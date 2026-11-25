Die Lam Research-Aktie (ISIN: US5128073062, WKN: A40L1V, Handelssymbol: LRCX an der Nasdaq) verliert am Mittwoch rund 9,8 Prozent auf etwa 177,02 US-Dollar. Damit zählt die Lam Research Aktie zu den drei größten S&P 500 Verlierern zum Handelsstart. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Hersteller von Anlagen für die Chipfertigung wird vom Ausverkauf der gesamten Halbleiterbranche erfasst.
Lam Research-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 10 Prozent – Chipausrüster im Sog von Zöllen und KI-Zweifeln
Die Lam Research-Aktie fällt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 9,8 Prozent auf 177,02 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Verlierern. Chipausrüster leiden besonders: Der KI-Ausverkauf geht weiter, in Asien brachen die Wettbewerber ein, und neue US-Zollpläne treffen eine Branche mit starkem Chinageschäft.
LRCXLRCX
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|LRCX
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursverlust
Ausrüster trifft es doppelt
KI-Ausverkauf am zweiten Tag
Chipwerte hatten am Dienstag im Schnitt rund 8 Prozent verloren, heute geht der Ausverkauf weiter. Wenn Chiphersteller um ihre Aufträge fürchten, bestellen sie weniger Maschinen.
Einbruch in Asien
In Japan verloren die großen Chipausrüster über Nacht zwischen 12 und 13 Prozent. Die Verluste liefen nach Handelsstart in New York auf die US-Wettbewerber über.
Neue Zollpläne
Die US-Regierung schlägt Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Handelspartnern vor. China ist für Chipausrüster ein wichtiger Markt, ein Handelsstreit trifft sie direkt.
Zinsen
Die Kerninflation lag im Oktober mit 3,3 Prozent über den Erwartungen. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt als nahezu sicher.
Einordnung
Ein Zykliker im Stimmungstief
Lam Research liefert Ätz- und Beschichtungsanlagen, ohne die moderne Speicher- und Logikchips nicht hergestellt werden können. Das Geschäft hängt an den Investitionsplänen der Chiphersteller und schwankt entsprechend stark. In guten Phasen steigen Ausrüsteraktien schneller als der Sektor, in schlechten fallen sie schneller. Heute zeigt sich die zweite Seite: Der Markt preist geringere Bestellungen ein, bevor ein Kunde sie überhaupt angekündigt hat.
Häufige Fragen zur Lam Research-Aktie
Warum ist die Lam Research-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Der Ausverkauf der Chipwerte geht weiter, asiatische Ausrüster brachen über Nacht ein, und neue US-Zollpläne belasten. Eine eigene Meldung des Unternehmens gibt es nicht.
Wie stark fällt die Lam Research Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 9,8 Prozent auf etwa 177,02 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Lam Research-Aktie?
Die ISIN lautet US5128073062, die WKN A40L1V. An der Nasdaq wird die Aktie unter LRCX gehandelt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.