Wer Chipfabriken ausrüstet, spürt jede Verunsicherung der Branche doppelt. Die Lam Research Aktie (ISIN: US5128073062, WKN: 869686, US-Handelssymbol: LRCX) verliert am Mittwoch zum Handelsstart 9,20 Prozent auf 178,11 Dollar und zählt damit zu den größten Nasdaq100 Verlierern. Am Dienstag hatte das Papier bereits 6,5 Prozent eingebüßt. Vom Hoch Ende Juni ist die Aktie rund 59 Prozent entfernt.
Lam Research Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 9 Prozent – China wird zum doppelten Risiko
Die Lam Research Aktie gehört zum Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Der Ausrüster für Chipfabriken fällt um 9,20 Prozent auf 178,11 Dollar. Sinkende Speicherbestellungen aus China und neue Zollpläne treffen einen Konzern, der mehr als ein Drittel seines Umsatzes dort erzielt. Die Analyse zeigt die Zusammenhänge.
Die Gründe für den Kursverlust
Wenn Speicherhersteller vorsichtiger planen
Lam Research baut Anlagen, mit denen Chiphersteller hauchdünne Schichten auftragen und wieder wegätzen. Die wichtigsten Kunden sind Speicherhersteller. Im Quartal bis September stiegen die Anlagenverkäufe an diese Gruppe um 120 Prozent.
Genau dort kommen am Mittwoch schlechte Nachrichten her. Der Marktforscher TrendForce senkte seinen Ausblick für den Speichermarkt. Chinesische Cloud-Anbieter hätten ihre Bestellungen für 2027 gekürzt, die Preissteigerungen dürften abflachen. Verdienen Speicherhersteller weniger, bestellen sie weniger neue Anlagen. Dazu kommt die Politik: Die US-Regierung hat neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, und im Kongress liegt ein Gesetzentwurf, der den Export von Chipanlagen nach China weiter einschränken würde.
Schwächerer Speicherausblick
Sinkende Bestellungen bei Speicherchips treffen die Ausrüster mit Verzögerung, aber direkt.
Hoher China-Anteil
35 Prozent des Umsatzes stammten zuletzt aus China. Zölle und Exportregeln setzen genau hier an.
Sektor im Ausverkauf
Höhere Inflation und die Flucht aus KI-Aktien drücken alle Halbleiterwerte.
Einordnung
Fünf Rekordquartale, ein halbierter Kurs
Die jüngsten Zahlen passen nicht zum Kursbild. Das Quartal bis September war für Lam Research das fünfte Rekordquartal in Folge. Das Management hatte allerdings selbst angekündigt, dass der Anteil Chinas im laufenden Quartal spürbar sinken werde.
Für den Nasdaq100 Verlierer zählt an der Börse, was in ein bis zwei Jahren bestellt wird. Ausrüster stehen am Anfang der Kette: Sie profitieren als Erste, wenn Chiphersteller ausbauen, und leiden als Erste, wenn Pläne gestreckt werden. Die Lam Research Aktie hat sich seit dem Sommer mehr als halbiert.
Häufige Fragen zur Lam Research Aktie
Warum ist die Lam Research Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein gesenkter Ausblick für den Speichermarkt, neue Zollpläne der USA und der Ausverkauf bei Chip-Aktien belasten am 25. November 2026. Die Lam Research Aktie fällt zum Handelsstart um 9,20 Prozent.
Wie wichtig ist China für Lam Research?
Im Quartal bis September 2026 stammten 35 Prozent des Umsatzes aus China.
Wie lauten ISIN und WKN der Lam Research Aktie?
Die ISIN lautet US5128073062, die WKN 869686. An der Nasdaq wird die Aktie unter LRCX gehandelt.
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