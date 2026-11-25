Die Logitech Aktie zählt am Mittwochmorgen zu den größten SMI-Verlierern: Gegen 09.27 Uhr notiert das Papier des Computerzubehör-Herstellers 0,72 Prozent tiefer bei 82,30 Franken. Schon am Dienstag hatte die Aktie 1,31 Prozent auf 82,90 Franken verloren.
Logitech Aktie: SMI-Verlierer rutscht weiter ab – Margensorgen vor dem Weihnachtsgeschäft
Die Logitech Aktie verliert am Mittwochmorgen 0,72 Prozent und zählt zu den schwächsten SMI-Werten. Es ist der zweite Verlusttag in Folge. Anleger fürchten ein schwächeres Weihnachtsquartal.
SMI-Verlierer am Morgen
Warum die Logitech Aktie weiter fällt
Eine neue Meldung gibt es nicht. Auf der Logitech Aktie lasten zwei bekannte Themen: die Nervosität bei Technologiewerten und der vorsichtige Ausblick.
Nach dem Ende der Nvidia-Rally wurden Technologiewerte am Dienstag europaweit verkauft. Am Mittwochmorgen stehen mit Logitech und ABB erneut zwei technologienahe Titel auf der Verliererseite des SMI, während Bauwerte und defensive Aktien gesucht sind. Die asiatischen Börsen schlossen überwiegend im Minus, Zollgerüchte dämpfen laut der Nachrichtenagentur AWP den Risikoappetit.
Logitech Aktie: Gute Zahlen, schwächere Marge
Das eigentliche Problem der Logitech Aktie steht im Ausblick. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,22 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,51 US-Dollar, beides über den Erwartungen. Für das wichtige Dezemberquartal stellt Logitech einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Bruttomarge soll aber von 45,2 Prozent auf 41 bis 42 Prozent sinken. Nach der Zahlenvorlage war die Aktie zeitweise um rund 11 Prozent eingebrochen.
Ausblick: Wie geht es mit der Logitech Aktie weiter?
Für den SMI-Verlierer Logitech beginnt jetzt die entscheidende Phase: Mit dem Black Friday startet das Weihnachtsgeschäft, für das der Konzern 19 neue Produkte auf den Markt gebracht hat. Ob die Logitech Aktie dreht, hängt davon ab, ob die Lieferkette hält und die Marge nicht stärker fällt als angekündigt.
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