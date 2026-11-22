Die Zahlen werden besser, der Kurs wird schlechter: Lanxess steigerte im dritten Quartal Umsatz und bereinigtes Ergebnis, doch die Lanxess Aktie fiel am 20. November um 5,24 Prozent auf 11,40 Euro und markierte laut aktiencheck.de den tiefsten Stand seit zehn Jahren. Der Börsenwert liegt unter einer Milliarde Euro. Diese Lanxess Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die Lanxess Aktie belastet.
Lanxess Aktienanalyse: Gewinn steigt, Prognose am oberen Ende – und trotzdem Zehnjahrestief bei 11,40 Euro. Wo liegt der Boden für die Chemieaktie?
Lanxess steigert im dritten Quartal Umsatz und bereinigtes EBITDA zweistellig, die Aktie fiel am 20. November trotzdem um 5,24 Prozent auf 11,40 Euro. Die Lanxess Aktie verlor auf zwölf Monate 30 Prozent. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lanxess AG
- ISIN
- DE0005470405
- WKN
- 547040
- Handelssymbol
- LXS (Xetra)
- US-Handelssymbol
- LNXSF (OTC)
- Branche
- Spezialchemie
- Sitz
- Köln
- Tagesspanne 20.11.2026
- 11,27 € bis 12,05 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Lanxess Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro, vor allem durch höhere Verkaufspreise. Das EBITDA vor Sondereinflüssen wuchs um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro, die Marge auf 9,5 Prozent nach 9,3 Prozent. Der freie Mittelzufluss drehte auf plus 48 Millionen Euro nach minus 14 Millionen Euro. Wegen hoher Abschreibungen blieb unter dem Strich laut Berichten ein Verlust von 70 Millionen Euro.
Neun Monate
Der Umsatz blieb mit 4,406 Milliarden Euro stabil, das EBITDA vor Sondereinflüssen sank um 6 Prozent auf 385 Millionen Euro.
Prognose
Lanxess erwartet für 2026 ein EBITDA vor Sondereinflüssen am oberen Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Zu Jahresbeginn lag die Spanne bei 450 bis 550 Millionen Euro.
Cashflow
Auch im vierten Quartal soll der freie Mittelzufluss positiv sein.
Ausblick 2027
Das Management hält niedrigere Verkaufspreise im Jahr 2027 für wahrscheinlich, die Energiekosten bleiben hoch.
Lanxess: Umsatz und EBITDA vor Sondereinflüssen im dritten Quartal
Mio. €
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026.
Quelle: Lanxess, Mitteilung vom 05.11.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Umsatz
|1.338
|1.467
|EBITDA vor Sondereinflüssen
|125
|139
Der Kurs
Warum die Lanxess Aktie fällt
Nach den Zahlen am 5. November legte die Aktie zunächst zu. Danach setzten laut aktiencheck.de Leerverkäufer verstärkt auf fallende Kurse, Analysten senkten ihre Ziele. Belastend wirken die schwache Nachfrage in der Chemiebranche, hohe Energiekosten in Europa und der erwartete Preisdruck im kommenden Jahr. Einen eigenen Auslöser für den Rückgang am 20. November nennen die geprüften Quellen nicht.
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