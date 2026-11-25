Logitech Aktie: SMI-Verlierer rutscht weiter ab – Margensorgen vor dem Weihnachtsgeschäft

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Logitech Aktie verliert am Mittwochmorgen 0,72 Prozent und zählt zu den schwächsten SMI-Werten. Es ist der zweite Verlusttag in Folge. Anleger fürchten ein schwächeres Weihnachtsquartal.

Die Logitech Aktie zählt am Mittwochmorgen zu den größten SMI-Verlierern: Gegen 09.27 Uhr notiert das Papier des Computerzubehör-Herstellers 0,72 Prozent tiefer bei 82,30 Franken. Schon am Dienstag hatte die Aktie 1,31 Prozent auf 82,90 Franken verloren. SMI-Verlierer am Morgen Warum die Logitech Aktie weiter fällt Eine neue Meldung gibt es nicht. Auf der Logitech Aktie lasten zwei bekannte Themen: die Nervosität bei Technologiewerten und der vorsichtige Ausblick. Nach dem Ende der Nvidia-Rally wurden Technologiewerte am Dienstag europaweit verkauft. Am Mittwochmorgen stehen mit Logitech und ABB erneut zwei technologienahe Titel auf der Verliererseite des SMI, während Bauwerte und defensive Aktien gesucht sind. Die asiatischen Börsen schlossen überwiegend im Minus, Zollgerüchte dämpfen laut der Nachrichtenagentur AWP den Risikoappetit. Logitech Aktie am Mittwochmorgen -0,72 % Kurs der Logitech Aktie um 09.27 Uhr 82,30 CHF erwartete Bruttomarge im Weihnachtsquartal 41–42 % Bruttomarge im zweiten Quartal 45,2 % Quelle : comdirect (25.11.2026, 09.27 Uhr), Logitech, Reuters Logitech Aktie: Gute Zahlen, schwächere Marge Das eigentliche Problem der Logitech Aktie steht im Ausblick. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,22 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,51 US-Dollar, beides über den Erwartungen. Für das wichtige Dezemberquartal stellt Logitech einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Bruttomarge soll aber von 45,2 Prozent auf 41 bis 42 Prozent sinken. Nach der Zahlenvorlage war die Aktie zeitweise um rund 11 Prozent eingebrochen. Was die Logitech Aktie belastet Zulieferer-Störung: Eine Störung bei einem Halbleiterzulieferer kostet Logitech nach eigenen Angaben 70 bis 80 Millionen US-Dollar Umsatz.

Margendruck: Die Erholung hängt von Kostenkontrolle und einer besseren Halbleiterversorgung ab.

Zölle: Neue US-Zölle würden einen Hersteller mit Fertigung in Asien direkt treffen. Ausblick: Wie geht es mit der Logitech Aktie weiter? Für den SMI-Verlierer Logitech beginnt jetzt die entscheidende Phase: Mit dem Black Friday startet das Weihnachtsgeschäft, für das der Konzern 19 neue Produkte auf den Markt gebracht hat. Ob die Logitech Aktie dreht, hängt davon ab, ob die Lieferkette hält und die Marge nicht stärker fällt als angekündigt. Stammdaten der genannten Unternehmen Logitech International S.A.: ISIN CH0025751329, WKN A0J3YT, Handelssymbol LOGN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LOGI (Nasdaq)

ABB Ltd: ISIN CH0012221716, WKN 919730, Handelssymbol ABBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ABBNY (OTC-ADR)

NVIDIA Corp.: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVDA (Nasdaq), US-Handelssymbol NVDA

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