Ausgerechnet an einem Tag, an dem die Börsen rot sehen, bekommt die Linde-Aktie einen kräftigen Schub von der Analystenseite. Während der DAX am 19. November um 1,06% auf 25.463,81 Punkte und der Nasdaq 100 sogar um 2,21% nachgaben, hob Kepler Cheuvreux den weltgrößten Industriegasekonzern von "Hold" auf "Buy" - und schraubte das Kursziel von 490 auf 601 US-Dollar nach oben. Die Linde-Aktie notierte am Nachmittag bei 467,40 Euro (Lang & Schwarz, 16:38 Uhr), an der Nasdaq am Vormittag bei rund 512 US-Dollar und damit gut 21% über dem Jahresanfang. Die zentrale Frage dieser Linde-Aktie Prognose: Ist das neue Kursziel ein Signal für den nächsten Schub - oder ist die gute Nachricht längst eingepreist?