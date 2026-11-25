Die LEG Immobilien Aktie ist am Mittwochmorgen gefragt. Um 09:18 Uhr notiert sie bei 51,60 Euro, ein Plus von 1,47 Prozent. Der Düsseldorfer Wohnungskonzern gehört damit zu den MDAX Gewinnern. Im Mittelpunkt steht sein neuer Großaktionär.
LEG Immobilien Aktie: Ein Viertel gehört jetzt Aroundtown – und der Markt fragt, was als Nächstes kommt. MDAX Gewinner
Die LEG Immobilien Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,47 Prozent auf 51,60 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Großaktionär Aroundtown hebt wegen der LEG-Beteiligung seine Prognose an und erwartet einen Einmalgewinn von über 1 Milliarde Euro.
Der Auslöser
Warum die LEG Immobilien Aktie als MDAX Gewinner steigt
Aroundtown hat am Morgen seine Prognose angehoben und dabei ausdrücklich auf LEG verwiesen. Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties war Ende Oktober bei LEG eingestiegen und hält 24,98 Prozent. Aroundtown erwartet, dass die Beteiligung nach Finanzierungskosten anteilig rund 20 Prozent zum eigenen operativen Ergebnis beiträgt, und rechnet mit einem Einmalgewinn von mehr als 1 Milliarde Euro.
Für LEG-Aktionäre ist die Nachricht doppeldeutig. Einerseits bestätigt sie, dass ein großer Investor den Wert von LEG höher einschätzt als die Börse. Andererseits bezeichnet Aroundtown die Beteiligung als Finanzinvestition. Ob daraus mehr wird, ist offen.
Der Kontext
Ein Fünftel im Minus seit Jahresbeginn
LEG zählt mit einem Portfolio von rund 20 Milliarden Euro zu den größten Wohnungsunternehmen Deutschlands. Trotzdem liegt die LEG Immobilien Aktie seit Jahresbeginn fast 19 Prozent im Minus. Entscheidend bleiben die eigenen Kennzahlen, also Mieten, Leerstand und Finanzierungskosten.
Einordnung der Redaktion: Die LEG Immobilien Aktie profitiert von der Aufmerksamkeit, die Aroundtown auf sie lenkt. Ein großer Anteilseigner kann Fantasie wecken, aber auch Unsicherheit über seine Absichten.
FAQ
Häufige Fragen zur LEG Immobilien Aktie
Warum steigt die LEG Immobilien Aktie heute?
Aroundtown hat wegen der LEG-Beteiligung seine Prognose angehoben. Das lenkt den Blick auf den Wert von LEG.
Wer ist an LEG beteiligt?
Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties hält 24,98 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der LEG Immobilien Aktie?
ISIN DE000LEG1110, WKN LEG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: LEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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