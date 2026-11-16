Legal & General-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit Licht und Schatten – Solvenz glänzt, Pensionsdeals enttäuschen

Ganz so trübe ist das Bild aber nicht. Nach dem Quartalsende kamen laut Investing.com weitere rund 0,9 Mrd. Pfund hinzu. Bis zum 13. November hatte Legal & General für 2026 Geschäfte über 6,7 Mrd. Pfund abgeschlossen oder sich exklusiv gesichert, davon 6,2 Mrd. Pfund in Großbritannien. Die Neugeschäftsmarge soll nach Unternehmensangaben über den 4,2 Prozent zum Halbjahr liegen. Im PRT-Markt zählt das Timing einzelner Großtransaktionen oft mehr als ein einzelnes Quartal, doch Anleger hatten auf ein stärkeres drittes Quartal gesetzt.

Die Solvenzquote nach Solvency II stieg zum 30. September auf 213 Prozent, nach 201 Prozent zur Jahresmitte. Damit liegt sie leicht über dem Konsens von 212 Prozent und deutlich über der selbst gesetzten Zielspanne von 160 bis 190 Prozent. Für das vierte Quartal kündigt das Management eine Änderung der Absicherungsstrategie an, die die Quote um etwa 1 bis 2 Prozentpunkte senken dürfte.