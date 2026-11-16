Bei Legal & General zeigt das Zahlenwerk zum dritten Quartal 2026 zwei Gesichter. Auf der einen Seite steht eine Bilanz, die so robust ist wie selten, und ein Vermögensverwalter, dessen Altersvorsorgegeschäft für Arbeitgeber kräftig zulegt. Auf der anderen Seite bleibt ausgerechnet das Kerngeschäft mit der Übernahme von Betriebsrentenrisiken hinter den Erwartungen zurück. Die Börse in London gewichtet am Montag die Enttäuschung stärker: Die Legal & General-Aktie (Ticker LGEN an der London Stock Exchange, in Deutschland LGI auf Xetra; ISIN GB0005603997) verliert nach Berichten von Investing.com und Proactive Investors rund 2 Prozent.
Legal & General-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit Licht und Schatten – Solvenz glänzt, Pensionsdeals enttäuschen
Legal & General hat im dritten Quartal 2026 weniger Pensionsrisiken übernommen als erwartet: Rund 3,7 Mrd. Pfund lagen etwa ein Fünftel unter dem Konsens von 4,6 Mrd. Pfund. Dagegen steigt die Solvenzquote auf 213 Prozent, die Workplace-Zuflüsse übertreffen die Prognosen deutlich und das Management bekräftigt ein Gewinnwachstum je Aktie über dem oberen Ende der Zielspanne von 6 bis 9 Prozent. Die Aktie gibt rund 2 Prozent nach.
Quartalszahlen im Überblick
Pensionsgeschäft unter Plan, Bilanz über Plan
Das Volumen im Geschäft mit Pension Risk Transfer (PRT), also der Übernahme von Betriebsrentenverpflichtungen von Unternehmen, lag im dritten Quartal bei rund 3,7 Mrd. Pfund. Laut dem vom Unternehmen zusammengestellten Analystenkonsens waren 4,6 Mrd. Pfund erwartet worden. Das ist ein Minus von etwa 20 Prozent gegenüber den Erwartungen. Immerhin bleibt ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Vorjahresquartal mit 2,4 Mrd. Pfund. Nach neun Monaten summiert sich das PRT-Volumen auf 5,8 Mrd. Pfund und liegt damit knapp unter den 5,9 Mrd. Pfund aus dem Vorjahreszeitraum.
Ganz so trübe ist das Bild aber nicht. Nach dem Quartalsende kamen laut Investing.com weitere rund 0,9 Mrd. Pfund hinzu. Bis zum 13. November hatte Legal & General für 2026 Geschäfte über 6,7 Mrd. Pfund abgeschlossen oder sich exklusiv gesichert, davon 6,2 Mrd. Pfund in Großbritannien. Die Neugeschäftsmarge soll nach Unternehmensangaben über den 4,2 Prozent zum Halbjahr liegen. Im PRT-Markt zählt das Timing einzelner Großtransaktionen oft mehr als ein einzelnes Quartal, doch Anleger hatten auf ein stärkeres drittes Quartal gesetzt.
Die Solvenzquote nach Solvency II stieg zum 30. September auf 213 Prozent, nach 201 Prozent zur Jahresmitte. Damit liegt sie leicht über dem Konsens von 212 Prozent und deutlich über der selbst gesetzten Zielspanne von 160 bis 190 Prozent. Für das vierte Quartal kündigt das Management eine Änderung der Absicherungsstrategie an, die die Quote um etwa 1 bis 2 Prozentpunkte senken dürfte.
|Kennzahl
|Ist Q3 2026
|Konsens
|Vorjahr / Vorperiode
|PRT-Volumen
|3,7 Mrd. £
|4,6 Mrd. £
|2,4 Mrd. £
|Workplace-Nettozuflüsse
|4,5 Mrd. £
|3,7 Mrd. £
|1,0 Mrd. £
|AM-Nettoabflüsse
|3,0 Mrd. £
|4,5 Mrd. £
|–
|Annualisierter Netto-Neuumsatz AM
|2 Mio. £
|15,1 Mio. £
|14 Mio. £
|Solvenzquote
|213 %
|212 %
|201 %
|Verwaltetes Vermögen
|1,23 Bio. £
|1,22 Bio. £
|+4 % ggü. Vorjahr
Konsens laut vom Unternehmen zusammengestelltem Analystenkonsens, wie von Investing.com berichtet. Vergleichsspalte: Vorjahresquartal, bei der Solvenzquote der Stand zum 30. Juni 2026. AM = Asset Management.
Quelle: Legal & General; Investing.com; Proactive Investors; Reuters
Asset Management
Abflüsse kleiner als befürchtet – Workplace als Wachstumsmotor
Im Vermögensverwalter Legal & General Asset Management flossen im dritten Quartal netto 3 Mrd. Pfund ab. Erwartet worden waren 4,5 Mrd. Pfund. Das Ergebnis fiel damit um etwa ein Drittel besser aus als befürchtet. Über neun Monate summieren sich die Nettoabflüsse allerdings auf 28 Mrd. Pfund, nach 8 Mrd. Pfund im Vorjahreszeitraum. Das zeigt, wie stark das traditionelle institutionelle Indexgeschäft unter Druck steht.
Der Lichtblick ist das Workplace-Geschäft, also die betriebliche Altersvorsorge über Arbeitgeber. Hier stiegen die Nettozuflüsse im Quartal auf 4,5 Mrd. Pfund, nach 1 Mrd. Pfund im Vorjahresquartal. Das liegt rund 22 Prozent über dem Konsens von 3,7 Mrd. Pfund. Nach neun Monaten stehen 8,0 Mrd. Pfund zu Buche, ein Plus von 57 Prozent. Das in diesem Bereich verwaltete Vermögen wuchs um 23 Prozent auf 133,3 Mrd. Pfund (Konsens: 132 Mrd. Pfund). Das gesamte verwaltete Vermögen lag Ende September bei rund 1,23 Billionen Pfund. Das sind 4 Prozent mehr als vor einem Jahr, aber 12 Mrd. Pfund weniger als im Vorquartal, vor allem wegen Marktbewegungen.
Weniger erfreulich ist der annualisierte Netto-Neuumsatz im Asset Management. Laut Investing.com lag er im Quartal bei nur 2 Mio. Pfund, nach 14 Mio. Pfund im Vorjahr und deutlich unter den erwarteten 15,1 Mio. Pfund. Er blieb jedoch das achte Quartal in Folge positiv. Im Privatkundengeschäft meldet Reuters für die ersten neun Monate einen Anstieg der Annuitätenverkäufe um 25 Prozent auf 1,5 Mrd. Pfund.
Ausblick
Gewinnziel bekräftigt, Kostenschnitt läuft
An der Prognose ändert das schwache PRT-Quartal nichts. Legal & General erwartet für 2026 weiterhin, dass der operative Kerngewinn je Aktie (Core Operating EPS) stärker wächst als das obere Ende der Zielspanne von 6 bis 9 Prozent. Vorstandschef António Simões sieht den Konzern auf Kurs, alle 2024 gesetzten strategischen Ziele zu erreichen oder zu übertreffen. Der Beitrag aus dem Programm zur sogenannten Asset Optimisation soll 2026 über 400 Mio. Pfund liegen. Zudem will der Versicherer bis Mitte 2027 rund 1.000 Stellen abbauen.
Das Umfeld der Branche bleibt für Legal & General grundsätzlich günstig. Britische Unternehmen lagern ihre Betriebsrentenpläne in großem Stil an Versicherer aus, weil viele Pensionsfonds nach dem Zinsanstieg der vergangenen Jahre gut ausfinanziert sind. Gleichzeitig ist der Wettbewerb härter geworden: Neben etablierten Anbietern wie Aviva, Standard Life oder Rothesay drängen neue, teils Private-Equity-nahe Versicherer in den Markt. Umso wichtiger ist die Profitabilität des Neugeschäfts, und hier meldet Legal & General eine Marge über dem Halbjahresniveau.
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