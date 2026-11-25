Ein Industriewert mischt die Rohstoff-Rally auf: Die Linamar Aktie (ISIN: CA53278L1076, Handelssymbol Toronto: LNR, deutsches Handelssymbol: LNR, US-Handelssymbol: LIMAF) zählt mit einem Plus von 5,52 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs steigt um 4,75 Dollar auf 90,83 kanadische Dollar.
Linamar Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – Autozulieferer schießt 5,5 Prozent hoch, Analysten werden zuversichtlicher
Die Linamar Aktie springt in Toronto um 5,52 Prozent auf 90,83 kanadische Dollar und ist der stärkste Industriewert unter den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Zwischen lauter Gold- und Silberminen fällt der Autozulieferer auf. Rückenwind kommt von optimistischeren Analystenstimmen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Neue Zuversicht am Markt: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Am Mittwoch äußerten sich mehrere Analystenhäuser zuversichtlicher zur Linamar Aktie und hoben ihre Erwartungen an. Das traf auf einen Markt, der nach einem schwachen Start kräftig drehte. Zykliker mit niedriger Bewertung waren gefragt. Linamar hatte nach den Quartalszahlen Anfang November zunächst Gegenwind bekommen. Nun kehren Käufer zurück.
Analystenstimmen
Positivere Einschätzungen am Mittwoch gaben der Aktie den Anstoß.
Wachstum durch Zukäufe
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 21 Prozent auf 3,08 Milliarden kanadische Dollar.
Aufholpotenzial
Vom 52-Wochen-Hoch bei 110,58 Dollar liegt der Kurs noch rund 18 Prozent entfernt.
Einordnung
Mehr als ein Autozulieferer, aber vom Zollstreit abhängig
Linamar aus Guelph in Ontario fertigt Antriebs- und Strukturteile für Autohersteller. Daneben gehören die Hebebühnenmarke Skyjack und Landtechnik zum Konzern. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz deutlich, der normalisierte Gewinn je Aktie legte aber nur um 3,2 Prozent zu. Das größte Risiko liegt in der Handelspolitik: Neue Zollvorschläge aus Washington sorgten am Mittwoch erneut für Unruhe, und die nordamerikanische Autoindustrie ist eng verflochten.
Häufige Fragen zur Linamar Aktie
Warum ist die Linamar Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 5,52 Prozent auf 90,83 kanadische Dollar. Zuversichtlichere Analystenstimmen und die Markterholung trieben den Kurs.
Wie liefen die jüngsten Zahlen von Linamar?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 21 Prozent auf 3,08 Milliarden kanadische Dollar.
Was stellt Linamar her?
Antriebs- und Strukturteile für Fahrzeuge, dazu Hebebühnen und Landtechnik.
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