Die Leef Blattwerk Anleihe steht vor einem Ausfall: Die Leef Blattwerk GmbH aus Potsdam hat am 29. September 2026 in einer Ad-hoc-Mitteilung nach Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) bekanntgegeben, beim Amtsgericht Potsdam einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen. Dasselbe gilt für die Muttergesellschaft Leef Holding GmbH. Die Gesellschaft bezeichnet sich selbst als zahlungsunfähig. Die Mittelstandsanleihe (ISIN DE000A352ER1) war im Freiverkehr in Frankfurt gehandelt worden; der Name „9 % 2023/2028“ ergibt sich aus dem Seitentitel der Quelle.
Leef Blattwerk Anleihe: Insolvenzantrag am 29. September, Zahlungsunfähigkeit, Zinsen und Rückzahlung offen – was Anleihegläubiger jetzt prüfen können
Die Leef Blattwerk GmbH (Anleihe ISIN DE000A352ER1) hat per Ad-hoc-Mitteilung Insolvenz beantragt, ebenso die Muttergesellschaft. Was die Meldung für die Mittelstandsanleihe bedeutet, was offen bleibt und wie Anleger Ausfallrisiken einordnen können.
Für Anleger ist der Fall ein Lehrstück über das, was hinter hohen Kupons steckt: Je höher der Zins, desto größer der Aufschlag auf sichere Anleihen wie die Bundesanleihe, die am Donnerstagabend bei 3,40 Prozent rentierte (dpa-AFX, 17:17 Uhr). Dieser Aufschlag ist die Risikoprämie für das Ausfallrisiko, also die Gefahr, dass Zinsen oder Rückzahlung ausbleiben.
Die Meldung
Was steht in der Ad-hoc-Mitteilung zur Leef-Blattwerk-Insolvenz genau?
Nach Angaben der Gesellschaft wurde der laufende Geschäftsbetrieb bisher überwiegend durch kurzfristige Gesellschafterfinanzierungen getragen, die jeweils monatlich fortgeführt wurden. Die Gesellschafter beschlossen am 29. September 2026, diese Zahlungen nicht weiterzuführen. Eine anderweitige Liquiditätssicherung kam nicht zustande. Eine außergerichtliche Sanierung oder eine Restrukturierung nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) kommt demnach nicht mehr in Betracht.
Zur Anleihe selbst heißt es, die Antragstellung wirke sich auf Rückzahlung und Bedienung der Anleihe aus; Ansprüche der Anleihegläubiger sollen im Insolvenzverfahren berücksichtigt werden. Über die Eröffnung entscheidet das Amtsgericht Potsdam. Angaben zu Zinsrückständen, Kursen oder erwarteten Verwertungsquoten enthält die Meldung nicht.
Die Folgen
Was bedeutet eine Insolvenz für Anleihegläubiger grundsätzlich?
Im Insolvenzverfahren werden die Forderungen der Anleihegläubiger zur Insolvenztabelle angemeldet und aus der Masse bedient, soweit diese reicht. Bei unbesicherten Anleihen sind Gläubiger regelmäßig nachrangig gegenüber Gläubigern mit Sicherheiten und müssen sich die Verwertungserlöse mit anderen teilen; die Quote kann niedrig sein, ein Totalverlust ist möglich. Anleger können sich häufig über einen gemeinsamen Vertreter nach dem Schuldverschreibungsgesetz organisieren, wenn die Anleihebedingungen dies vorsehen. Das ist allgemeine Information und keine Rechtsberatung; maßgeblich sind die Anleihebedingungen und der Insolvenzverwalter.
Zur Prüfung bietet sich Folgendes an: die Anleihebedingungen und den Wertpapierprospekt lesen, Mitteilungen des Insolvenzverwalters und der Emittentin verfolgen, Fristen zur Forderungsanmeldung beachten und bei Bedarf Anlegerschutzvereinigungen oder eine Rechtsberatung kontaktieren.
|Merkmal
|Angabe
|Emittentin
|Leef Blattwerk GmbH, Potsdam
|Muttergesellschaft
|Leef Holding GmbH (ebenfalls Antrag)
|Gericht
|Amtsgericht Potsdam
|ISIN
|DE000A352ER1
|Handelssegment
|Freiverkehr Frankfurt
|Auslöser
|Gesellschafter stoppen monatliche Zwischenfinanzierung
|Status
|Antrag angekündigt, Eröffnung nicht geprüft
Quelle: EQS-Ad-hoc vom 29.09.2026. Anleihename nur aus dem Seitentitel der Quelle. Weitere Angaben zu Volumen, Besicherung und Prospekt nicht genannt.
Quelle: EQS-Ad-hoc Leef Blattwerk GmbH, via boerse-online.de
Einordnung
Wie groß ist das Ausfallrisiko bei Mittelstandsanleihen insgesamt?
Mittelstandsanleihen sind Unternehmensanleihen kleinerer Firmen, häufig ohne Rating und ohne Sicherheiten. Kupons von 6 bis 10 Prozent sind keine Seltenheit. Der Markt war in den vergangenen Jahren wiederholt von Ausfällen und Restrukturierungen betroffen. Ein Hinweis zur Vorsicht: Das Neuemissionsverzeichnis von fixed-income.org (undatiert) führt unter den laufenden Angeboten noch einen Eintrag „LEEF Blattwerk“ mit 7,25 Prozent und einer Zeichnungsfrist bis 26. Februar 2027. Ob dieser Eintrag nach der Insolvenzmeldung noch gültig ist, wurde nicht geklärt; Anleger sollten aktuelle Mitteilungen der Emittentin prüfen.
Häufige Fragen zur Leef Blattwerk Anleihe
Hat die Leef Blattwerk GmbH Insolvenz angemeldet? Laut Ad-hoc-Mitteilung vom 29.09.2026 hat die Geschäftsführung beschlossen, beim Amtsgericht Potsdam Insolvenz zu beantragen.
Ist die Leef Blattwerk Anleihe noch handelbar? Die Anleihe war im Freiverkehr in Frankfurt notiert; aktuelle Kurse und Handelbarkeit wurden nicht geprüft.
Bekommen Anleihegläubiger ihr Geld zurück? Das hängt von der Insolvenzmasse und den Anleihebedingungen ab; die Meldung nennt keine Quote.
Wo finden Anleger weitere Informationen? In den Mitteilungen der Emittentin, beim Amtsgericht Potsdam und in den Anleihebedingungen.
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