Ausgerechnet an einem Tag, an dem die Börsen rot sehen, bekommt die Linde-Aktie einen kräftigen Schub von der Analystenseite. Während der DAX am 19. November um 1,06% auf 25.463,81 Punkte und der Nasdaq 100 sogar um 2,21% nachgaben, hob Kepler Cheuvreux den weltgrößten Industriegasekonzern von "Hold" auf "Buy" - und schraubte das Kursziel von 490 auf 601 US-Dollar nach oben. Die Linde-Aktie notierte am Nachmittag bei 467,40 Euro (Lang & Schwarz, 16:38 Uhr), an der Nasdaq am Vormittag bei rund 512 US-Dollar und damit gut 21% über dem Jahresanfang. Die zentrale Frage dieser Linde-Aktie Prognose: Ist das neue Kursziel ein Signal für den nächsten Schub - oder ist die gute Nachricht längst eingepreist?
Linde-Aktie Prognose: Kepler stuft auf Buy, Kursziel 601 Dollar - Startet jetzt der Angriff aufs Jahreshoch?
Linde-Aktie Prognose nach dem Upgrade vom 19.11.2026: Kepler Cheuvreux hebt die Linde-Aktie von Hold auf Buy und das Kursziel von 490 auf 601 US-Dollar. Was die Quartalszahlen, das Chartbild und die Bewertung kurzfristig bedeuten - und wie viel Potenzial der Industriegas-Riese bis 2028 rechnerisch hat.
Der Auslöser
Warum Kepler bei der Linde-Aktie jetzt umschwenkt
Analyst Martin Roediger setzt nicht auf eine neue Wachstumsstory, sondern auf eine Rückkehr zur alten Stärke: Die Margen sollen sich ab 2027 spürbar erholen, sobald der Bremsklotz Lincare aus dem Weg geräumt ist.
Der Gesundheitsbereich Lincare, der Patienten zu Hause mit medizinischem Sauerstoff und Atemtherapie versorgt, hatte die Gewinnmarge im zweiten und dritten Quartal gedrückt. Das Management plant laut Kepler eine Restrukturierung und später einen Verkauf. Fällt diese Belastung weg, sieht Roediger ab 2027 deutlich bessere Margen; die laufenden Investitionen sollen das Ergebniswachstum zusätzlich stützen. Kepler hob deshalb die Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 bis 2028 um 2 bis 3% an, für die Jahre danach noch stärker, und änderte die Gewichtung seiner beiden Bewertungsmethoden. Das Ergebnis: 601 US-Dollar, rund 17% über dem Nasdaq-Kurs vom 19. November und rund 10% über dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 547,29 US-Dollar (Stand Mitte Oktober, eigene Rechnung).
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung "Buy" mit einem Kursziel von 601 US-Dollar stammt von Kepler Cheuvreux (Datum der Originalempfehlung: 19. November 2026) und wird von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung der Redaktion. Offenlegungen und Interessenkonflikte des Analysehauses: Research Disclosures von Kepler Cheuvreux.
Die Quartalszahlen
Q3 2026: Linde liefert wie ein Uhrwerk
Wer verstehen will, warum Analysten der Linde-Aktie so viel Vertrauen schenken, muss nur auf das dritte Quartal schauen. Der Umsatz kletterte um 9% auf 9,404 Milliarden US-Dollar, organisch - also ohne Währungs- und Übernahmeeffekte - um 5%. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte ebenfalls um 9% auf 4,59 US-Dollar zu, die bereinigte operative Marge lag bei starken 29,4%. Dazu kam ein freier Cashflow von 1,777 Milliarden US-Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|9,404 Mrd. USD
|+9%
|Operatives Ergebnis (bereinigt)
|2,763 Mrd. USD
|+8%
|Bereinigte operative Marge
|29,4%
|-
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|4,59 USD
|+9%
|Ergebnis je Aktie (US-GAAP)
|3,66 USD
|-11%
|Freier Cashflow
|1,777 Mrd. USD
|-
Veränderungen zum Vorjahresquartal. Das Ergebnis nach US-GAAP enthält Sonder- und Restrukturierungsposten.
Quelle: Linde plc, Quartalsmitteilung (8-K) vom 29.10.2026
Der Schönheitsfehler: Nach US-GAAP sank das Ergebnis je Aktie um 11% auf 3,66 US-Dollar - Sonder- und Restrukturierungsposten drücken auf die ausgewiesene Zahl. Genau hier setzt die Kepler-These an: Was heute als Belastung durch die Bücher läuft, könnte 2027 den Weg für höhere Margen frei machen. Bemerkenswert ist zudem der Projekt-Auftragsbestand von 11 Milliarden US-Dollar, davon 7,9 Milliarden für Gasanlagen, die Linde mit langfristigen Lieferverträgen selbst betreibt.
Kurzfristige Linde-Aktie Prognose
Was das Chartbild jetzt verrät
Charttechnisch hat sich die Linde-Aktie in eine starke Position gearbeitet. Mitte Oktober lag die 50-Tage-Linie bei rund 478 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 498 US-Dollar. Mit rund 512 US-Dollar notierte die Aktie am 19. November über beiden Linien und hat die psychologisch wichtige 500-Dollar-Marke zurückerobert. Das 52-Wochen-Tief bei 387,78 US-Dollar ist weit entfernt, das 52-Wochen-Hoch bei 548,20 US-Dollar liegt nur noch knapp 7% über dem Kurs (eigene Rechnung).
Unterstützung: 500 und 498 US-Dollar
Die runde Marke und die 200-Tage-Linie bilden die erste Auffangzone. Hält sie, bleibt das Bild intakt.
Zweite Unterstützung: rund 478 US-Dollar
Die 50-Tage-Linie (Stand Mitte Oktober) wäre die nächste Haltelinie bei einer Marktkorrektur.
Widerstand: 548 US-Dollar
Das 52-Wochen-Hoch ist das naheliegende Ziel der Käufer. Ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung Kepler-Ziel öffnen.
Kurzfristig spricht viel dafür, dass die Linde-Aktie ihre Rolle als defensiver Anker ausspielt: Mit einem Beta von 0,71 (Stand Mitte Oktober) schwankt sie deutlich weniger als der Gesamtmarkt. Fließt Geld aus heiß gelaufenen KI-Werten ab, profitieren oft genau solche Qualitätsaktien. Der Gegenwind kommt aus dem Markt selbst: Weitet sich der Ausverkauf an der Nasdaq aus, kann auch die Linde-Aktie nicht völlig abgekoppelt bleiben. Ein Test der Zone um 500 US-Dollar wäre in diesem Fall keine Überraschung - sondern eher die Nagelprobe für das neue Kaufsignal.
Das große Bild
Warum Linde ein Gewinnkompounder ist
Linde produziert Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Helium und Spezialgase und liefert sie meist über langfristige Verträge direkt an Großkunden - vom Stahlwerk über die Chipfabrik bis zur Klinik. Energiekosten werden in der Regel an die Kunden weitergegeben. Das macht die Erträge außergewöhnlich planbar. Dazu kommen strukturelle Wachstumstreiber: hochreine Gase für Halbleiter und KI-Rechenzentren, Elektronik in Asien-Pazifik und langfristig Wasserstoff und Dekarbonisierung der Industrie.
Für das vierte Quartal stellt Linde ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,40 bis 4,50 US-Dollar in Aussicht. Im dritten Quartal flossen den Aktionären netto 1,685 Milliarden US-Dollar zu. Die Dividendenrendite ist mit rund 1,3% zwar überschaubar, doch die Serie von 33 Erhöhungen in Folge zeigt, wie verlässlich der Konzern Wert an seine Aktionäre zurückgibt.
Mittel- bis langfristige Linde-Aktie Prognose
Was die Linde-Aktie bis 2028 wert sein könnte
Die Bewertung ist der Knackpunkt jeder Linde-Aktie Prognose. Auf Basis der Mitte der Unternehmensprognose (17,87 US-Dollar) kostet die Aktie bei rund 512 US-Dollar etwa das 28,7-Fache des diesjährigen Gewinns (eigene Rechnung). Das ist kein Schnäppchen, aber für ein Unternehmen mit dieser Planbarkeit historisch nicht ungewöhnlich. Schreibt man das Gewinnwachstum mit 8,5% pro Jahr fort, ergibt sich für 2027 ein Ergebnis je Aktie von rund 19,39 US-Dollar. Spannend: Das Kepler-Ziel von 601 US-Dollar entspricht in dieser Rechnung ziemlich genau dem 31-Fachen dieses Gewinns - es setzt also voraus, dass der Markt die erhoffte Margenerholung mit einer leicht höheren Bewertung belohnt.
|Szenario
|EPS-Wachstum 2027
|EPS 2027
|KGV
|Rechnerischer Kurs
|Bär: Lincare zieht sich, Konjunktur schwach
|+5%
|18,76 USD
|24
|ca. 450 USD
|Basis: Wachstum wie 2026
|+8,5%
|19,39 USD
|28
|ca. 543 USD
|Bulle: Margenerholung wie von Kepler erwartet
|+10,5%
|19,75 USD
|31
|ca. 612 USD
Rechenbeispiel, keine Prognose. Basis: Mitte der Unternehmensprognose 2026 (17,87 USD), fortgeschrieben mit dem genannten Wachstum. KGV-Annahmen frei gewählt.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Linde plc, 8-K vom 29.10.2026
Die Rechnung zeigt das Chance-Risiko-Profil der Linde-Aktie deutlich: Im Basisszenario bleibt Luft bis in die Region des Jahreshochs, im Bullenszenario wird das Kepler-Ziel erreichbar. Fällt dagegen die Bewertung auf ein niedrigeres Niveau zurück, wäre ein Rückschlag von gut 10% möglich - selbst wenn Linde operativ weiter wächst. Langfristig ist das Bewertungsrisiko das größere Risiko als das Geschäftsrisiko.
Termine
Worauf Anleger jetzt achten sollten
Im Mittelpunkt stehen drei Punkte: der Fortschritt bei der Lincare-Restrukturierung, die Marge im vierten Quartal und vor allem der Ausblick auf 2027. Die Zahlen für das Gesamtjahr legt Linde üblicherweise im Februar vor; einen bestätigten Termin gibt es noch nicht. Bestätigt das Management dann die Margenerholung, hätte die Linde-Aktie ein starkes Argument für den Sprung über das Jahreshoch.
Häufige Fragen zur Linde-Aktie Prognose
Warum hat Kepler die Linde-Aktie hochgestuft? Kepler Cheuvreux hob Linde am 19.11.2026 von Hold auf Buy und das Kursziel von 490 auf 601 US-Dollar. Analyst Martin Roediger erwartet ab 2027 eine spürbare Margenerholung, wenn der Gesundheitsbereich Lincare restrukturiert ist.
Wie sieht die Linde-Aktie Prognose der Analysten aus? Mitte Oktober rieten 22 von 24 erfassten Häusern zum Kauf, zwei zum Halten, keines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 547,29 US-Dollar; Kepler liegt mit 601 US-Dollar deutlich darüber.
Wie hat Linde im dritten Quartal 2026 abgeschnitten? Der Umsatz stieg um 9% auf 9,404 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 9% auf 4,59 US-Dollar. Die bereinigte operative Marge lag bei 29,4%.
Welche Dividende zahlt die Linde-Aktie? 1,60 US-Dollar je Quartal, also 6,40 US-Dollar im Jahr. Im Februar 2026 erhöhte Linde die Dividende zum 33. Mal in Folge.
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- Empfehlung
Linde plc (LIN): Kaufen, Kursziel 601,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Kepler Cheuvreux vom 19.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 14:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 14:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Kepler Cheuvreux.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.