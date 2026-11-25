Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei etwa 0,7, das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei rund 1,1. Das KGV ist wegen der Verluste negativ. Die Nettoliquidität beträgt etwa 87,5 Mrd. RMB, eine Dividende zahlt Li Auto nicht. Der Konsens lautet laut StockAnalysis auf Buy mit einem durchschnittlichen Kursziel von 14,96 USD, rund 40% über dem Kurs. Bernstein bleibt bei Market Perform mit 14,50 USD (26. August), Zacks stufte am 2. November auf Strong Sell ab. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, die aktiencheck.de nicht übernimmt.