Die Lanxess Aktie sorgte Anfang November für Furore. Nach den Quartalszahlen schoss der Kurs des Spezialchemiekonzerns um rund 20 Prozent nach oben. Im dritten Quartal steigerte Lanxess den Umsatz um knapp 10 Prozent auf rund 1,47 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA um gut 11 Prozent auf 139 Millionen Euro. Wegen hoher Abschreibungen blieb unter dem Strich allerdings ein Verlust von 70 Millionen Euro.
Lanxess Aktie: Plus 20 Prozent an einem Tag, Leerverkäufer auf dem falschen Fuß – beginnt jetzt die Wende beim Chemie-Sorgenkind?
Bessere Zahlen und ein Short Squeeze haben die Lanxess Aktie nach oben katapultiert. Doch die Prognose wurde gekappt und die Nachfrage bleibt schwach. Wie nachhaltig ist die Erholung?
Der Auslöser
Short Squeeze nach dem Tief
Hinter dem Kurssprung steckte nicht nur das operative Geschäft: Viele Leerverkäufer hatten auf weiter fallende Kurse gesetzt und mussten ihre Positionen nach den besser als befürchteten Zahlen eindecken. Zuvor war die Aktie Ende Oktober auf rund 11,46 Euro gefallen. Positiv überraschte auch der Cashflow, der im Quartal ins Plus drehte und auch im vierten Quartal positiv bleiben soll.
Die Realität
Prognose gekappt, Märkte schwach
Bei genauerem Hinsehen bleibt Vorsicht angebracht: Lanxess engte die Jahresprognose auf 450 bis 500 Millionen Euro EBITDA ein und senkte damit die Obergrenze. Konzernchef Matthias Zachert sieht in der Agrochemie, der Auto- und der Bauindustrie weiterhin keine breite Erholung der Nachfrage.
Die Lanxess Aktie zeigt, wie stark Kurse drehen können, wenn Pessimismus auf leicht bessere Zahlen trifft. Für eine nachhaltige Wende braucht es aber eine echte Nachfrageerholung.
Häufige Fragen zur Lanxess Aktie
Warum stieg die Lanxess Aktie so stark?
Wegen besser als befürchteter Zahlen und Eindeckungen von Leerverkäufern.
Was erwartet Lanxess für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende von 450 bis 500 Millionen Euro.
Schreibt Lanxess Gewinne?
Operativ ja, unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Verlust von 70 Millionen Euro.
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