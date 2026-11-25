Die Li Auto Aktie (ISIN: US50202M1027, FSE: L87A, NASDAQ: LI) steht vor einem Härtetest: Der chinesische Elektroautobauer legt heute vor der US-Börseneröffnung die Zahlen zum dritten Quartal vor. Zum Redaktionsschluss lagen die Ist-Zahlen noch nicht vor, die Werte in diesem Beitrag sind Erwartungen oder Zahlen früherer Quartale. Die Li Auto Aktie Prognose hängt an einer Frage: Kann die Marge nach dem Einbruch im zweiten Quartal wieder steigen?
Li Auto Aktie Prognose: Q3-Zahlen im Fokus - Dreht die Marge, bevor der Kurs weiter abtaucht?
Li Auto legt heute vor der US-Börseneröffnung die Zahlen zum dritten Quartal vor. Die Li Auto Aktie Prognose: Was der Markt erwartet, wie stark die Marge im zweiten Quartal eingebrochen ist und was Chartbild und Bewertung der Li-Auto-Aktie verraten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Li Auto Inc.
- Sitz
- Peking
- Branche
- Elektroautos (Range-Extender und reine Elektroautos)
- Börse / Ticker
- Nasdaq (LI), Hongkong (2015)
- Gründer und CEO
- Li Xiang
- Auslieferungen kumuliert
- über 1,83 Mio. (Stand September 2026)
- Kurs zur Eröffnung 24.11.2026
- 10,70 USD
Stand: 25.11.2026, Kurs: Eröffnung Nasdaq am 24.11.2026
Die Erwartungen
Was der Markt für das dritte Quartal erwartet
|Kennzahl
|Erwartung
|Quelle
|Umsatz
|rund 27,45 Mrd. RMB
|Konsens (Futu)
|Ergebnis je Aktie
|rund -1,02 RMB
|Konsens (Futu)
|Verlust je ADS
|-0,08 bis -0,15 USD
|Seeking Alpha, MarketBeat, Longbridge
|Bruttomarge
|16,7%
|Deutsche Bank
|Nettoverlust
|rund 0,3 Mrd. RMB (Konsens: 0,94 Mrd. RMB)
|Deutsche Bank
Der Konsens der Datenanbieter weicht ab: Je nach Anbieter liegt der Verlust je ADS zwischen 0,08 und 0,15 USD.
Quelle: Futu, Seeking Alpha, MarketBeat, Longbridge, Deutsche Bank
Die Auslieferungen im dritten Quartal lagen mit 99.964 Fahrzeugen am oberen Ende der Prognose von 95.000 bis 100.000 (+7,2% zum Vorjahr, +1,7% zum Vorquartal). Im Oktober sackten sie jedoch auf 29.025 (-8,6% zum Vorjahr, niedrigster Wert seit Februar). Die Deutsche Bank erwartet für November über 40.000, davon 16.000 bis 20.000 des überarbeiteten Li i6, für den über 50.000 Bestellungen vorliegen. Die i6-Kapazität soll im November auf 20.000 pro Monat steigen.
Die Ausgangslage
Marge im freien Fall
Im zweiten Quartal 2026 sank der Umsatz auf 25,7 Mrd. RMB (-15,1% zum Vorjahr) bei 98.330 Auslieferungen. Die Fahrzeugmarge halbierte sich auf 9,4% (Vorjahr: 19,4%), die Bruttomarge lag bei 11,0%, die operative Marge bei -9,0%. Der Nettoverlust betrug 1,7 Mrd. RMB, nach 2,3 Mrd. RMB im ersten Quartal. Li Auto erwartet stabile operative Mittelzuflüsse ab dem dritten Quartal und Investitionen von rund 6,0 Mrd. RMB für das Gesamtjahr.
Das Chartbild
Li Auto Aktie Chart: Klarer Abwärtstrend
Die Li Auto Aktie eröffnete am 24. November bei 10,70 USD, die Marktkapitalisierung beträgt rund 11,1 Mrd. USD. Die 50-Tage-Linie liegt bei 11,48 USD, die 200-Tage-Linie bei 14,41 USD, der Kurs notiert also in einem klaren Abwärtstrend. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 10,36 bis 20,09 USD, das Jahresminus beträgt 37,4%. In der Vorwoche verlor die Aktie rund 10,7%. In Hongkong schloss sie bis zum 19. November bei 43,62 HKD (-5,2% in der Woche).
Bewertung und Analysten
Li Auto Aktie: Günstig, aber umstritten
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei etwa 0,7, das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei rund 1,1. Das KGV ist wegen der Verluste negativ. Die Nettoliquidität beträgt etwa 87,5 Mrd. RMB, eine Dividende zahlt Li Auto nicht. Der Konsens lautet laut StockAnalysis auf Buy mit einem durchschnittlichen Kursziel von 14,96 USD, rund 40% über dem Kurs. Bernstein bleibt bei Market Perform mit 14,50 USD (26. August), Zacks stufte am 2. November auf Strong Sell ab. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, die aktiencheck.de nicht übernimmt.
Die Prognose
Li Auto Aktie Prognose: drei Szenarien
Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig: Die Marge entscheidet
Liegt die Bruttomarge im Bereich von 16,7% und fällt der Verlust kleiner aus als erwartet, könnte die Li Auto Aktie erste Stabilisierung zeigen. Bleibt die Marge im Zehn-Prozent-Bereich, wäre ein Test des 52-Wochen-Tiefs von 10,36 USD naheliegend.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Der i6 als Wendepunkt
Ob der Li i6 die Auslieferungen im vierten Quartal hebt, entscheidet über Umsatz und Ergebnis. Der Ausblick für das Folgequartal ist der wichtigste Indikator.
Langfristig: Modelle, Chips und Ausland
Die Li Auto Aktie Prognose hängt daran, ob die Modelloffensive, die eigenen Chips und die Auslandsmärkte die Preisschwäche in China ausgleichen.
Häufige Fragen zur Li Auto Aktie
Wann veröffentlicht Li Auto die Zahlen? Heute, am 25. November, vor der US-Börseneröffnung. Die Telefonkonferenz beginnt um 7 Uhr Ostküstenzeit.
Wie viele Fahrzeuge lieferte Li Auto im dritten Quartal aus? 99.964, ein Plus von 7,2% zum Vorjahr, am oberen Ende der Prognose.
Wie hoch ist die Fahrzeugmarge? Im zweiten Quartal 9,4% nach 19,4% im Vorjahr. Die Bruttomarge lag bei 11,0%.
Zahlt Li Auto eine Dividende? Nein.
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