Der Elektroniksektor im KOSPI stieg am Donnerstag um 0,98 Prozent. Getragen wurde er von Speicherchips und von Bauteilen für KI-Server. Eine Studie des Brokers Shinyoung Securities sagte für Keramikkondensatoren und Chipsubstrate einen jahrelangen Engpass voraus, davon profitierte Samsung Electro-Mechanics.

LG Innotek stellt ebenfalls Chipsubstrate her, doch sie sind ein Nebengeschäft. Im dritten Quartal entfielen darauf 481,8 Milliarden Won von insgesamt 6,37 Billionen Won Umsatz. Den Löwenanteil liefern Kameramodule für Smartphones, wichtigster Abnehmer ist Apple. Dieses Geschäft bringt hohe Umsätze, aber dünne Margen. Geld, das am Donnerstag in KI-Zulieferer floss, wurde anderswo abgezogen, und die LG Innotek Aktie stand auf der falschen Seite.