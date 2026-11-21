Die Lanxess Aktie (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Handelssymbol Xetra: LXS, US-Handelssymbol: LNXSF, OTC) hat laut der MDAX-Wochenliste von finanzen.net in der Woche bis zum 20. November 2026 13,31 Prozent verloren. Am Freitag schloss sie im Xetra-Handel bei 11,40 Euro, 5,24 Prozent tiefer. Mit 11,30 Euro im Tagesverlauf markierte das Papier laut boerse.de ein neues Zehn-Jahres-Tief.
Lanxess Aktie: Tiefster Stand seit zehn Jahren – Analysten kappen die Ziele unter den Kurs, wo ist der Boden?
Die Lanxess Aktie verliert in der Woche 13,31 Prozent und schließt bei 11,40 Euro. Dabei waren die Quartalszahlen besser als erwartet. Warum die Analysten trotzdem skeptisch bleiben.
Die Analysten
Warum die Kursziele für die Lanxess Aktie unter den Kurs rutschen
Deutsche Bank Research senkte das Kursziel für die Lanxess Aktie von 13 auf 12 Euro und bestätigte die Einstufung „Hold“. Analyst Tristan Lamotte sieht laut aktiencheck.de weitere Risiken, auch bei der Beteiligung Envalior, die das Management an der Börse für zu negativ bewertet hält. Bereits am 6. November hatte Exane BNP Paribas sein Ziel von 12 auf 9 Euro gesenkt und „Underperform“ bekräftigt.
Am Freitag selbst verlor das Papier laut boerse-express nach einer weiteren Abstufung rund 5 Prozent. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Widerspruch
Bessere Zahlen, schlechterer Kurs
Operativ lief das dritte Quartal besser als befürchtet. Der Umsatz stieg um 9,7 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro. Für 2026 peilt Lanxess das obere Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro an. Am Tag der Zahlen sprang die Lanxess Aktie zeitweise um rund 20 Prozent, gab den Gewinn aber bis zum Abend weitgehend ab. Unter dem Strich steht weiter ein Verlust, im dritten Quartal 70 Millionen Euro.
Einordnung der Redaktion: Die Lanxess Aktie steckt seit August in einem langfristigen Abwärtstrend und hat in dieser Zeit laut boerse.de rund ein Drittel verloren. Auf aktiencheck.de ist am 20. November bereits eine Lanxess-Analyse erschienen; dieser Beitrag ordnet die Wochenbilanz ein.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Lanxess Aktie
Warum fällt die Lanxess Aktie?
Wegen gesenkter Kursziele, der schwachen Chemiekonjunktur und des allgemeinen Ausverkaufs an den Börsen.
Wie lief das dritte Quartal?
Umsatz und operatives Ergebnis stiegen, unter dem Strich blieb ein Verlust von 70 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Lanxess Aktie?
ISIN DE0005470405, WKN 547040, Xetra-Kürzel LXS, US-Handelssymbol LNXSF (OTC).
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