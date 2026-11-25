Lam Research liefert Anlagen zum Ätzen und Beschichten von Wafern, vor allem an Speicherchip-Hersteller. Das Geschäft hängt daran, wie viel die Kunden in neue Fabriken investieren. Fallen die Aktien der Speicherhersteller, wächst die Sorge, dass diese Budgets gekürzt werden. Am Mittwoch gehörten mehrere Speicher- und Ausrüsterwerte zu den schwächsten Titeln im Index. Vom Tagestief hat sich die Aktie bis zum Handelsschluss etwas erholt.