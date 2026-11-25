Lippenstift, Shampoo, Hautcreme: Es sind Produkte, die Menschen auch dann kaufen, wenn sie beim Auto oder beim Urlaub sparen. L'Oréal lebt seit Jahrzehnten von dieser Regel, und das dritte Quartal 2026 bestätigt sie eindrucksvoll. Der weltgrößte Kosmetikkonzern steigerte den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 7,7 Prozent, während der Markt nur mit gut 5 Prozent gerechnet hatte. Für die L'Oréal Aktie ist das mehr als eine gute Zahl. Es ist die Rückkehr eines Wachstumstempos, das viele dem Konzern nach dem schwierigen Vorjahr nicht mehr zugetraut hatten.
L'Oréal Aktie: Wachstum beschleunigt auf 7,7 Prozent, China zieht an – ist Schönheit die krisenfeste Alternative zu KI?
Während Anleger aus Technologiewerten flüchten, meldet L'Oréal ein Quartal, das der Chef „außergewöhnlich“ nennt. Alle vier Sparten wachsen, China erholt sich. Wo die Schwachstelle der L'Oréal Aktie liegt.
Die Zahlen
Vier Sparten, viermal Wachstum
Der Quartalsumsatz erreichte 11,56 Milliarden Euro, 11,9 Prozent mehr als im Vorjahr und klar über der Analystenschätzung von gut 11,2 Milliarden. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 7,2 Prozent, bereinigt um Sondereffekte bei 7,7 Prozent. Der Konzern schätzt, dass der weltweite Schönheitsmarkt im selben Zeitraum um rund 5 Prozent gewachsen ist.
Am stärksten legten die dermatologischen Marken und das Friseurgeschäft zu, jeweils um gut 12 Prozent. Die Luxussparte mit Düften und Edelkosmetik wuchs um 6,4 Prozent, das Massengeschäft um 4,3 Prozent. Vorstandschef Nicolas Hieronimus sprach von einem außergewöhnlichen Quartal und der Rückkehr der Hautpflege, die 2025 noch geschwächelt hatte.
Die Regionen
China erholt sich, Nordamerika bremst
Regional ragt Europa mit einem Plus von 9,9 Prozent heraus. In Nordasien, wo China mehr als zwei Drittel des Geschäfts ausmacht, wuchs L'Oréal um 7,8 Prozent, und auch der Verkauf an Reisende an Flughäfen kehrte zum Wachstum zurück. Das ist bemerkenswert, weil gerade China den Konzern in den Vorjahren gebremst hatte.
Die Schwachstelle liegt auf der anderen Seite des Pazifiks. In Nordamerika, dem zweitgrößten Markt, betrug das Plus auf vergleichbarer Basis nur 2,2 Prozent. In Lateinamerika ging der Umsatz zurück. Für die L'Oréal Aktie bleibt die Kauflaune der amerikanischen Verbraucher damit die wichtigste offene Frage. Für das Gesamtjahr stellt der Konzern ein weiteres Jahr mit Wachstum bei Umsatz und Gewinn in Aussicht.
Die L'Oréal Aktie ist kein Schutz vor fallenden Märkten. Aber sie gehört zu einem Geschäft, dessen Kunden seltener streiken als die Käufer von Chips und Autos.
Häufige Fragen zur L'Oréal Aktie
Wie stark ist L'Oréal im dritten Quartal 2026 gewachsen?
Um 11,9 Prozent auf 11,56 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis bereinigt um 7,7 Prozent.
Welche Sparte wächst am schnellsten?
Die dermatologischen Marken mit 12,2 Prozent, knapp vor dem Friseurgeschäft mit 12,1 Prozent.
Wie läuft das Geschäft in China?
Die Region Nordasien wuchs um 7,8 Prozent, der Konzern spricht von anhaltender Stärke in China.
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