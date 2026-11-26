Die Logitech Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den drei größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.19 Uhr notiert das Papier des Computerzubehör-Herstellers 2,48 Prozent höher bei 83,36 Franken. An den beiden Vortagen hatte die Aktie 1,31 und 1,88 Prozent verloren.
Logitech Aktie: SMI-Gewinner nach zwei Verlusttagen – Tech-Erholung bringt die Wende
Die Logitech Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,48 Prozent und zählt zu den drei stärksten SMI-Gewinnern. Nach der Wende an der Nasdaq greifen Anleger bei Technologiewerten wieder zu.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Logitech Aktie dreht
Was die Aktie am Mittwoch nach unten zog, hebt sie am Donnerstag wieder an: die Nasdaq.
Die US-Technologiebörse lag am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent im Minus und schloss am Ende mit einem Verlust von weniger als 1 Prozent. Die Nachrichtenagentur AWP nennt die Erholung der Nasdaq als Grund für die vorbörslichen Gewinne der Schweizer Technologiewerte, darunter Logitech mit plus 3,2 Prozent. In Asien legten Chip- und KI-Aktien am Donnerstag ebenfalls deutlich zu. Der SMI gewinnt im frühen Handel 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte.
Logitech Aktie: Zollsorgen lassen nach
Auch die Angst vor neuen US-Zöllen hat sich etwas gelegt. Die vorgeschlagenen Abgaben gegen 14 Handelspartner sollen nicht auf die im Juli verhängten Zölle aufgeschlagen werden. Die Märkte reagierten laut cash.ch gelassen, die US-Bank JPMorgan erwartet nur bescheidene gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. Für Logitech, das in Asien fertigen lässt, ist das eine Entlastung.
Ausblick: Wie geht es mit der Logitech Aktie weiter?
Am Freitag beginnt mit dem Black Friday die wichtigste Verkaufsphase des Jahres. Für das laufende Quartal stellt der Konzern einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Für den SMI-Gewinner Logitech zählt jetzt, ob das Weihnachtsgeschäft die vorsichtigen Erwartungen übertrifft.
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