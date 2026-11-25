Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Rund 292 Milliarden Dollar, ein Rekordwert.

Was regelt das neue F-35-Abkommen?

Einen Zehnjahres-Rahmen für 850 Jets für die USA mit einer Produktion von 156 Maschinen pro Jahr.

Was erwartet Lockheed für 2026?

Einen Umsatz von 80 bis 82 Milliarden Dollar.