Die Lockheed Martin Aktie erlebt ihren stärksten Lauf seit Jahren. Im Oktober kletterte das Papier um 25,1 Prozent – angetrieben von starken Quartalszahlen: Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie um 14,6 Prozent auf 7,95 Dollar. Der Auftragsbestand erreichte mit 292 Milliarden Dollar einen Rekord. Für 2026 erwartet der Konzern nun 80 bis 82 Milliarden Dollar Umsatz und einen Gewinn je Aktie von 30,35 bis 30,75 Dollar.
Lockheed Martin Aktie: 292 Milliarden Dollar Auftragsbestand und 850 F-35 für zehn Jahre – der Rüstungsriese hat Visibilität wie nie
Rekord-Auftragsbestand, angehobene Prognose und ein Rahmenabkommen über 850 Kampfjets: Die Lockheed Martin Aktie legte im Oktober um ein Viertel zu. Was hinter der Rally steckt und wo die Haken liegen.
Der Jahrhundertvertrag
156 Jets pro Jahr
Herzstück der Rally ist ein Rahmenabkommen mit dem US-Verteidigungsministerium: Über zehn Jahre sollen 850 F-35-Kampfjets für die USA gebaut werden, dazu Ersatzteile, Modifikationen und Wartung. Die Produktion soll stabil bei 156 Maschinen pro Jahr laufen. Für Lockheed bedeutet das eine seltene Planbarkeit. Ein Haken bleibt: Die konkreten Verträge für die nächsten Produktionslose kommen später als gedacht, weshalb die Prognose für die Flugzeugsparte leicht gesenkt wurde.
Die zweite Säule
Raketenabwehr im Dauereinsatz
Neben dem Kampfjet wachsen auch die Raketensysteme: Die Abfangraketen für Patriot und das Abwehrsystem THAAD trugen zum Umsatzplus bei. Zugleich bleibt Lockheed eine Geldmaschine – im dritten Quartal flossen operativ 3,4 Milliarden Dollar zu, der freie Cashflow lag bei 3,0 Milliarden Dollar.
Die Lockheed Martin Aktie hat sich vom Sorgenkind zum Profiteur der globalen Aufrüstung gewandelt. Der Zehnjahres-Rahmen für die F-35 schafft Planbarkeit – entscheidend wird, wann die konkreten Aufträge folgen.
Häufige Fragen zur Lockheed Martin Aktie
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Rund 292 Milliarden Dollar, ein Rekordwert.
Was regelt das neue F-35-Abkommen?
Einen Zehnjahres-Rahmen für 850 Jets für die USA mit einer Produktion von 156 Maschinen pro Jahr.
Was erwartet Lockheed für 2026?
Einen Umsatz von 80 bis 82 Milliarden Dollar.
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