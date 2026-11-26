Warum ist die Legrand-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und die Aktie legte nach Verlusten der Vortage um 2,72 Prozent zu.

Wie stark fiel die Legrand-Aktie zuletzt? Am Dienstag verlor sie 5,57 Prozent, am Mittwoch schloss sie bei 121,25 Euro.