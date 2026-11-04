Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), traut der Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) in einer aktuellen Aktienanalyse Kurse von USD 520 zu.
Linde Aktie: Elektronikgeschäft wächst um 15% - Neue Wachstumschancen durch Raumfahrt
Linde überzeugt mit robustem Wachstum, hoher Preisdurchsetzung und einem starken Projektbestand. Gleichzeitig verhindern höhere Kosten und operative Schwächen eine Margenverbesserung. Die Aktie bleibt damit qualitativ attraktiv, aber ambitioniert bewertet
🟢 Der Konzernumsatz habe sich im GQ3 2026 um 9,2% auf USD 9,40 Mrd. erhöht und die durchschnittlichen Erwartungen von USD 9,14 Mrd. übertroffen. Das zugrunde liegende Umsatzwachstum habe sich auf 5,0% beschleunigt, getragen von 3,0% höheren Preisen und 2,0% höheren Volumina. Währungen, Akquisitionen, die Weitergabe höherer Energiekosten und das Engineering-Geschäft hätten jeweils 1,0% zum Wachstum beigesteuert. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 8,0% auf USD 2,76 Mrd. gestiegen und habe damit ebenfalls über den durchschnittlichen Erwartungen von USD 2,72 Mrd. gelegen. Die bereinigte operative Marge sei allerdings um 0,3 Prozentpunkte auf 29,4% gesunken. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich um 9,0% auf USD 4,59 verbessert und die durchschnittlichen Erwartungen von USD 4,52 übertroffen.
🔴 Das US-Homecare-Geschäft Lincare sei auch im GQ3 2026 unter Druck geblieben und habe die Entwicklung von Global Other (vormals im Segment Americas) belastet. Linde habe Portfolio- und Vermögenswertanpassungen vorgenommen und arbeite an operativen Verbesserungen sowie einer höheren Produktivität. Gleichzeitig prüfe der Konzern strategische Optionen für das Geschäft, einschließlich einer möglichen Eigentümerlösung.
🟢 Die Nachfrage habe regional weiterhin ein unterschiedliches Bild gezeigt. Electronics sei mit einem Wachstum von 15,0% der stärkste Endmarkt geblieben, gefolgt von Chemicals & Energy mit 12,0% und Manufacturing mit 7,0%. Food & Beverage sowie Metals & Mining seien jeweils um 3,0% gewachsen, Healthcare um 2,0%. In Americas seien die Volumina um 3,0% gestiegen, getragen vor allem von Electronics und Chemicals & Energy. Während APAC ein Volumenwachstum von 5,0% verzeichnet habe, sei EMEA schwach geblieben. Die ausgewiesenen Volumina hätten zwar um 1,0% zugelegt, ohne Anlagenverkäufe sei die zugrunde liegende Entwicklung jedoch weitgehend stabil geblieben.
🟢 Atmosphärische Gase wie Sauerstoff, Stickstoff und Argon seien das Rückgrat des Geschäfts. Sie würden überwiegend über langfristige On-Site-Verträge geliefert, die in der Regel Preisgleitklauseln und Mindestabsatzmengen enthalten würden. Höhere Preise und Produktivitätsmaßnahmen seien auch im GQ3 2026 wichtige Ergebnisstützen geblieben. Auf Konzernebene seien die Preise um 3,0% gestiegen, wobei Americas mit 6,0% den stärksten Zuwachs verzeichnet habe. Rund 2 Prozentpunkte seien allerdings auf die Weitergabe gestiegener Kosten an die Kund zurückzuführen gewesen. In APAC hätten sich die Preise um 3,0% und in EMEA um 2,0% erhöht. Zusätzliche Kosten für die Heliumversorgung hätten dort allerdings die Marge belastet.
🟢 Lindes Strategie bleibe auf langfristige Kundenverträge, disziplinierte Investitionen und einen hochwertigen Projektbestand ausgerichtet. Dieser habe sich zum Ende des GQ3 2026 auf USD 10,84 Mrd. belaufen. Davon seien USD 7,90 Mrd. auf Gasversorgungsprojekte im Bau und USD 2,94 Mrd. auf den Auftragsbestand im Anlagenbau entfallen. Allein im Elektronikbereich befänden sich Projekte von rund USD 2,0 Mrd. in den USA, Korea und China im Bau, die über die kommenden zwei bis drei Jahre schrittweise anlaufen sollten. Auch die kommerzielle Raumfahrt biete zusätzliche Wachstumschancen. Linde profitiere dabei sowohl von der steigenden Nachfrage nach Gasen für Raketentreibstoffe als auch von Aufträgen im Anlagenbau.
🟢 Der operative Cashflow habe sich im GQ3 2026 um 7,5% auf USD 3,17 Mrd. erhöht. Nach Investitionen von USD 1,39 Mrd. sei ein Free Cashflow von USD 1,78 Mrd. verblieben, der um 6,3% über dem Vorjahreswert gelegen habe. Einschließlich Akquisitionen habe Linde USD 1,42 Mrd. in das Geschäft investiert. Gleichzeitig seien netto USD 1,69 Mrd. an die Aktionär zurückgeflossen. Davon seien USD 735 Mio. auf Dividenden und netto USD 950 Mio. auf Aktienrückkäufe entfallen.
⚪ Linde habe im GQ3 2026 ein umfassendes Restrukturierungsprogramm eingeleitet und dafür sowie für weitere Maßnahmen Belastungen von USD 425 Mio. verbucht. Rund USD 200 Mio. seien auf globale Abfindungsmaßnahmen entfallen, vor allem in Regionen mit geringerem Wachstum. Weitere USD 42 Mio. hätten zusätzliche Kostensenkungsmaßnahmen und USD 183 Mio. überwiegend nicht zahlungswirksame Portfolio- und Vermögenswertanpassungen betroffen, hauptsächlich bei Lincare. Erste Einsparungen würden bereits ab dem GQ4 2026 erwartet, der volle jährliche Effekt solle ab dem zweiten Halbjahr 2027 erreicht werden.
⚪ Geopolitische Risiken seien vor allem für die Heliumversorgung relevant geblieben. Trotz der Beschaffungs- und Logistikprobleme infolge des Nahostkonflikts habe Linde die Versorgung zuverlässig sichergestellt und zusätzliche langfristige Verträge gewonnen. Höhere Preise hätten jedoch überwiegend dazu gedient, die zusätzlichen Kosten der gestörten Lieferketten auszugleichen. Entsprechend hätten sie nicht zu einer vergleichbaren Margenverbesserung geführt und insbesondere die Entwicklung in APAC belastet.
🔴 Bewertung: Auf Basis ausgewählter zukunftsorientierter Kennzahlen (KGV, EV/EBIT, EV/EBITDA etc.) notiere Linde derzeit fair bewertet im Vergleich zur eigenen fünfjährigen Historie. Im Vergleich zum US-Markt und dem eigenen Sektor sei die Bewertung als erhöht einzustufen.
🟢 Ausblick: Linde erwarte für das GQ4 2026 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von USD 4,40 bis USD 4,50, entsprechend einem Wachstum von 5,0% bis 7,0% gegenüber dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr habe der Konzern die Prognose auf USD 17,82 bis USD 17,92 je Aktie angehoben. Dies entspreche einem Wachstum von 8,0% bis 9,0%, einschließlich eines positiven Währungseffekts von rund 2,0%. Damit sei diese Prognose gegenüber dem zweiten Quartal leicht angehoben worden. Die Investitionsplanung sei unverändert bei USD 5,5 Mrd. bis USD 6,0 Mrd. geblieben.
Fazit
Linde sei ein robustes Qualitätsunternehmen, auch wenn die Margenentwicklung weiterhin Schwächen zeige. Preisdisziplin, Produktivität und langfristige Kundenverträge würden das Geschäft stützen. Das Restrukturierungsprogramm sollte die Kostenbasis mittelfristig verbessern, während die anhaltenden Belastungen bei Lincare und die zunächst nur schrittweise wirksamen Einsparungen die operative Entwicklung noch bremsen dürften. Gleichzeitig würden die dynamische Nachfrage in den Bereichen Elektronik sowie Chemicals & Energy, der hochwertige Projektbestand und die kommerzielle Raumfahrt die langfristige Wachstumsperspektive stärken. Regional bleibe das Bild gemischt, mit einer schwachen industriellen Nachfrage in Europa und geopolitischen Belastungen bei der Heliumversorgung.
Die bereits hohe Bewertung bietet weiterhin keinen ausreichenden Spielraum für eine Kaufempfehlung, dementsprechend bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Halten"-Einschätzung sowie sein bisheriges Kursziel in Höhe von USD 520 für Linde. Das Kursziel basiere auf einem relativen Bewertungsansatz, der eine historisch adäquate Bewertung im Vergleich zum Gesamtmarkt und zum Sektor sowie eine Qualitätsprämie berücksichtige. (Analyse vom 04.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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