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LANXESS Aktie: Kepler stuft auf "reduce" ab – Kurs fällt unter 12 Euro

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 14:30 2 Min.

Kepler Cheuvreux stuft LANXESS wegen des Kostendrucks auf "reduce" ab, und die Aktie fällt mit 11,70 Euro unter das neue Kursziel von 12 Euro.

Bild: Unsplash

Der Analyst Martin Roediger von Kepler Cheuvreux stuft die LANXESS-Aktie (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker: LXS) in seiner LANXESS-Aktienanalyse vom 19.11.2026 von "hold" auf "reduce" ab und senkt das Kursziel von 13,50 auf 12,00 Euro. Am 20. November gebe die Aktie um weitere 0,33 Euro oder 2,74% auf 11,70 Euro nach. Damit habe der Kurs das neue Ziel bereits um 30 Cent unterschritten. Im Zentrum der Abstufung stehe eine Frage, die für den Gewinn des Spezialchemiekonzerns entscheidend sei: Wie viel von den höheren Rohstoff- und Energiekosten könne LANXESS an seine Kunden weitergeben? Wer trage die höheren Produktionskosten? Martin Roediger habe in seiner Branchenstudie untersucht, welche Chemieunternehmen steigende Einkaufspreise verkraften könnten. Bei LANXESS kämen aus Sicht von Kepler Cheuvreux zwei Risiken zusammen. Zum einen sei das Unternehmen stark von den Kosten für Rohstoffe und Energie abhängig. Zum anderen sei sein Spielraum begrenzt, bei den Kunden höhere Verkaufspreise durchzusetzen. Für die Marge mache es einen erheblichen Unterschied, wer den Kostenanstieg trage. Müsse LANXESS für die Herstellung eines Produkts mehr bezahlen, könne den Verkaufspreis aber nur teilweise anheben, bleibe bei gleicher Absatzmenge weniger Gewinn übrig. Selbst ein höherer Umsatz böte dann wenig Trost: Er könnte allein auf höhere Verkaufspreise zurückgehen, während der Ertrag je verkaufter Tonne sinke. In seiner LANXESS-Aktienanalyse zähle Martin Roediger den Konzern deshalb zu den von ihm am wenigsten bevorzugten Werten der Branche. Kursziel EUR 12 – was die Abstufung bei 11,70 Euro bedeute Mit dem Schritt von 13,50 auf 12,00 Euro habe Kepler Cheuvreux das Kursziel um 1,50 Euro oder 11,1% gekürzt. Vom aktuellen Kurs bei 11,70 Euro bis zum neuen Ziel ergebe sich zwar ein rechnerisches Plus von rund 2,6%. Dieser Abstand sei jedoch erst mit dem jüngsten Kursrückgang entstanden. Vor dem Minus von 0,33 Euro habe die Aktie noch bei 12,03 Euro und damit fast genau auf Höhe des neuen Ziels gelegen. Der Analyst Martin Roediger von Kepler Cheuvreux setzt in seiner LANXESS-Aktienanalyse das Kursziel auf EUR 12 und ersetzt die bisherige Halteempfehlung durch das Rating "reduce". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – so lässt sich wenigstens diese Information ohne Rohstoffaufschlag weitergeben. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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