Warum stieg die Lanxess Aktie so stark?

Wegen besser als befürchteter Zahlen und Eindeckungen von Leerverkäufern.

Was erwartet Lanxess für 2026?

Ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende von 450 bis 500 Millionen Euro.

Schreibt Lanxess Gewinne?

Operativ ja, unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Verlust von 70 Millionen Euro.