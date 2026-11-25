Der Quartalsumsatz erreichte 11,56 Milliarden Euro, 11,9 Prozent mehr als im Vorjahr und klar über der Analystenschätzung von gut 11,2 Milliarden. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 7,2 Prozent, bereinigt um Sondereffekte bei 7,7 Prozent. Der Konzern schätzt, dass der weltweite Schönheitsmarkt im selben Zeitraum um rund 5 Prozent gewachsen ist.

Am stärksten legten die dermatologischen Marken und das Friseurgeschäft zu, jeweils um gut 12 Prozent. Die Luxussparte mit Düften und Edelkosmetik wuchs um 6,4 Prozent, das Massengeschäft um 4,3 Prozent. Vorstandschef Nicolas Hieronimus sprach von einem außergewöhnlichen Quartal und der Rückkehr der Hautpflege, die 2025 noch geschwächelt hatte.