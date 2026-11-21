Operativ lief das dritte Quartal besser als befürchtet. Der Umsatz stieg um 9,7 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro. Für 2026 peilt Lanxess das obere Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro an. Am Tag der Zahlen sprang die Lanxess Aktie zeitweise um rund 20 Prozent, gab den Gewinn aber bis zum Abend weitgehend ab. Unter dem Strich steht weiter ein Verlust, im dritten Quartal 70 Millionen Euro.