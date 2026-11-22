Die Zahlen werden besser, der Kurs wird schlechter: Lanxess steigerte im dritten Quartal Umsatz und bereinigtes Ergebnis, doch die Lanxess Aktie fiel am 20. November um 5,24 Prozent auf 11,40 Euro und markierte laut aktiencheck.de den tiefsten Stand seit zehn Jahren. Der Börsenwert liegt unter einer Milliarde Euro. Diese Lanxess Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die Lanxess Aktie belastet.