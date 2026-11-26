Die Lonza Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier des Basler Pharmazulieferers 0,66 Prozent höher bei 666,40 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie in einem schwachen Markt 0,52 Prozent auf 662,00 Franken gewonnen.
Lonza Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Pharmazulieferer bleibt auf Wachstumskurs
Die Lonza Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 0,66 Prozent auf 666,40 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Es ist der zweite Gewinntag in Folge für den Auftragsfertiger der Pharmaindustrie.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Lonza Aktie zulegt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Lonza Aktie steigt mit dem Markt und zeigt dabei Beständigkeit.
Der SMI gewinnt nach der Wende an der Wall Street 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Auffällig ist die Ruhe im Kursverlauf von Lonza: Während andere SMI-Titel in dieser Woche um mehrere Prozent schwankten, bewegte sich die Lonza Aktie an den beiden Vortagen jeweils um weniger als ein Prozent. Seit dem Schlusskurs vom Dienstag bei 658,60 Franken hat sie rund 1,2 Prozent gewonnen.
Lonza Aktie: Höhere Ziele im Rücken
Lonza stellt im Auftrag von Pharma- und Biotechfirmen Wirkstoffe her. Das Geschäft wächst zweistellig: Für 2026 erwartet der Konzern ein Umsatzplus von 11 bis 12 Prozent zu konstanten Wechselkursen und eine Kern-EBITDA-Marge von 33 bis 34 Prozent. Am Kapitalmarkttag hat Lonza zudem die mittelfristigen Ziele angehoben. Das organische Wachstum soll im Schnitt 10 bis 13 Prozent erreichen, die Marge in den hohen Dreißigerbereich steigen.
Ausblick: Wie geht es mit der Lonza Aktie weiter?
Nach dem Verkauf der Kapselsparte plant Lonza einen Aktienrückkauf über 500 Millionen Franken. Für den SMI-Gewinner zählt, ob das Wachstum der Auftragsfertigung wie versprochen in steigende Margen mündet.
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