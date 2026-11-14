LEG Immobilien Aktie unter Beschuss: Zwei Hedgefonds, gegensätzliche Wetten und ein brisanter Kampf der Leerverkäufer

Die LEG Immobilien-Aktie befindet sich in einer bemerkenswerten Konstellation. Citadel Advisors erhöht seine Short-Position deutlich auf 0,71 Prozent, während Marshall Wace sein Engagement auf 1,48 Prozent reduziert. Jupiter Asset Management bleibt mit zuletzt gemeldeten 0,50 Prozent ebenfalls auf der Verkaufsseite positioniert. Zusammengenommen stehen damit veröffentlichte Netto-Leerverkaufspositionen von 2,69 Prozent des Aktienkapitals im Raum. Der Schlusskurs von 49,28 Euro und der Tagesverlust von 0,88 Prozent zeigen, dass die Aktie bislang keine deutliche Entspannung signalisiert. **Kurzfristig überwiegt angesichts der leicht gestiegenen gemeldeten Short-Positionen ein vorsichtiges Bild. Mittel- bis langfristig könnte sich die Perspektive jedoch aufhellen, wenn sich das Zinsumfeld stabilisiert und LEG Immobilien seine operative Ertragskraft sowie seine Bilanz weiter stärkt.** Besonders spannend wird sein, ob Citadel seine Position weiter ausbaut oder Marshall Wace seine Reduzierung fortsetzt. Denn wenn große Leerverkäufer zunehmend unterschiedliche Wege einschlagen, kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Bewertung der Aktie unter institutionellen Investoren umstritten ist. Für Anleger bleibt die LEG Immobilien-Aktie damit ein Titel, bei dem sich ein genauer Blick auf die nächsten Positionsveränderungen lohnen dürfte.