Die Margenzahl klingt gewaltig, verrät aber vor allem, wie tief das Unternehmen im Minus war. Eine Marge, die sich um 265 Prozentpunkte verbessert und immer noch negativ ist, beschreibt keinen Gewinn, sondern einen kleineren Verlust. Im dritten Quartal 2026 setzte Lucid 350,3 Millionen Dollar um, vier Prozent mehr als im Vorjahr und weniger als die erwarteten knapp 400 Millionen. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 830,9 Millionen Dollar. Auf jeden Dollar Umsatz kamen also mehr als zwei Dollar Verlust (eigene Rechnung).