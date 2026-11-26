Die Legrand-Aktie macht am Donnerstagmorgen einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Um 09:31 Uhr notierte der Spezialist für Elektroinstallationen an der Euronext Paris 2,72 Prozent höher bei 124,55 Euro, ein Plus von 3,30 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 121,25 Euro. Das Papier gehört damit zu den CAC40 Gewinnern.
Legrand-Aktie als CAC40 Gewinner: Erholung nach zwei schwachen Tagen
Die Legrand-Aktie springt am Donnerstagmorgen um 2,72 % auf 124,55 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Der Elektrospezialist erholt sich von den Verlusten der Vortage.
CAC40 Gewinner
Warum die Legrand-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung des Konzerns gab es am Morgen nicht. Die Legrand-Aktie steigt mit dem Markt: Der CAC 40 legte um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte zu, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Technologiewerte führten die Erholung an, nachdem die US-Börsen ihre Verluste größtenteils aufgeholt hatten und Investoren zu KI-nahen Werten zurückkehrten. Legrand liefert unter anderem Stromverteilung und Infrastruktur für Gebäude und Rechenzentren und gilt deshalb als indirekter Profiteur dieses Themas.
Der Hintergrund: Die Aktie stand unter Druck
Die Aktie hatte am Dienstag 5,57 Prozent auf 125,35 Euro verloren und schloss am Mittwoch bei 121,25 Euro. Der heutige Anstieg ist deshalb vor allem eine Gegenbewegung. Ein dauerhaftes Muster lässt sich daraus nicht ableiten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Legrand SA
- ISIN
- FR0010307819
- WKN
- A0JKB2
- Handelssymbol
- LR (Euronext Paris)
- US-Symbol
- LGRVF (OTC)
- Kurs
- 124,55 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
Häufige Fragen zur Legrand-Aktie
Warum ist die Legrand-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und die Aktie legte nach Verlusten der Vortage um 2,72 Prozent zu.
Wie stark fiel die Legrand-Aktie zuletzt? Am Dienstag verlor sie 5,57 Prozent, am Mittwoch schloss sie bei 121,25 Euro.
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