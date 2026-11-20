Was war die Kernbotschaft der Lagarde-Rede? Europa solle bei schleichenden Risiken wie Tech-Abhängigkeit und fragmentierten Kapitalmärkten frühzeitig handeln, bevor es zu spät ist.

Hat Lagarde die Zinsen angesprochen? Im veröffentlichten Redetext nach unserer Auswertung nicht; die nächste Zinsentscheidung der EZB ist für den 16./17. Dezember angesetzt.

Wie reagierte der DAX? Der DAX lag um 9:50 Uhr MEZ bei 25.084 Punkten (-1,49 %). Eine Verbindung zur Rede ist nicht belegt.

Wann kommt der digitale Euro? Laut Teleborsa peilt die EZB 2029 an, sofern die Gesetzgebung bis Jahresende abgeschlossen wird.