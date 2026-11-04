Linde Aktie: Elektronikgeschäft wächst um 15% - Neue Wachstumschancen durch Raumfahrt

🟢 Atmosphärische Gase wie Sauerstoff, Stickstoff und Argon seien das Rückgrat des Geschäfts. Sie würden überwiegend über langfristige On-Site-Verträge geliefert, die in der Regel Preisgleitklauseln und Mindestabsatzmengen enthalten würden. Höhere Preise und Produktivitätsmaßnahmen seien auch im GQ3 2026 wichtige Ergebnisstützen geblieben. Auf Konzernebene seien die Preise um 3,0% gestiegen, wobei Americas mit 6,0% den stärksten Zuwachs verzeichnet habe. Rund 2 Prozentpunkte seien allerdings auf die Weitergabe gestiegener Kosten an die Kund zurückzuführen gewesen. In APAC hätten sich die Preise um 3,0% und in EMEA um 2,0% erhöht. Zusätzliche Kosten für die Heliumversorgung hätten dort allerdings die Marge belastet.