LEG Immobilien Aktie: Ein Viertel gehört jetzt Aroundtown – und der Markt fragt, was als Nächstes kommt. MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die LEG Immobilien Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,47 Prozent auf 51,60 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Großaktionär Aroundtown hebt wegen der LEG-Beteiligung seine Prognose an und erwartet einen Einmalgewinn von über 1 Milliarde Euro.

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Die LEG Immobilien Aktie ist am Mittwochmorgen gefragt. Um 09:18 Uhr notiert sie bei 51,60 Euro, ein Plus von 1,47 Prozent. Der Düsseldorfer Wohnungskonzern gehört damit zu den MDAX Gewinnern. Im Mittelpunkt steht sein neuer Großaktionär. Kurs der LEG Immobilien Aktie 51,60 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,47 % Anteil von Aroundtown über GCP 24,98 % erwarteter Einmalgewinn bei Aroundtown über 1 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; Aroundtown; Dow Jones Der Auslöser Warum die LEG Immobilien Aktie als MDAX Gewinner steigt Aroundtown hat am Morgen seine Prognose angehoben und dabei ausdrücklich auf LEG verwiesen. Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties war Ende Oktober bei LEG eingestiegen und hält 24,98 Prozent. Aroundtown erwartet, dass die Beteiligung nach Finanzierungskosten anteilig rund 20 Prozent zum eigenen operativen Ergebnis beiträgt, und rechnet mit einem Einmalgewinn von mehr als 1 Milliarde Euro. Für LEG-Aktionäre ist die Nachricht doppeldeutig. Einerseits bestätigt sie, dass ein großer Investor den Wert von LEG höher einschätzt als die Börse. Andererseits bezeichnet Aroundtown die Beteiligung als Finanzinvestition. Ob daraus mehr wird, ist offen. Der Kontext Ein Fünftel im Minus seit Jahresbeginn LEG zählt mit einem Portfolio von rund 20 Milliarden Euro zu den größten Wohnungsunternehmen Deutschlands. Trotzdem liegt die LEG Immobilien Aktie seit Jahresbeginn fast 19 Prozent im Minus. Entscheidend bleiben die eigenen Kennzahlen, also Mieten, Leerstand und Finanzierungskosten. Was für die LEG Immobilien Aktie sprechen könnte Großaktionär mit fast 25 Prozent

Investor sieht offenbar Wert im Bestand

Rückenwind für Wohnimmobilien

Portfolio von rund 20 Milliarden Euro Was Anleger bedenken sollten Aroundtown sieht nur eine Finanzinvestition

Fast 19 Prozent Minus seit Jahresbeginn

Zinsentwicklung bleibt entscheidend

Keine eigene Meldung von LEG Einordnung der Redaktion: Die LEG Immobilien Aktie profitiert von der Aufmerksamkeit, die Aroundtown auf sie lenkt. Ein großer Anteilseigner kann Fantasie wecken, aber auch Unsicherheit über seine Absichten. FAQ Häufige Fragen zur LEG Immobilien Aktie Warum steigt die LEG Immobilien Aktie heute?

Aroundtown hat wegen der LEG-Beteiligung seine Prognose angehoben. Das lenkt den Blick auf den Wert von LEG. Wer ist an LEG beteiligt?

Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties hält 24,98 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der LEG Immobilien Aktie?

ISIN DE000LEG1110, WKN LEG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: LEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur LEG Immobilien Aktie Die LEG Immobilien Aktie ist MDAX Gewinner, weil Aroundtown die Bedeutung seiner Beteiligung unterstreicht. Was der Großaktionär vorhat, bleibt offen.

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