Logitech Aktie: SMI-Gewinner nach zwei Verlusttagen – Tech-Erholung bringt die Wende

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Logitech Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,48 Prozent und zählt zu den drei stärksten SMI-Gewinnern. Nach der Wende an der Nasdaq greifen Anleger bei Technologiewerten wieder zu.

Bild: Pexels

Die Logitech Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den drei größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.19 Uhr notiert das Papier des Computerzubehör-Herstellers 2,48 Prozent höher bei 83,36 Franken. An den beiden Vortagen hatte die Aktie 1,31 und 1,88 Prozent verloren. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Logitech Aktie dreht Was die Aktie am Mittwoch nach unten zog, hebt sie am Donnerstag wieder an: die Nasdaq. Die US-Technologiebörse lag am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent im Minus und schloss am Ende mit einem Verlust von weniger als 1 Prozent. Die Nachrichtenagentur AWP nennt die Erholung der Nasdaq als Grund für die vorbörslichen Gewinne der Schweizer Technologiewerte, darunter Logitech mit plus 3,2 Prozent. In Asien legten Chip- und KI-Aktien am Donnerstag ebenfalls deutlich zu. Der SMI gewinnt im frühen Handel 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Logitech Aktie am Donnerstagmorgen +2,48 % Kurs der Logitech Aktie um 09.19 Uhr 83,36 CHF Kursverlust am Mittwoch -1,88 % Kursverlust am Dienstag -1,31 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.19 Uhr), AWP Logitech Aktie: Zollsorgen lassen nach Auch die Angst vor neuen US-Zöllen hat sich etwas gelegt. Die vorgeschlagenen Abgaben gegen 14 Handelspartner sollen nicht auf die im Juli verhängten Zölle aufgeschlagen werden. Die Märkte reagierten laut cash.ch gelassen, die US-Bank JPMorgan erwartet nur bescheidene gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. Für Logitech, das in Asien fertigen lässt, ist das eine Entlastung. Was bei der Logitech Aktie offen bleibt Marge: Im Weihnachtsquartal erwartet Logitech eine Bruttomarge von 41 bis 42 Prozent nach 45,2 Prozent im Vorquartal.

Lieferkette: Eine Störung bei einem Halbleiterzulieferer kostet nach Unternehmensangaben 70 bis 80 Millionen US-Dollar Umsatz.

KI-Zweifel: Nomura mahnt zur Vorsicht, die Zweifel an den KI-Investitionen seien nicht ausgeräumt. Ausblick: Wie geht es mit der Logitech Aktie weiter? Am Freitag beginnt mit dem Black Friday die wichtigste Verkaufsphase des Jahres. Für das laufende Quartal stellt der Konzern einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Für den SMI-Gewinner Logitech zählt jetzt, ob das Weihnachtsgeschäft die vorsichtigen Erwartungen übertrifft. Stammdaten der Logitech Aktie Logitech International S.A.: ISIN CH0025751329, WKN A0J3YT, Handelssymbol LOGN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LOGI (Nasdaq)

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.