Lanxess Aktie: Lebenszeichen vom Zehn-Jahres-Tief – der Chemiekonzern meldet sich als MDAX Gewinner über 11 Euro zurück

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die Lanxess Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,56 Prozent auf 11,22 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Der Spezialchemiekonzern hatte zuletzt den tiefsten Stand seit zehn Jahren markiert, obwohl die Quartalszahlen besser waren als erwartet.

Bild: Florian Pépellin / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Lanxess Aktie zeigt ein Lebenszeichen. Um 9:12 Uhr notiert das Papier des Kölner Spezialchemiekonzerns bei 11,22 Euro, ein Plus von 0,28 Euro oder 2,56 Prozent. Damit gehört Lanxess zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 10,94 Euro geschlossen (eigene Rechnung). Kurs der Lanxess Aktie am Morgen 11,22 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,56 % Zehn-Jahres-Tief vom 24.11.2026 laut boerse.de 11,07 EUR EBITDA vor Sondereinflüssen im dritten Quartal 139 Mio. EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:12 Uhr; boerse.de; Lanxess Der Auslöser Warum die Lanxess Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Lanxess profitiert vom freundlichen Gesamtmarkt, der MDAX stieg laut dpa-AFX zum Handelsstart um 1,9 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion nutzen Anleger das extrem niedrige Kursniveau für erste Käufe. Laut boerse.de hatte die Aktie am Dienstag mit 11,07 Euro ein neues Zehn-Jahres-Tief markiert. Die Fundamentaldaten Bessere Zahlen, schlechterer Kurs Der Kursverfall steht im Kontrast zu den Zahlen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro. Der freie Mittelzufluss drehte von minus 14 auf plus 48 Millionen Euro. Für 2026 erwartet Lanxess ein EBITDA am oberen Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Die Nachfrage bleibt allerdings verhalten. Was für die Lanxess Aktie sprechen könnte Quartalszahlen über den Erwartungen

Freier Mittelzufluss positiv

Kurs nahe dem Zehn-Jahres-Tief Was Anleger bedenken sollten Verhaltene Nachfrage in der Chemie

Langfristiger Abwärtstrend intakt

Hohe Energiekosten in Europa Einordnung der Redaktion: Die Lanxess Aktie ist MDAX Gewinner nach einem Zehn-Jahres-Tief. Eine Bodenbildung ist das noch nicht, dafür braucht es mehr als einen freundlichen Handelstag. FAQ Häufige Fragen zur Lanxess Aktie Warum steigt die Lanxess Aktie heute?

Der Gesamtmarkt ist freundlich. Nach dem Zehn-Jahres-Tief kaufen Anleger zurück. Wie liefen die letzten Quartalszahlen von Lanxess?

Umsatz plus 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro, EBITDA vor Sondereinflüssen plus 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Lanxess Aktie?

ISIN DE0005470405, WKN 547040. Handelssymbol an deutschen Börsen: LXS. US-Handelssymbol: LNXSF. Fazit zur Lanxess Aktie Die Lanxess Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und steigt wieder über 11 Euro. Nach dem Zehn-Jahres-Tief ist das ein erstes Lebenszeichen.

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