Zwei koreanische Elektronikzulieferer, zwei Welten. Während Samsung Electro-Mechanics am Donnerstag zu den Gewinnern zählte, fiel die LG Innotek Aktie um 4,13 Prozent auf 255.500 Won und landete unter den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Am Morgen hatte der Kurs noch bei 270.500 Won gelegen. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht.
LG Innotek Aktie: KOSPI 100 Verlierer – der Rivale feiert den KI-Boom, der Apple-Zulieferer rutscht ab
Die LG Innotek Aktie fällt um 4,13 Prozent und zählt zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Am selben Tag steigt der Konkurrent Samsung Electro-Mechanics auf KI-Fantasie. Der Unterschied liegt im Geschäft: Bei LG Innotek dominieren Kameramodule, und der Gewinn hat sich zuletzt halbiert.
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Die Gründe
Dieselbe Branche, das falsche Produkt
Der Elektroniksektor im KOSPI stieg am Donnerstag um 0,98 Prozent. Getragen wurde er von Speicherchips und von Bauteilen für KI-Server. Eine Studie des Brokers Shinyoung Securities sagte für Keramikkondensatoren und Chipsubstrate einen jahrelangen Engpass voraus, davon profitierte Samsung Electro-Mechanics.
LG Innotek stellt ebenfalls Chipsubstrate her, doch sie sind ein Nebengeschäft. Im dritten Quartal entfielen darauf 481,8 Milliarden Won von insgesamt 6,37 Billionen Won Umsatz. Den Löwenanteil liefern Kameramodule für Smartphones, wichtigster Abnehmer ist Apple. Dieses Geschäft bringt hohe Umsätze, aber dünne Margen. Geld, das am Donnerstag in KI-Zulieferer floss, wurde anderswo abgezogen, und die LG Innotek Aktie stand auf der falschen Seite.
Der Hintergrund
Mehr Umsatz, halber Gewinn
Die Zahlen von Ende Oktober erklären die Skepsis. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 18,6 Prozent auf 6,37 Billionen Won. Der operative Gewinn brach dagegen um 53,4 Prozent auf 94,8 Milliarden Won ein. Das Unternehmen nannte den Wechselkurs als Grund: Der starke Won schmälert die in Dollar erzielten Erlöse.
Beim KOSPI 100 Verlierer gibt es aber auch Fortschritte abseits des Smartphones. Das Substratgeschäft wuchs um 10,1 Prozent. Für sein flaches Lichtmodul für Autos erhielt LG Innotek zum dritten Mal in Folge einen Innovationspreis der Technikmesse CES. Der Kurs spiegelt das bisher nicht: Die Aktie notiert weit unter ihrem Hoch der vergangenen 52 Wochen.
Margendruck
Der operative Gewinn hat sich trotz Umsatzplus mehr als halbiert.
Abhängigkeit
Kameramodule für einen Großkunden bestimmen das Ergebnis.
Währung
Ein starker Won belastet die Erlöse aus dem Export.
Beide Aktien werden an der Korea Exchange gehandelt und sind im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur LG Innotek Aktie
Warum ist die LG Innotek Aktie KOSPI 100 Verlierer des Tages?
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Anleger kauften Zulieferer für KI-Server, LG Innotek mit seinem Schwerpunkt auf Kameramodulen gab 4,13 Prozent auf 255.500 Won nach.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?
Der Umsatz stieg um 18,6 Prozent auf 6,37 Billionen Won, der operative Gewinn fiel um 53,4 Prozent auf 94,8 Milliarden Won.
Was stellt LG Innotek her?
Kameramodule für Smartphones, Chipsubstrate und Elektronik für Autos.
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