kursziel halbiert
Finanziert wird der Weg von außen. Lucid hat eine Kreditlinie um 1,75 Milliarden Dollar erhöht, die Liquidität liegt bei 3,75 Milliarden Dollar und soll bis Ende 2027 reichen. Mehrheitsaktionär ist der saudische Staatsfonds. Die Analysten bleiben skeptisch: TD Cowen senkte das Kursziel von 7 auf 4 Dollar und bleibt bei Halten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am Freitag fiel die Aktie um zehn Prozent auf 2,50 Dollar, am Montag erholte sie sich in Stuttgart auf 2,49 Euro.
Einordnung der Redaktion: Die Lucid Aktie ist das beste Beispiel dafür, warum Wachstum allein keine Kurse trägt. Der Markt bezahlt nicht für Umsatz, sondern für die Aussicht auf Gewinn, und die liegt hier weit in der Zukunft. Die Statistik von Fiscal.ai ist deshalb kein Kaufsignal. Sie zeigt, wie viel Vertrauen verloren gegangen ist.
FAQ
Häufige Fragen zur Lucid Aktie
Warum fällt die Lucid Aktie trotz steigender Umsätze?
Das Unternehmen schreibt weiter hohe Verluste. Im dritten Quartal 2026 lag der Nettoverlust bei 830,9 Millionen Dollar bei 350,3 Millionen Dollar Umsatz.
Wie lange reicht das Geld von Lucid?
Nach Unternehmensangaben bis Ende 2027.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Lucid Aktie?
ISIN US5494982029, WKN A41FLM. US-Handelssymbol: LCID (Nasdaq). Das deutsche Handelssymbol wird nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.