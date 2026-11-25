Die Lam Research-Aktie (ISIN: US5128073062, WKN: A40L1V, Handelssymbol: LRCX an der Nasdaq) verliert am Mittwoch 5,7 Prozent und schließt bei 185,01 US-Dollar. Die Lam Research Aktie ist damit der größte S&P 500 Verlierer des Tages. Im Tief lag der Kurs bei 181,82 Dollar und damit 7,3 Prozent im Minus. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Hersteller von Anlagen für die Chipfertigung fällt mit dem gesamten Halbleitersektor.
Lam Research-Aktie ist größter S&P 500 Verlierer: Minus 5,7 Prozent – der Chipausrüster im Sog des KI-Ausverkaufs
Die Lam Research-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 5,7 Prozent bei 185,01 US-Dollar und ist der größte S&P 500 Verlierer des Tages. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Chipausrüster leidet unter dem anhaltenden Ausverkauf bei Halbleiterwerten, hohen Inflationsdaten und neuen Zollplänen.
Die Gründe für den Kursverlust
Chipwerte bleiben unter Druck
Ausverkauf im Halbleitersektor
Der Halbleiterindex verlor im Tagesverlauf mehr als 6 Prozent. Anleger zweifeln an der Rendite der KI-Investitionen und verkaufen die Gewinner der vergangenen Jahre.
Inflation und Zinsen
Die Verbraucherpreise nach dem PCE-Index stiegen im Oktober um 3,8 Prozent, der höchste Wert seit 2023. Am Markt gilt eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als fast sicher.
Neue Zollpläne
Die US-Regierung plant Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern. Für Ausrüster mit großem Asiengeschäft ist das ein Risiko.
Rotation
Geld floss aus Technologie in Grundstoff-, Energie- und Industriewerte. Der Dow Jones schloss im Plus.
Einordnung
Abhängig von den Budgets der Chipkonzerne
Lam Research liefert Anlagen zum Ätzen und Beschichten von Wafern, vor allem an Speicherchip-Hersteller. Das Geschäft hängt daran, wie viel die Kunden in neue Fabriken investieren. Fallen die Aktien der Speicherhersteller, wächst die Sorge, dass diese Budgets gekürzt werden. Am Mittwoch gehörten mehrere Speicher- und Ausrüsterwerte zu den schwächsten Titeln im Index. Vom Tagestief hat sich die Aktie bis zum Handelsschluss etwas erholt.
Häufige Fragen zur Lam Research-Aktie
Warum ist die Lam Research-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Die Aktie fiel mit dem Halbleitersektor, belastet von Zweifeln am KI-Boom, hohen Inflationsdaten und neuen Zollplänen.
Wie stark ist die Lam Research Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 5,68 Prozent bei 185,01 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Lam Research-Aktie?
Die ISIN lautet US5128073062, die WKN A40L1V. An der Nasdaq wird die Aktie unter LRCX gehandelt.
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