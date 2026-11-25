Warum ist die Linamar Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?

Die Aktie stieg um 5,52 Prozent auf 90,83 kanadische Dollar. Zuversichtlichere Analystenstimmen und die Markterholung trieben den Kurs.

Wie liefen die jüngsten Zahlen von Linamar?

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 21 Prozent auf 3,08 Milliarden kanadische Dollar.

Was stellt Linamar her?

Antriebs- und Strukturteile für Fahrzeuge, dazu Hebebühnen und Landtechnik.