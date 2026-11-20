Nach Angaben der Gesellschaft wurde der laufende Geschäftsbetrieb bisher überwiegend durch kurzfristige Gesellschafterfinanzierungen getragen, die jeweils monatlich fortgeführt wurden. Die Gesellschafter beschlossen am 29. September 2026, diese Zahlungen nicht weiterzuführen. Eine anderweitige Liquiditätssicherung kam nicht zustande. Eine außergerichtliche Sanierung oder eine Restrukturierung nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) kommt demnach nicht mehr in Betracht.

Zur Anleihe selbst heißt es, die Antragstellung wirke sich auf Rückzahlung und Bedienung der Anleihe aus; Ansprüche der Anleihegläubiger sollen im Insolvenzverfahren berücksichtigt werden. Über die Eröffnung entscheidet das Amtsgericht Potsdam. Angaben zu Zinsrückständen, Kursen oder erwarteten Verwertungsquoten enthält die Meldung nicht.