Lam Research baut Anlagen, mit denen Chiphersteller hauchdünne Schichten auftragen und wieder wegätzen. Die wichtigsten Kunden sind Speicherhersteller. Im Quartal bis September stiegen die Anlagenverkäufe an diese Gruppe um 120 Prozent.

Genau dort kommen am Mittwoch schlechte Nachrichten her. Der Marktforscher TrendForce senkte seinen Ausblick für den Speichermarkt. Chinesische Cloud-Anbieter hätten ihre Bestellungen für 2027 gekürzt, die Preissteigerungen dürften abflachen. Verdienen Speicherhersteller weniger, bestellen sie weniger neue Anlagen. Dazu kommt die Politik: Die US-Regierung hat neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, und im Kongress liegt ein Gesetzentwurf, der den Export von Chipanlagen nach China weiter einschränken würde.